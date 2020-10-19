Минирования, взрывы, блокирование избиркомов: полиция готовится противодействовать провокациям на местных выборах. ВИДЕО
МВД провело командно-штабные учения по обеспечению безопасности на местных выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
К учениям были привлечены авиация, взрывотехники, следственно-оперативные группы, пожарные и спасательные расчеты.
Первый заместитель министра МВД Сергей Яровой рассказал, что для обеспечения безопасности на местных выборах особенное внимание уделяют работе авиаподразделений - проверяют зоны размещения техники и определяют задачи по реагированию, так как некоторые избирательные участки находятся на большом растоянии. По данным МВД, публичную безопасность и порядок на местных выборах будут обеспечивать почти 136 тысяч правохранителей.
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саша паламарчук
показать весь комментарий19.10.2020 13:34 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий19.10.2020 13:34 Ответить Мне нравится 0
Alex Lodje
показать весь комментарий19.10.2020 13:43 Ответить Мне нравится 0
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