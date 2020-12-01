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Новости Видео Годовщина Революции Достоинства
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На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

70-килограммовый Колокол Достоинства установили на территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Специально вылитый 70-килограммовый колокол установлен на территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни. На колоколе вылита надпись - "Слава Україні! Героям Небесної Сотні слава!".

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"1 декабря Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. Семь лет назад в этот день в центр Киева пришли от 500 тыс. до миллиона человек - и уже требовали не только евроинтеграции, а наказание за избитых и разогнанных ночью митингующих", - отметили в Музее Революции Достоинства.

На открытии выступили родные Героев Небесной Сотни, директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, глава Института нацпамяти Антон Дробович.

На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 01
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 02
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 03
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 04
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 05
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 06
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 07
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 08
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 09
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 10
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 11
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 12
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 13
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 14
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 15
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 16
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

память (1494) Небесная Сотня (414) Пошивайло Игорь (34) Музей Майдана (61) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+13
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства - Цензор.НЕТ 2813
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01.12.2020 13:34
+7
Якщо я в 2010 нову машину 2 дні в МРЕО реєстрував, а зараз баті номери за годину оформили, то це який результат?
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01.12.2020 13:35
+5
Для тих, хто в Києві не був ніколи, пояснюю - це готель.

НУ і думаю, шнурок будуть знімати і чіпляти тільки в окремі дні...
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01.12.2020 13:33
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Правила форума Совет форумчан
я думаю особенно обрадовались жители той многоэтажки на фото...
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01.12.2020 13:32 Ответить
Для тих, хто в Києві не був ніколи, пояснюю - це готель.

НУ і думаю, шнурок будуть знімати і чіпляти тільки в окремі дні...
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01.12.2020 13:33 Ответить
Про шнурок - дотепно!
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01.12.2020 14:20 Ответить
Ок, якщо у мене в баксах зарплата зараз вища, ніж при Янику була (але нижча, ніж при Ющі мав) - це який результат?

Якщо я раніше у черзі у візових центрах регулярно стояв (бо в мене часті і раптові відрядження в ЄС), а зараз не парюся за це - то який це результат?
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01.12.2020 13:34 Ответить
Якщо я в 2010 нову машину 2 дні в МРЕО реєстрував, а зараз баті номери за годину оформили, то це який результат?
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01.12.2020 13:35 Ответить
Диджитализация - результат Майдана.
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01.12.2020 14:22 Ответить
Ну взагалі-то це мали ввести ще при Ющі, але при ригіанальному міністрі Захарченку постійно це відкладали, бо цифровізація не давала праціваникам МРЕО мутити і взятки брати!
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01.12.2020 14:28 Ответить
В 2018 было то же самое. Быстро и без проблем.
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01.12.2020 14:34 Ответить
Ну так це було року так з 2016...
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01.12.2020 14:39 Ответить
Просто мы оформляли в 2018.
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01.12.2020 15:06 Ответить
На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства - Цензор.НЕТ 2813
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01.12.2020 13:34 Ответить
Что-то я не понял: этот колокол- часть композиции будущего Мемориала? Если да, то можно было что-то и по масштабнее придумать. Если нет и это временное решение- то зачем? И почему именно сейчас, когда идёт разбирательство по поиску денег, выделенных государством на Музей? Или это ВМЕСТО Музея и Мемориала- на те деньги, которые не успели "освоить"?
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01.12.2020 14:36 Ответить
ПРИГОДИТСЯ ПРИ ТРЕТЬЕМ МАЙДАНЕ !)
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01.12.2020 16:51 Ответить
 
 