Автомобіль кандидата в депутати підірвали на Одещині, чоловіка госпіталізували, - Нацполіція. ВIДЕО
Повідомлення про вибух, який стався біля автозаправної станції в с. Курган, надійшло в поліцію о 9.40. Зараз на місці події працюють керівництво слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередніми даними, в результаті вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат в депутати Роздільнянської міської ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль, на якому пересувався чоловік.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, до неї причетних. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 15 і п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинено.
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