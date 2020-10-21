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Автомобіль кандидата в депутати підірвали на Одещині, чоловіка госпіталізували, - Нацполіція. ВIДЕО

Повідомлення про вибух, який стався біля автозаправної станції в с. Курган, надійшло в поліцію о 9.40. Зараз на місці події працюють керівництво слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат в депутати Роздільнянської міської ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль, на якому пересувався чоловік.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, до неї причетних. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 15 і п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинено.

Також дивіться: У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4449) місцеві вибори (1366) Одеська область (3208) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+6
Какая разница ? Они жрут друг друга за "честную" зарплату ?
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21.10.2020 14:39
+2
Наши люди в булочную на такси не ездят.
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21.10.2020 14:38
+2
Может кандидат был от жопошников?, так это и неплохо
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21.10.2020 14:49
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Да то его пердак. Там не госпитализировать надо а в швейную мастерскую.
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21.10.2020 14:36 Відповісти
кандидат от какой партии?
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21.10.2020 14:37 Відповісти
Какая разница ? Они жрут друг друга за "честную" зарплату ?
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Наши люди в булочную на такси не ездят.
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21.10.2020 14:38 Відповісти
Не довіз до виборчої дільниці подарок.
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21.10.2020 14:38 Відповісти
в результате взрыва пострадал владелец охранной компании... Прям как в 90-х, бандюки рванули во власть. Да и ху*** с ним.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Та ніби залишився з ним, не схоже, щоб відірвало.
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21.10.2020 16:43 Відповісти
Такого разгула бандитизма в предвыборной кампании не могу вспомнить! Аваков и Ко, почему мышей не ловите? Неужели опять финансирования не хватает?
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21.10.2020 14:41 Відповісти
Может кандидат был от жопошников?, так это и неплохо
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21.10.2020 14:49 Відповісти
Та ладно! Аваков , як побачить мишу, яка з'їла 2700 тон зерна, то його прийдеться ловить десь біля кордону з Канадою.
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21.10.2020 15:20 Відповісти
Возле села Курган Одесской области произошло покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батьківщини» Андрея Бабенко.
Подробности читайте на УНИАН:
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21.10.2020 14:59 Відповісти
на шо намек, Юля - великомученница.
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21.10.2020 15:30 Відповісти
Гиноцидять!
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21.10.2020 16:44 Відповісти
А у Антоненко алиби. Что ж бедному Авакову с Бубочкой теперь делать?
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21.10.2020 15:47 Відповісти
Конкуренти, або по бізнесу, або по виборах з метою залякати.
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21.10.2020 16:40 Відповісти
.......кучно !!!! .....лять !!!!
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21.10.2020 16:54 Відповісти
Ну, я б у такої охоронної компанії послуги не замовляв.
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21.10.2020 17:50 Відповісти
х5... ф1.... буквы-цифры....
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22.10.2020 00:47 Відповісти
 
 