Мінування, вибухи, блокування виборчкомів: поліція готується протидіяти провокаціям на місцевих виборах. ВIДЕО
МВС провело командно-штабні навчання щодо гарантування безпеки на місцевих виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".
До навчань були залучені авіація, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, пожежні і рятувальні розрахунки.
Перший заступник міністра МВС Сергій Яровий розповів, що для гарантування безпеки на місцевих виборах особливу увагу приділяють роботі авіапідрозділів - перевіряють локації розміщення техніки і визначають завдання з реагування, оскільки деякі виборчі дільниці розташовуються на великій відстані. За даними МВС, публічну безпеку і порядок на місцевих виборах забезпечуватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.
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саша паламарчук
показати весь коментар19.10.2020 13:34 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар19.10.2020 13:34 Відповісти Мені подобається 0
Alex Lodje
показати весь коментар19.10.2020 13:43 Відповісти Мені подобається 0
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