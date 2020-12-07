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SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon. ВIДЕО

З майданчика у Флориді 6 грудня успішно стартувала багаторазова ракета-носій SpaceX Falcon 9.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7

— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Також дивіться: Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану. ВIДЕО

Ракета вивела на орбіту оновлену версію корабля Dragon. Планується, що він прибуде на МКС 7 грудня. Там апарат залишатиметься протягом місяця.

Запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX і першою для модернізованого вантажного корабля компанії

На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових та дослідних зразків для транспортування на Землю та з неї, інформує hromadske.

Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом усього часу перебування на МКС як додаток до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з живленням перебуватимуть на кораблі протягом усього часу пристикування.

Також дивіться: NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту. ВIДЕО

Окрім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки до МКС та назад, то нова версія може зробити п'ять.

Загалом корабель доставить до космічної станції 2972 кілограми корисних вантажів: приладдя для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпірування для виходу у космос, апаратуру та комп'ютерні ресурси.

Зокрема до МКС доставлять матеріали для досліджень бактерій та грибків проєкту BioAsteroid, матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості (програма Cardinal Heart), зразки для проєкту HemoCue, за яким науковці визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів у клітинах і тканинах головного мозку тощо.

Читайте: Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів

Автор: 

NASA (172) космос (861) Міжнародна космічна станція (18) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+20
Буднично, без пафоса.. Маск умеет !!!
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07.12.2020 01:33
+14
Не верю! Енто всё мультики голливудского Диснея! Сатана Билл Гейтс и анцихрист Илон Маск людей за нос водють, и мосоны с иллюминаторами тожыть с ними заодно! Никакого космоса нетутя! Земля плоская! Пока не поздноть - покайтесь в церкви! А космонавтов рубите топором, пока небесный купол не поломали!!!111!1

SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 7701
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07.12.2020 03:29
+13
где то на удмуртии в это время повесился на суку болотный хорек, попискивая о вяличии мордовии.
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07.12.2020 01:37
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Буднично, без пафоса.. Маск умеет !!!
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07.12.2020 01:33 Відповісти
Как за хлебушком сходить..
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07.12.2020 03:13 Відповісти
где то на удмуртии в это время повесился на суку болотный хорек, попискивая о вяличии мордовии.
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07.12.2020 01:37 Відповісти
Да ни один СУК не выдержит рОгозина .
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07.12.2020 01:47 Відповісти
ему сейчас не до этого .. он к армате ракетный двигатель прилаживает... тесла с манекеном летает а армата с рогозиным полетит... утрут нос Маску
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07.12.2020 10:25 Відповісти
SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 3485
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07.12.2020 02:04 Відповісти
хорошая штука только к ней нужна холодильная установка размером с комнату. т.к. сверхпроводимость проводников возможна только при абсолютном нуле.
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07.12.2020 02:12 Відповісти
Ну, вже не 0, а 1К , але колись і звичайні компи з набагато гіршими характеристиками, ніж зараз, займали величезні приміщення в пару поверхів. Пам'ятаю як на початку 2000-х, особливо після того, як професор Цайлінгер продемонстрував квантову телепортацію, був бум робіт по розробці квантових компів, квантової криптографії. Тоді майже усі, хто подавав на дослідницькі гранти, писали, що результати їх роботи можна буде використати для розробки квантових компів. Тоді купа народу казало,що через 20 років вже будуть квантові персоналки, якщо не в кожній хаті, то в усіх дослідницьких та інженерних установах точно. Як бачимо, 20 років пройшло, а до персоналок ще дуже далеко.

Quantum computing is heating up. For the first time, quantum computer chips have been operated at a temperature above -272°C, or 1 kelvin.

