Україна - на третьому місці у світі з виготовлення дитячої порнографії, - дитячий омбудсмен Кулеба

Україна є третьою у світі країною за кількістю виготовлених матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми. Часто виробниками такої продукції є родичі постраждалої дитини, і через прогалини в законодавстві їх важко притягнути до відповідальності.

Про це повідомив під час круглого столу в Києві уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Сьогодні Україна на третьому місці у світі за виготовленням матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми", – сказав він.

Кулеба зауважив, що допомогти постраждалій дитині буває вкрай важко через недосконалість законодавства та через те, що часто злочинцями виявляються батьки чи родичі дитини.

"У такому випадку дуже складно надати правову допомогу постраждалій дитині, адже фактично навіть нема кому написати заяву. Через відсутність належного правового захисту у дитини всі судові засідання відбуваються без представника дитини, і часто, оскільки немає ніяких заперечень щодо безпеки самої дитини, злочинці виходять під заставу", – сказав Кулеба.

Окремою проблемою Кулеба вважає повторні допити постраждалих дітей у судовому процесі. На його думку, це спричиняє додаткове травмування дітей, які пережили насильство.

Також уповноважений з прав дитини вважає неприйнятною відсутність відповідальності за перегляд порнографічних матеріалів за участі дітей.

"Сьогодні законодавчо ми як суспільство, держава, говоримо про те, що дивитися такі матеріали – це нормально. Це – бізнес на дітях. Оскільки є попит, то знайдуться й ті, хто задовольняє цей попит. І той, хто купує, і той, хто виготовляє – обидва злочинці. Це угода з совістю. Це люди, які наживаються на насильстві над дитиною, на тому, що травмує дитину на все життя", – наголосив він.

Через це Кулеба закликав Раду внести відповідні зміни до українського законодавства.