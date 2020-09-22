Україна - на третьому місці у світі з виготовлення дитячої порнографії, - дитячий омбудсмен Кулеба
Україна є третьою у світі країною за кількістю виготовлених матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми. Часто виробниками такої продукції є родичі постраждалої дитини, і через прогалини в законодавстві їх важко притягнути до відповідальності.
Про це повідомив під час круглого столу в Києві уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Сьогодні Україна на третьому місці у світі за виготовленням матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми", – сказав він.
Кулеба зауважив, що допомогти постраждалій дитині буває вкрай важко через недосконалість законодавства та через те, що часто злочинцями виявляються батьки чи родичі дитини.
"У такому випадку дуже складно надати правову допомогу постраждалій дитині, адже фактично навіть нема кому написати заяву. Через відсутність належного правового захисту у дитини всі судові засідання відбуваються без представника дитини, і часто, оскільки немає ніяких заперечень щодо безпеки самої дитини, злочинці виходять під заставу", – сказав Кулеба.
Окремою проблемою Кулеба вважає повторні допити постраждалих дітей у судовому процесі. На його думку, це спричиняє додаткове травмування дітей, які пережили насильство.
Також уповноважений з прав дитини вважає неприйнятною відсутність відповідальності за перегляд порнографічних матеріалів за участі дітей.
"Сьогодні законодавчо ми як суспільство, держава, говоримо про те, що дивитися такі матеріали – це нормально. Це – бізнес на дітях. Оскільки є попит, то знайдуться й ті, хто задовольняє цей попит. І той, хто купує, і той, хто виготовляє – обидва злочинці. Це угода з совістю. Це люди, які наживаються на насильстві над дитиною, на тому, що травмує дитину на все життя", – наголосив він.
Через це Кулеба закликав Раду внести відповідні зміни до українського законодавства.
https://www.dw.com/
...Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии.
Речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.
Как пояснил министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), участники сети в групповых чатах и мессенджерах распространяли детскую порнографию, обсуждали педофилию и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, другие подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.
В 2019 году было возбуждено 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на расследовании в немецкой полиции находилось более 12 000 преступлений, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году...
Главное, чтобы свет и асфальт.
Почему об этом ни слова ?
Немцов не побоялся открыто сказать об этом своих докладах, как и о том, что "россия" -
лидер по потреблению героина.
ЖРАТЬ ЖИВЬЕМ !!!
это безусловно должно преследоваться по закону, но что то мне подсказывает что в этой стране нужные картинки начнут подбрасывать так же как и наркотики.
Я конечно дико извиняюсь, что лезу в ваши страсти по поводу детей. Но уж поверьте: сейчас многие 10-12летние пацаны и девочки уже ТАКОЕ вытворяют, что вам и не снилось