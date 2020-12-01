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Новини Відео Річниця Революції Гідності
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На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

70-кілограмовий Дзвін Гідності встановили на території майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На дзвоні вилито напис - "Слава Україні! Героям Небесної Сотні Слава!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали. ДОКУМЕНТ

"1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності. Сім років тому цього дня в центр Києва прийшли від 500 тис. до мільйона осіб - і вже вимагали не тільки євроінтеграції, а покарання за побитих і розігнаних вночі мітингувальників", - зазначили в Музеї Революції Гідності.

На відкритті виступили рідні Героїв Небесної Сотні, директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович.

На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 01
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 02
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 03
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 04
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 05
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 06
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 07
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 08
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 09
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 10
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 11
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 12
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 13
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 14
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 15
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 16
На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

пам’ять (1186) Небесна Сотня (393) Пошивайло Ігор (33) Музей Майдану (61) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+13
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства - Цензор.НЕТ 2813
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01.12.2020 13:34
+7
Якщо я в 2010 нову машину 2 дні в МРЕО реєстрував, а зараз баті номери за годину оформили, то це який результат?
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01.12.2020 13:35
+5
Для тих, хто в Києві не був ніколи, пояснюю - це готель.

НУ і думаю, шнурок будуть знімати і чіпляти тільки в окремі дні...
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01.12.2020 13:33
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я думаю особенно обрадовались жители той многоэтажки на фото...
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01.12.2020 13:32 Відповісти
Для тих, хто в Києві не був ніколи, пояснюю - це готель.

НУ і думаю, шнурок будуть знімати і чіпляти тільки в окремі дні...
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01.12.2020 13:33 Відповісти
Про шнурок - дотепно!
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01.12.2020 14:20 Відповісти
Ок, якщо у мене в баксах зарплата зараз вища, ніж при Янику була (але нижча, ніж при Ющі мав) - це який результат?

Якщо я раніше у черзі у візових центрах регулярно стояв (бо в мене часті і раптові відрядження в ЄС), а зараз не парюся за це - то який це результат?
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Якщо я в 2010 нову машину 2 дні в МРЕО реєстрував, а зараз баті номери за годину оформили, то це який результат?
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01.12.2020 13:35 Відповісти
Диджитализация - результат Майдана.
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01.12.2020 14:22 Відповісти
Ну взагалі-то це мали ввести ще при Ющі, але при ригіанальному міністрі Захарченку постійно це відкладали, бо цифровізація не давала праціваникам МРЕО мутити і взятки брати!
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01.12.2020 14:28 Відповісти
В 2018 было то же самое. Быстро и без проблем.
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01.12.2020 14:34 Відповісти
Ну так це було року так з 2016...
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01.12.2020 14:39 Відповісти
Просто мы оформляли в 2018.
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01.12.2020 15:06 Відповісти
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства - Цензор.НЕТ 2813
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Что-то я не понял: этот колокол- часть композиции будущего Мемориала? Если да, то можно было что-то и по масштабнее придумать. Если нет и это временное решение- то зачем? И почему именно сейчас, когда идёт разбирательство по поиску денег, выделенных государством на Музей? Или это ВМЕСТО Музея и Мемориала- на те деньги, которые не успели "освоить"?
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01.12.2020 14:36 Відповісти
ПРИГОДИТСЯ ПРИ ТРЕТЬЕМ МАЙДАНЕ !)
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01.12.2020 16:51 Відповісти
 
 