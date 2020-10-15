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Сегодня в Милане судили не Маркива, сегодня судили Украину, - Денисова. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поделилась впечатлениями от сегодняшнего заседания суда в Италии по делу Нацгвардейца Виталия Маркива.

О своих впечатлениях Денисова рассказала в видеообращении, которое выложила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, ни генеральный прокурор, ни адвокаты потерпевших сегодня не сказали ничего нового, но при этом были очень эмоциональны.

"Сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину. И все эти речи были предназначены исключительно для внимание присяжных. Они были очень эмоциональными, очень ложными, на мой взгляд, потому что было искривление каких-то данных, предположения, обвинения в том числе и некоторых должностных лиц нашего государства", - рассказала Денисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд Италии принял новый перевод слов нацгвардейца Маркива, доказывающий его невиновность

"Я думаю, что именно присяжные, когда услышат сторону защиты, которую они будут слышать 23 октября, они разберутся, что именно наш Маркив - невиновный человек, а просто назначенный (виновным. - Ред.) в убийству господина Рокелли", - добавила омбудсмен.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Автор: 

Денисова Людмила (996) Италия (1645) Национальная гвардия (2116) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+14
Цирк какой-то. На территории Украины война. Украинцы защищаются от военной агрессии долбанутого соседа. Во время гибели журналиста Маркив являлся комбатантом - он был военнослужащим Национальной Гвардии Украины. Для комбатантов совершенно другие законы.

Итальянские власти не признают РФ агрессором? Не признают международный вооружённый конфликт на востоке Украины? Считают Нацгвардию Украины бандитским формированием?
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15.10.2020 20:37
+12
да причем тут Денисова это отрыжка Второй мировой ФАШИСТОВ НЕ СУДИЛИ в Нюрнберге судили Нацизм национал социализм а вот творение Дуче Муссолини ФАШИЗМ который он сварганил в 1923 году в ИТАЛИИ остался за кадром Англия США Франция прикрыли Италию мол они объявили войну Германии и типа стали союзниками красивая лапша которую провернули и болгары и венгры и словаки и чехи и норвежцы все красиво вдруг стали патриотами и защитниками мира и не понесли за соучастие с Германией ответственности Японцы только по полной 2 атомные бомбы привели в чувство всех в Японии и к капитуляции....ИТАЛИЯ БЫЛА И ОСТАЛАСЬ ФАШИСТКОЙ МАФИЯ КОЗА НОСТРА КРАСНЫЕ БРИГАДЫ ВСЕ ЭТО ТВОРЕНИЯ И ОТРЫЖКА НЕНАКАЗАННОГО ДО СИХ ПОР ФАШИЗМА.. фашизм в переводе с итальянского означает ПУЧОК... или кулак ..тому удивляться праовсудию фашистких судей Италии как то стремно...
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15.10.2020 20:35
+7
Надо привыкать к тому чтобы власть Украины была с кулаками, а лучше и с дубиной чтобы защитить НАШИ интересы в мире.
А то что в 2019 выбрали во власть женскую гигиеническую прокладку и жертву метеоризма это наша вина.
Делаем выводы.
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15.10.2020 20:34
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Боря, от читаю я вас, і регочу... Ніби розумні люди... А буває, як "серонете" - стоїш, і думаєш: "Чи він сповна розуму?". Єдине, що можна зробить диппрацівнику - це вислать його з країни, бо він має дипломатичний імунітет, і судить його можна в країні перебування тільки за згодою його країни...
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15.10.2020 21:19 Ответить
Слив вроде не ел сегодня. Можно и на уголовке банальной приловить---хотя сложнее здесь. Есть другое. Я субъект, я субъективен, мне всё считается, и удачи и чепуха. Но только мне. Кто то поржал--та нет вопросов. А вот то что у нас за 30 лет самый позорный МИД (Зеркаль пусть исключение) и то что здесь болото позорное, совковое, убогое и ничтожное, а главное не профессиональное----не до смеха. А тому парню до слёз.
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15.10.2020 22:27 Ответить
Та без різниці - хоч на крадіжці пива з супермаркету... Поки у людини існує дипломатичний статус, вона може кримінальним законодавством країни перебування витирать задницю... І це зроблено не "просто так", а саме для того, щоб не було бажання подібних "підстав"...
