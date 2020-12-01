Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батальйон "Донбас" повернувся із зони ООС на постійне місце дислокації в Лозову.

30 листопада, особовий склад 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи прибув із зони проведення операції Об'єднаних сил відпочити і поліпшити свою боєздатність, повідомили в міськраді Лозової, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням батальйону комбата В’ячеслава Власенка вітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Мер передав слова вітання та подяки бійцям. Цього року урочисто привітати їх на площі не вдалося у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими через всесвітню пандемію", - йдеться в повідомленні.

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В'ячеслав Власенко зі свого боку подякував за теплий прийом: "Лозова дійсно стала для нас другим домом. Кожного разу ми повертаємося після важкої служби з передової в комфортні умови, які ви допомагаєте нам створювати".











