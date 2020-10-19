Мінування, вибухи, блокування виборчкомів: поліція готується протидіяти провокаціям на місцевих виборах. ВIДЕО

МВС провело командно-штабні навчання щодо гарантування безпеки на місцевих виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

До навчань були залучені авіація, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, пожежні і рятувальні розрахунки.

Перший заступник міністра МВС Сергій Яровий розповів, що для гарантування безпеки на місцевих виборах особливу увагу приділяють роботі авіапідрозділів - перевіряють локації розміщення техніки і визначають завдання з реагування, оскільки деякі виборчі дільниці розташовуються на великій відстані. За даними МВС, публічну безпеку і порядок на місцевих виборах забезпечуватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.

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