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15.10.2020 22:42 Ответить
Сегодня в Милане судили не Маркива, сегодня судили Украину, - Денисова - Цензор.НЕТ 468
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15.10.2020 20:42 Ответить
Он гражданин Италии. Судили итальянца.
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15.10.2020 21:05 Ответить
А как он стал гражданином?
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15.10.2020 21:15 Ответить
Не знаю. Жил там, женился на ком-то, родственник гражданин. Он не украинец, а итальянец. Я вообще не знаю отчего они такую пиар-компанию развели.
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15.10.2020 21:19 Ответить
2003 року з матір'ю й сестрою переїхав до Італії,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] де закінчив технічний коледж, отримав громадянство Італії.
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16.10.2020 01:27 Ответить
В Италии есть целые регионы где всем заправляет коммунистическая партия!!! А это агентура ГРУ РФ, так что только ЕСПЧ на Италию, паралельно уже подавать надо а не сопли жевать, Италия вторая в ЕС после Греции по коррупции, забыли про итал мафию
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15.10.2020 21:27 Ответить
Необходимо срочно повязать 3-5 макаронников, предъявить им обвинения и срочно осудить, впаяв максимально возможные сроки заключения. Возможно тогда появится возможность вытащить нашего АТОшника.
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15.10.2020 21:43 Ответить
достатньо позбавити акредитації всіх італійських журналістів , хоча б заради їх безпеки ...
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15.10.2020 22:07 Ответить
Рекомендація до психіатра потрібна? Можу порекомендувать хорошого спеціаліста...
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15.10.2020 22:57 Ответить
Плевать Европа и Америка хотели на Украину. Это давно понятно. У каждого свои интересы. Никто нам не поможет кроме нас самих.
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15.10.2020 22:20 Ответить
макаронники точно таке ж ФАШИСТСЬКЕ кодло, як і *********!!! З них толку НЕ буде....
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15.10.2020 22:36 Ответить
хоча з ТРЕТЬОГО боку, Марків також в принципі макаронник, бо є громадянином МАКАРОНІЇ. Тому виходить, що один громадянин МАКАРОНІЇ вбив іншого на території України і тепер буде за це ДУЖЕ ДОВГО сидіти!!!! АХАХАХАХАХАХА!!! Я вважаю, що це ДУЖЕ вигідна ситуація для України! мінус АЖ ДВА фашиста одразу для України, що радує....
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15.10.2020 22:44 Ответить
Все это результат активной политики раши, по очернению Украины, дискредитации наших попыток отстоять свою независимость, они последовательны и напористы . А что в ответ? Жалкое мямлинье, ...та сторона, анишедети, отводи войска..., и куча Фокиных которая на корню губит все начинания...
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15.10.2020 22:43 Ответить
Кремль поставив Італію раком за грощі
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15.10.2020 22:55 Ответить
Десь у 2012-12роках з Італією сталася ось така історія:італійське комерційне судно найняло двох воєнно службовців(італійців)у якості охоронців.Це звична практика.Біля індійського берега ці два охоронці приймають маленьку риболовну лодку за пірацьку відкривають по ній вогонь і вбивають двох рибалок-індусів.Індія блокує судно і арештовує воєннослужбовців,звинувачуючи їх у навмисному убивстві.Італійці оправдовуються,що вбили рибалок,тому що думали,що це пірати.Італійців садять в індійську тюрму,судять і присуджують вищу міру покарання через повішання.І ось з цього моменту у ситуацію починає вмішуватися держава Італія,яка до того стояла у стороні і пасивно співчувала.Одне діло тримати італійців в тюрмі,але зовсім інше-їх повісити.Тому Італія вмішується і подає позов у Вищий Європейський Суд проти Індії,вимагаючи признати,що так як вбивство сталося в нейтральних водах і вбивці є італійці то судити їх має право тільки Італія своїми законами.Смертну кару відкладають і починається дотошне вимірювання місця злочину,яке триває роками!Нарешті Вищий Суд признає,що вбивство таки сталося в територіальних водах Індії,тому вона має право вчинити суд.Але за цей час італійська сторона домовляється із сім'ями постраждалих і виплачують їм компенсацію.Державі Індії теж сплачується певна сума за «за зіпсуті нерви» і Індія погоджується поміняти «повішання»на 20 років тюрми на території Італії.Двох своїх воєнних Італія зустрічає як героїв і зразу в аеропорту вручає документ про амністію.Питання:чому Україна,на території якої стався злочин,не добивається проводити суд на своїй території за своїми законами?
