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Минирования, взрывы, блокирование избиркомов: полиция готовится противодействовать провокациям на местных выборах. ВИДЕО

МВД провело командно-штабные учения по обеспечению безопасности на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

К учениям были привлечены авиация, взрывотехники, следственно-оперативные группы, пожарные и спасательные расчеты.

Первый заместитель министра МВД Сергей Яровой рассказал, что для обеспечения безопасности на местных выборах особенное внимание уделяют работе авиаподразделений - проверяют зоны размещения техники и определяют задачи по реагированию, так как некоторые избирательные участки находятся на большом растоянии. По данным МВД, публичную безопасность и порядок на местных выборах будут обеспечивать почти 136 тысяч правохранителей.

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МВД (9318) местные выборы (2752)


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Вчіться безпілотники нейтралізувати
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19.10.2020 13:34 Ответить
Новоє/староє літсо разом з поліцаями відчувають до чого потрібно готуватись.
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19.10.2020 13:34 Ответить
Только авиация? Танки и артиллерию у НГ одолжите.
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19.10.2020 13:43 Ответить
 
 