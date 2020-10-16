Жителя Дніпропетровщини затримали за виготовлення і продаж дитячої порнографії, - Нацполіція. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції України спільно з колегами з Німеччини, США та Естонії викрили 27-річного жителя Дніпропетровщини, який виготовляв та розповсюджував дитяче порнографічне відео.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта більше тисячі відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав "клієнтам" з України, Європи і США. Вартість одного відеофайлу становила 60 доларів", - розповіли в поліції.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації і банківську картку, на яку "клієнти" перераховували гроші. Всю техніку направлено ​​на експертизу.

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Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.