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16.10.2020 00:05 Ответить
ВІдповідь(яку я вам усім задовбався повторять): Італійське правосуддя розглядає обвинувачення громадянина Італії у вчиненні злочину, пов"язаного з вбивством громадянина Італії на території України. Його українське громадянство для італійського правосуддя не має абсолютно ніякого значення... Це - правова колізія, що часто виникає при наявності у людей подвійного громадянства, як в кримінальному судочинстві, так і в цивільному... Єдина зачіпка - це "українське правове поле" (місце вчинення можливих протиправних дій). Однак, порушить питання юрисдикції можна лише з подачі однієї з сторін слідства - сторони обвинувачення чи сторони захисту... Чому адвокат відразу не заявив відповідне клопотання, не звернувся за допомогою до української влади? В "дзвони бить" почали лише коли слідство було закінчене і справа передана була до суду...
(А той приклад, що Ви навели, до правосуддя ніякого стосунку не має... Це звичайна практика "юридичного казуїстичного компромісу").
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16.10.2020 04:07 Ответить
Шановний Яр,маєте терпіння на ще одне пояснення😊?Справа Аманди Нокс:дві студентки(американка і англійка) вчаться разом в італійському універі і разом знімають квартиру.Одного вечора дівчата запрошують двох хлопців до себе в гості.На ранок англійку находять зарізаною.Американку і решту двох арештовують.Головна підозрювана-американка.Розслідування триває роками.Один з хлопців визнає:»ми зробили це разом.»І всі докази говорять,що вони дійсно зробили «це» разом.Проте суд вагається і не може винести рішення.Вмішується Америка,мол,ми маєм право на суд,бо наша громадянка-підозрювана.Британія,яка є потерпілою у цій ситуації,теж вимагає пареносу суду на свою територію і вердикту по своїм законам.Але Італія впирається рогом:злочин стався на її території.І неважно громадяни якої країни його здійснили,місце злочину є Італія,тому судити буде вона і вердикт буде виносити Італія по своїх законах.Із судової тяганини зробили шоу,яке тривало роками.І нарешті вирок:сидіти буде той хто признався,решта можуть бути вільними.Вирок суду-перегляду не підлягає.Питання,чому Україна не вимагає проведення суду на своїй території,як це дозволяє закон?
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16.10.2020 12:45 Ответить
Назвіть мені підставу втручання. В даному випадку повинно буть ініціювання втручання за клопотанням однієї з сторін слідства. Яким чином це було зроблено в цьому випадку?Невідомо. Дайте відповідь на це питання і я спробую дать відповідь. Вона може буть неточною, бо я не знаю "острівної", прецедентної системи права, якою керуються Великобританія та США. Ми і вся континентальна Європа, користуємось "континентальною", кодифікованою системою...
Наш КПК говорить так:

"Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n429 1. Кримінальне провадження за правилами цього Кодексу здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України".В статті 4 якраз і визначаються межі правового поля. Коло осіб Вам, надіюсь, зрозуміле.
Тобто, наш закон говорить про переважність нашого судочинства, спираючись на факт підозри у вчиненні протиправних дій на нашій території... Однак, з точки зору нашого законодавства Марків діяв у рамках наданих йому законом повноважень, воюючи в лавах ЗСУ, тому навіть питання не виникало про порушення, стосовно нього, кримінального провадження, і звернення до наших правоохоронних органів нічого-б, не дало.... Це прекрасно розуміли ті, хто готував провокацію з притягненням його до відповідальності. Тому вони діждалися, коли він потрапить в межі правового поля Італії і, скориставшись тим, що він - громадянин Італії і вбитий - теж, закрутили цю вакханалію...
А на даний час, я бачу тільки одне - родичі, хоч яким-то чином, хочуть "видоїть" з України побільше грошей...
