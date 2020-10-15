Сегодня в Милане судили не Маркива, сегодня судили Украину, - Денисова. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поделилась впечатлениями от сегодняшнего заседания суда в Италии по делу Нацгвардейца Виталия Маркива.

О своих впечатлениях Денисова рассказала в видеообращении, которое выложила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, ни генеральный прокурор, ни адвокаты потерпевших сегодня не сказали ничего нового, но при этом были очень эмоциональны.

"Сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину. И все эти речи были предназначены исключительно для внимание присяжных. Они были очень эмоциональными, очень ложными, на мой взгляд, потому что было искривление каких-то данных, предположения, обвинения в том числе и некоторых должностных лиц нашего государства", - рассказала Денисова.

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"Я думаю, что именно присяжные, когда услышат сторону защиты, которую они будут слышать 23 октября, они разберутся, что именно наш Маркив - невиновный человек, а просто назначенный (виновным. - Ред.) в убийству господина Рокелли", - добавила омбудсмен.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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