УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10515 відвідувачів онлайн
Новини
6 040 32

Україна - на третьому місці у світі з виготовлення дитячої порнографії, - дитячий омбудсмен Кулеба

Україна - на третьому місці у світі з виготовлення дитячої порнографії, - дитячий омбудсмен Кулеба

Україна є третьою у світі країною за кількістю виготовлених матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми. Часто виробниками такої продукції є родичі постраждалої дитини, і через прогалини в законодавстві їх важко притягнути до відповідальності.

Про це повідомив під час круглого столу в Києві  уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Сьогодні Україна на третьому місці у світі за виготовленням матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми", – сказав він.

Кулеба зауважив, що допомогти постраждалій дитині буває вкрай важко через недосконалість законодавства та через те, що часто злочинцями виявляються батьки чи родичі дитини.

"У такому випадку дуже складно надати правову допомогу постраждалій дитині, адже фактично навіть нема кому написати заяву. Через відсутність належного правового захисту у дитини всі судові засідання відбуваються без представника дитини, і часто, оскільки немає ніяких заперечень щодо безпеки самої дитини, злочинці виходять під заставу", – сказав Кулеба.

Читайте також: Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО

Окремою проблемою Кулеба вважає повторні допити постраждалих дітей у судовому процесі. На його думку, це спричиняє додаткове травмування дітей, які пережили насильство.

Також уповноважений з прав дитини вважає неприйнятною відсутність відповідальності за перегляд порнографічних матеріалів за участі дітей.

"Сьогодні законодавчо ми як суспільство, держава, говоримо про те, що дивитися такі матеріали – це нормально. Це – бізнес на дітях. Оскільки є попит, то знайдуться й ті, хто задовольняє цей попит. І той, хто купує, і той, хто виготовляє – обидва злочинці. Це угода з совістю. Це люди, які наживаються на насильстві над дитиною, на тому, що травмує дитину на все життя", – наголосив він.

Також читайте: Мешканка Запоріжжя поширювала дитячу порнографію, їй загрожує до 10 років за ґратами, - поліція

Через це Кулеба закликав Раду внести відповідні зміни до українського законодавства.

Автор: 

діти (5257) порнографія (116) Кулеба Микола (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ну хоть тут ми в перших рядах...
показати весь коментар
22.09.2020 18:48 Відповісти
+5
зебилы будут легализировать? Сколько денег мимо.
показати весь коментар
22.09.2020 18:49 Відповісти
+4
Выкладывайте их фамилии и адреса . Народ разберётся . А вы работайте дальше над несовершенством законодательства .
показати весь коментар
22.09.2020 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоть тут ми в перших рядах...
показати весь коментар
22.09.2020 18:48 Відповісти
Ганьба! Зе - власть очень любит извращенцев, педофилов, Зеленый уродец даже заветировал химическую кастрацию педофилов, а минюст даже высказал любовь к маньякам и начал продавать тюрьмы. То есть власть потворствует преступности, потому что сама преступна. Судья Конституционного суда сказал про диктатуру Кабмина и наплевательство на украинскую Конституцию, наглое ее игнорирование, постоянное нарушение прав человека в стране, неуважение к человеческому достоинству, неуважение к законам, даже тем, которые сами пишут.Зеленые относятся к народу как к быдлу,хотя сами и есть хуже быдла, потому что деградированные сатанисты, которые захватывают власть игрой на страхе людей, для установления авторитарной диктатауры- это слова судьи. Людей специально запугивают инфекцией и карантином, так же делали и немецкие фашисты, которые из карантинных зон в Варшаве сделали концлагеря.
показати весь коментар
22.09.2020 19:09 Відповісти
По поводу "из карантинных зон в Варшаве сделали концлагеря", такой трактовки истории я не ожидал.
показати весь коментар
22.09.2020 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ltKrxboN6Co
показати весь коментар
22.09.2020 19:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=varcskD27mo
показати весь коментар
22.09.2020 19:32 Відповісти
чего ей только в секте бывших любителей шмаркли не рассказуют))
показати весь коментар
22.09.2020 19:58 Відповісти
зебилы будут легализировать? Сколько денег мимо.
показати весь коментар
22.09.2020 18:49 Відповісти
Выкладывайте их фамилии и адреса . Народ разберётся . А вы работайте дальше над несовершенством законодательства .
показати весь коментар
22.09.2020 18:50 Відповісти
От за ДП треба реально вбивати ціх тварин !(
показати весь коментар
22.09.2020 18:55 Відповісти
Вот наконец и ДТПшник голос подал.Долго отходил.За что он зарплату получает?
показати весь коментар
22.09.2020 19:02 Відповісти
І тут зелене чувирло відзначилось.
показати весь коментар
22.09.2020 19:04 Відповісти
Та ___ на них!
показати весь коментар
22.09.2020 19:26 Відповісти
А на якому ми місці по аваріям спричиненими через нетверезих водіїв, пане Кулеба? І чого це ви не в тюрмі, а на волі...
показати весь коментар
22.09.2020 19:09 Відповісти
Изготовителей такого порно нужно расстреливать вместе с потребителями такового
показати весь коментар
22.09.2020 19:10 Відповісти
Германия - основной потребитель.детского порно в ЕС