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16.10.2020 13:29 Ответить
Шановний Яр,я навела два приклади,в яких хотіла показати,що громадянство учасників злочину не мають такого пріоритету як «місце здійсненого злочину».Якщо один італієць вб'є іншого італійця на території Непалу,то судити йогомає право тільки Непал,своїми законами.Італія зможе провести суд на своїй території,але тільки після того,як Непал скаже:»Ок,громадяни-твої,їхній злочин не порушив мій спокій,тому розбирайся сама.»Шановний Яр,маючи знайомих,які мають відношення до закону,розказуючи їм історію Марківа,я чую фрази:»по ідеї,Україна,як місце злочину має право судити на своїй стороні».Ось тому я і питаю в України:»якщо,Ви,Ненько,маєте право,то якої курви мами,Ви,Ненько мовчите?»І ще питання:»якщо Італія судить італійця за вбивство італійця,то по якій причині Італія вимагає гроші в України?»
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16.10.2020 14:33 Ответить
Я щось сказав не так? В очах українського правосуддя в діях Марківа взагалі відсутній склад злочину, та й самого факту злочину нема, бо там ідуть бойові дії, і Рокеллі поїхав туди на свій страх і ризик, не отримавши ні дозволу від України, ні гарантій безпеки ("Та сторона" не враховується, бо її, як "сторону", ніхто не визнає - вони терористи). Тим більше, згідно з нашим законодавстовом, кримінальна справа порушується, здебільшого, за заявою потерпілого (родичів Рокеллі). А його не було. А самі правоохоронні органи протиправних дій не бачили - війна, "та сторона" ні про що не повідомляє...
А гроші з України пробують "стрясти" по простій причині - держава може заплатить більше, от вони і вчепилися в те, що Марків діяв від імені держави, будучи офіційно при виконанні посадових обов"язків у складі підрозділу держави...
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16.10.2020 14:48 Ответить
Шановний Яр,якщо Італія вибиває гроші з України,це означає що для Італії,Марків-є українським воєнним.Тому дивно,чому Україна не захищає свого солдата.Тому що вимагати в України грошову компенсацію тільки за те,що Україна-є місцем злочину,Італія-не має права.Якщо Україна заплатить цього разу,це зробить прецендент,і тоді Коза Ностра не буде згодовувати своїх жертв свиням,а буде виманювати їх на територію України.Кіллер-італієць вб'є італійця-жертвув в Україні,приїде до Італії,здасться карабінєрам,на суді-розкається,йому дадуть три роки умовно,а Україна заплатить Італії два мільйони євро.Шановний Яр,та бідна та Україна тоді не буде проситися в ЄС,а буде забарикодовуватися від нього:щоб не дай Бог,якісь два іноземці неперетлумилися на її суверенній території.
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16.10.2020 16:05 Ответить
Гроші вибиває не Італія - їй, самій, "по-барабану"... Для неї головне - здійснить правосуддя у випадку доведення вини Марківа... Гроші вибивають родичі...А це зовсім інша справа... І, ви знаєте, мені вже починає надоїдать Ваш дилетантизм... Поясню анекдотом:
"Іде поїзд на Кавказ. Купе. На нижніх полицях сидять мати з дочкою, на курорт їдуть, а на верхній лежить грузин, наче спить. Дочка матері каже:
- Ой, мамко, якби я знала, як боляче цноти позбавляться, то я, мабуть, залишилась-би, дівкою...
Мати каже:
- Цноти позбавляться - дріб"язок... Народжувать набагато болючіше...
Зав"язалась суперечка. Грузин прокинувся, нахилився вниз і питає матір:
- Слюшяй, дарагая, тибе хоть раз веслом па яйцам били?"
Те саме і мені хочеться Вас спитать...
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16.10.2020 18:04 Ответить
Бо звинувачення тут у злочині порушенні законів і звичаїв війни ( злочині проти людства або проти людяності) . Вони мають універсальну юрисдикцію.
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16.10.2020 07:01 Ответить
3э--
.
.....
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16.10.2020 08:42 Ответить
почему зе-вавка и цирк куклаводов еще не посадили итальянцев живущих в Украине, так человек 15, а потом было бы легче разговаривать, но власть клоунов только имитирует борьбу за своего героя им, малороссам цирка, это и нах не нужно.
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16.10.2020 09:06 Ответить
Когда вся страна радуется и встречает своего героя - Ватный гандон Шмарий и его потаскуха исходят на говно в своих помойках телеграмм-каналах по этому поводу)..
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04.11.2020 14:20 Ответить
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