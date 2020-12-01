На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

70-кілограмовий Дзвін Гідності встановили на території майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На дзвоні вилито напис - "Слава Україні! Героям Небесної Сотні Слава!".

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"1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності. Сім років тому цього дня в центр Києва прийшли від 500 тис. до мільйона осіб - і вже вимагали не тільки євроінтеграції, а покарання за побитих і розігнаних вночі мітингувальників", - зазначили в Музеї Революції Гідності.

На відкритті виступили рідні Героїв Небесної Сотні, директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