https://www.dw.com/

...Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии.



Речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.

Как пояснил министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), участники сети в групповых чатах и мессенджерах распространяли детскую порнографию, обсуждали педофилию и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, другие подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.



В 2019 году было возбуждено 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на расследовании в немецкой полиции находилось более 12 000 преступлений, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году...
показати весь коментар
22.09.2020 20:02 Відповісти
Вони курва кінчені...
показати весь коментар
22.09.2020 21:04 Відповісти
Тотальная проституция власти уже никого не удивляет.
показати весь коментар
22.09.2020 19:27 Відповісти
у нас зеленские быстро принимают законы только для увольнения директора набу, а защита детей не в моде, нахрен они зеленым нужны
показати весь коментар
22.09.2020 19:51 Відповісти
предлагаю создать временную следственную комиссию Верховной рады и главой комисии назначить Чубакку Анал табу
показати весь коментар
22.09.2020 19:56 Відповісти
Какие ДЕПУТАТЫ, такие и ЗАКОНЫ!
показати весь коментар
22.09.2020 20:02 Відповісти
Единственное достижение зебуинов. Дайте еще год и выйдем на первое
показати весь коментар
22.09.2020 20:10 Відповісти
Да какая разница...

Главное, чтобы свет и асфальт.
показати весь коментар
22.09.2020 20:20 Відповісти
Почему бы не указать, что на первом месте по изготовлению порнографии и детской в том числе (и по детским суицидам) находится "великая" Московия - так называемая "россия".
Почему об этом ни слова ?
Немцов не побоялся открыто сказать об этом своих докладах, как и о том, что "россия" -
лидер по потреблению героина.
показати весь коментар
23.09.2020 00:30 Відповісти
ЗА ТАКОЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО
ЖРАТЬ ЖИВЬЕМ !!!
показати весь коментар
23.09.2020 01:50 Відповісти
Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.Источник: https://censor.net/ru/n3220713

это безусловно должно преследоваться по закону, но что то мне подсказывает что в этой стране нужные картинки начнут подбрасывать так же как и наркотики.
показати весь коментар
23.09.2020 06:37 Відповісти
Новость гадость
показати весь коментар
23.09.2020 10:35 Відповісти
Дяди и тёти))
Я конечно дико извиняюсь, что лезу в ваши страсти по поводу детей. Но уж поверьте: сейчас многие 10-12летние пацаны и девочки уже ТАКОЕ вытворяют, что вам и не снилось
показати весь коментар
02.10.2020 02:31 Відповісти
 
 