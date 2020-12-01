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Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батальйон "Донбас" повернувся із зони ООС на постійне місце дислокації в Лозову.

30 листопада, особовий склад 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи прибув із зони проведення операції Об'єднаних сил відпочити і поліпшити свою боєздатність, повідомили в міськраді Лозової, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням батальйону комбата В’ячеслава Власенка вітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Мер передав слова вітання та подяки бійцям. Цього року урочисто привітати їх на площі не вдалося у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими через всесвітню пандемію", - йдеться в повідомленні.

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В'ячеслав Власенко зі свого боку подякував за теплий прийом: "Лозова дійсно стала для нас другим домом. Кожного разу ми повертаємося після важкої служби з передової в комфортні умови, які ви допомагаєте нам створювати".

Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 01
Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 02
Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 03
Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 04
Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 05
Воїни батальйону Донбас після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову 06

Автор: 

Лозова (26) ротація (79) військовослужбовці (4743) Ян Осока (1495) 54 окрема бригада (179) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову - Цензор.НЕТ 6512
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01.12.2020 14:18
+7
Нове звання - рядовий, обмиває.
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01.12.2020 14:19
+6
Щось не видно серед зустрічаючих Семенченка.
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01.12.2020 14:15
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Щось не видно серед зустрічаючих Семенченка.
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01.12.2020 14:15 Відповісти
Нове звання - рядовий, обмиває.
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01.12.2020 14:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову - Цензор.НЕТ 6512
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01.12.2020 14:18 Відповісти
Батальон "Донбасс" 2014 - 2015 годов отличается от батальона "Донбасс" нынешнего образца как оригинал от пятого варианта копии.Тот,14-15 годовой ,батальон заслужил громкое имя,этот по большей части греется в славе предшественника.
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01.12.2020 14:19 Відповісти
Вы немного не в курсе событий.
Изучите вопрос о наименованиях батальона самостоятельно и более углублённо,что-бы не путать ДВА разных формирования.
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02.12.2020 08:21 Відповісти
Комбат,смотрю спортсмен.
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01.12.2020 14:27 Відповісти
Спасибо вам, защитники Украины!!!
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01.12.2020 14:50 Відповісти
Блин какие скотские условия и разруха в военной части!
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01.12.2020 17:49 Відповісти
А командоры видно шо кроссы бегают и подтягиваются с ложкой, настоящие гэрои
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01.12.2020 19:41 Відповісти
 
 