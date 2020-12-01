На аллее Героев Небесной Сотни установили Колокол Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

70-килограммовый Колокол Достоинства установили на территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Специально вылитый 70-килограммовый колокол установлен на территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни. На колоколе вылита надпись - "Слава Україні! Героям Небесної Сотні слава!".

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"1 декабря Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. Семь лет назад в этот день в центр Киева пришли от 500 тыс. до миллиона человек - и уже требовали не только евроинтеграции, а наказание за избитых и разогнанных ночью митингующих", - отметили в Музее Революции Достоинства.

На открытии выступили родные Героев Небесной Сотни, директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, глава Института нацпамяти Антон Дробович.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