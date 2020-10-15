Сегодня в Милане судили не Маркива, сегодня судили Украину, - Денисова. ВИДЕО
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поделилась впечатлениями от сегодняшнего заседания суда в Италии по делу Нацгвардейца Виталия Маркива.
О своих впечатлениях Денисова рассказала в видеообращении, которое выложила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, ни генеральный прокурор, ни адвокаты потерпевших сегодня не сказали ничего нового, но при этом были очень эмоциональны.
"Сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину. И все эти речи были предназначены исключительно для внимание присяжных. Они были очень эмоциональными, очень ложными, на мой взгляд, потому что было искривление каких-то данных, предположения, обвинения в том числе и некоторых должностных лиц нашего государства", - рассказала Денисова.
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"Я думаю, что именно присяжные, когда услышат сторону защиты, которую они будут слышать 23 октября, они разберутся, что именно наш Маркив - невиновный человек, а просто назначенный (виновным. - Ред.) в убийству господина Рокелли", - добавила омбудсмен.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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(А той приклад, що Ви навели, до правосуддя ніякого стосунку не має... Це звичайна практика "юридичного казуїстичного компромісу").
Наш КПК говорить так:
"Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n429 1. Кримінальне провадження за правилами цього Кодексу здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України".В статті 4 якраз і визначаються межі правового поля. Коло осіб Вам, надіюсь, зрозуміле.
Тобто, наш закон говорить про переважність нашого судочинства, спираючись на факт підозри у вчиненні протиправних дій на нашій території... Однак, з точки зору нашого законодавства Марків діяв у рамках наданих йому законом повноважень, воюючи в лавах ЗСУ, тому навіть питання не виникало про порушення, стосовно нього, кримінального провадження, і звернення до наших правоохоронних органів нічого-б, не дало.... Це прекрасно розуміли ті, хто готував провокацію з притягненням його до відповідальності. Тому вони діждалися, коли він потрапить в межі правового поля Італії і, скориставшись тим, що він - громадянин Італії і вбитий - теж, закрутили цю вакханалію...
А на даний час, я бачу тільки одне - родичі, хоч яким-то чином, хочуть "видоїть" з України побільше грошей...
А гроші з України пробують "стрясти" по простій причині - держава може заплатить більше, от вони і вчепилися в те, що Марків діяв від імені держави, будучи офіційно при виконанні посадових обов"язків у складі підрозділу держави...
"Іде поїзд на Кавказ. Купе. На нижніх полицях сидять мати з дочкою, на курорт їдуть, а на верхній лежить грузин, наче спить. Дочка матері каже:
- Ой, мамко, якби я знала, як боляче цноти позбавляться, то я, мабуть, залишилась-би, дівкою...
Мати каже:
- Цноти позбавляться - дріб"язок... Народжувать набагато болючіше...
Зав"язалась суперечка. Грузин прокинувся, нахилився вниз і питає матір:
- Слюшяй, дарагая, тибе хоть раз веслом па яйцам били?"
Те саме і мені хочеться Вас спитать...
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