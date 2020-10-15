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Суд Италии принял новый перевод слов нацгвардейца Маркива, доказывающий его невиновность

Суд Италии принял новый перевод слов нацгвардейца Маркива, доказывающий его невиновность

Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали выводы исследования по его высказываниям о трагедии - тогда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Милана переслушает показания нацгвадрейца Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

Читайте также: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Автор: 

Италия (1640) суд (25077) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+15
перекладачу приплатили москалі.
інакше і бути не могло.
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15.10.2020 15:00
+13
Тут руку приклав Сальвіні, він тоді був міністром МВД і великий друг путлєра, ще давив на прем"єра, але його зняли за взятку від путлєра яку розкопали італійські журналюги!!! Тому наш хлопець і попав!!!
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15.10.2020 15:09
+11
"Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик."

На этого переводчика стоило бы подать в суд - ибо из-за его действий невиновный человек уже 3 года в тюрьме сидит.
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15.10.2020 15:09
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перекладачу приплатили москалі.
інакше і бути не могло.
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15.10.2020 15:00 Ответить
Тут руку приклав Сальвіні, він тоді був міністром МВД і великий друг путлєра, ще давив на прем"єра, але його зняли за взятку від путлєра яку розкопали італійські журналюги!!! Тому наш хлопець і попав!!!
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15.10.2020 15:09 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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15.10.2020 15:03 Ответить
перекладачу має бути не тільки соромно, але й якесь неморальне покарання..
бо на основі його "довільного" перекладу страждає Людина і введено в оману судів і обвинувачення (бо захист марно бився, доводячи цю..."помилку")..
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15.10.2020 15:04 Ответить
Справа не в перекладі а в тих хто на цей процес поставив, а це промокшанськи сили і вони могли зробити з перекладом що завгодно!!!
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15.10.2020 15:13 Ответить
Справа і в перекладі також, і неморальне покарання за його довільний переклад термін який присудили Марківу
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15.10.2020 18:00 Ответить
От коли москалі італійців почнуть труїти Новічком, тоді, напевно, і суди почнуть правильно перекладати та судити
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15.10.2020 15:05 Ответить
"Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик."

На этого переводчика стоило бы подать в суд - ибо из-за его действий невиновный человек уже 3 года в тюрьме сидит.
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15.10.2020 15:09 Ответить
Не стоило, а необходимо подать в суд.
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15.10.2020 15:17 Ответить
А где-то есть оригинальный текст Маркива?
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15.10.2020 15:45 Ответить
Нє ну переклад майже тотожний як справедливість і італійський суд - що уж тут.
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15.10.2020 15:47 Ответить
італыйські фашисти-мусоліновці судять українського солдата, за те що захищав свою батьківщину від агресії, яку визнано і в ООН і євросоюзом
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15.10.2020 18:30 Ответить
ЭТО НЕ СУД !!! А ТУПЫЕ, ЖИРНЫЕ, МАФИОЗНЫЕ СВОЛОЧИ !!!
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15.10.2020 22:30 Ответить
 
 