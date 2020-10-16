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Жителя Дніпропетровщини затримали за виготовлення і продаж дитячої порнографії, - Нацполіція. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції України спільно з колегами з Німеччини, США та Естонії викрили 27-річного жителя Дніпропетровщини, який виготовляв та розповсюджував дитяче порнографічне відео.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта більше тисячі відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав "клієнтам" з України, Європи і США. Вартість одного відеофайлу становила 60 доларів", - розповіли в поліції.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації і банківську картку, на яку "клієнти" перераховували гроші. Всю техніку направлено ​​на експертизу.

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Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

діти (5065) Нацполіція (15164) порнографія (110) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Дніпропетровська область (3718)


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Тут нічого не сказано де він її взяв.Скоріше за все там звичайне порно.Знову поліція,щось мудрує.Також три місяці спостерігала,як з вебкам працівницею?
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16.10.2020 18:23 Відповісти
Сначала легализовали азартные игры, на подходе травка...Любители цветов радуги бьют нормальных возле "Гуливера"...Скоро и до легализации педофилии придём...
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16.10.2020 19:01 Відповісти
Твои страхи обоснованы. Советую тебе ни в коем случае не выходить на улицу, не подложив сзади в штаны сковородку. Бо там ужас, что творится - не успеешь оглянуться, как тебя лишат невинности в первой же подворотне. И после дождя на улицу не гляди - радуга обладает растлевающим эффектом.
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16.10.2020 19:20 Відповісти
твои мозги уже изнасилованы в извращенной форме, поэтому так мыслишь....и сделано это было с тобою в неосознанном возрасте, поэтому ты не понимаешь что это плохо...
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18.10.2020 13:16 Відповісти
Кастрировать козла!!!
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17.10.2020 09:19 Відповісти
 
 