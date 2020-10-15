Суд Италии принял новый перевод слов нацгвардейца Маркива, доказывающий его невиновность

Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали выводы исследования по его высказываниям о трагедии - тогда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Милана переслушает показания нацгвадрейца Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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