https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/#ixzz6fuCCvL5r https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/
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07.12.2020 05:46 Відповісти
Квантовый комп хорош,пока он на уровне концепции.Еще непонятно,можно ли вообще использовать его для решения реальных вычислительных задач.Грубо говоря,он выдает не результат,а все возможные варианты результата.Дальше надо выбрать - а на это уйдет весь прирост произодительности.
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07.12.2020 08:47 Відповісти
Це зрозуміло. Я свого часу у 2002 в Штатах був на лекції одного з ідеологів - Пітера Шора. Як приклад задачі, для якої потрібні квантові компи - це була факторизація великих чисел для застосування в квантовій криптографії. Про інші задачі я тоді не чув. Чи є вони зараз, я не в курсі, бо відійшов від фізики. Тут справа може бути в принципі. Лазери теж коли розробляли, то спочатку хотіли отримати лише генерацію, а про багато їх застосунків, таких як лазерна хімія, спектроскопія високої роздільної здатності, діагностика та інше навряд чи хто тоді думав. А вже про те, що вони будуть майже в кожній хаті від CD, DVD до Blu-ray, то і не мріяли.
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07.12.2020 09:03 Відповісти
Ну чому, концепція. Є й практика. SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 9382
«04.12.2020.
Китайський квантовий комп'ютер зміг в мільярди разів перевершити класичну систему.
Фізики з шанхайського Китайського університету науки і технологій (USTC) на власному квантовому комп'ютері Jzhāng реалізували дослід з відбору проб гауссовських бозонів. Квантова система Jzhāng за 200 секунд відібрала 76 фотонів, тоді як для класичного суперкомп'ютера на це треба було б 2,5 млрд. років.»
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07.12.2020 14:53 Відповісти
Открытие в 1986-1993 годах ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре кипения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9 жидкого гелия (4,2 К), но и при температуре кипения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82 жидкого азота (77 К), гораздо более дешёвой криогенной жидкости.
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07.12.2020 09:48 Відповісти
Американцы ложат кто все добро в море и места там полно и охлаждение бесплатно
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07.12.2020 13:18 Відповісти
а что это кацапоид рогозин, разведчик, сын своего военного отца, молчит... не говорит про батут, невозможность без кацапских дебилоидов сделать двигатели, блеф Маска?
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07.12.2020 02:55 Відповісти
Не верю! Енто всё мультики голливудского Диснея! Сатана Билл Гейтс и анцихрист Илон Маск людей за нос водють, и мосоны с иллюминаторами тожыть с ними заодно! Никакого космоса нетутя! Земля плоская! Пока не поздноть - покайтесь в церкви! А космонавтов рубите топором, пока небесный купол не поломали!!!111!1

SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 7701
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07.12.2020 03:29 Відповісти
Пошла рутинная работа.
За адекватные деньги.
А Роскосмос брал 85 млн. за одно человеко-место.
Практически - 1 млн. за 1 кг.
Поэтому им и дали пинка под зад.
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07.12.2020 04:06 Відповісти
вони все батут да батут.
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07.12.2020 04:54 Відповісти
Троль, иди отхлебни боярьі и поульібайся в одиночестве
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07.12.2020 08:30 Відповісти
О, уже аннигилировали тролика
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07.12.2020 08:31 Відповісти
SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 9624
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07.12.2020 09:29 Відповісти
эээ... какого пинка? 2 недеои назад кацапы запустили американского космонавта на МКС.
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07.12.2020 12:44 Відповісти
только ты забыл что решение о решение предоставить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90 НАСА места на российских кораблях, старты которых запланированы на конец 2020 года («Союз МС-17») и на весну 2021 года («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9C%D0%A1-18 Союз МС-18 ») было принято 20 декабря 2019 года.. Тогда еще https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Crew-1 SpaceX Crew-1 еще только испытывался.
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07.12.2020 14:50 Відповісти
я ничего не забыл. Привел конкретный факт.
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07.12.2020 14:52 Відповісти
А чего ж ты не сказал что договор был заключен до того как драгон стал пилотируемым?
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07.12.2020 16:13 Відповісти
Ну не так фсьо просто.....!!

По сведениям издания, ученым была поставлена задача изучить природу недомоганий, которые наблюдались после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в Китае и на Кубе. Наиболее вероятной версией ухудшения здоровья американских дипломатов стало, по мнению ученых, то, что они подверглись воздействию «направленной импульсивной радиочастотной энергии».
При этом специалисты не исключают, но считают маловероятным то, что недомогания могли быть вызваны также побочными факторами, такими как химическое отравление или инфекционное заболевание.
Это хорошо, что вы читаете электродинамику. Только это другой тип волн. Это гравитационные волны сфокусированные в виде луча. Зеленые так их и называют ...Луч. А теперь я покажу вам того, кто это сделал. Смотрите его на ст.80 манускрипта Войнича в самом вверху справа. Это тот, который идет....с планшетом!! Да, да именно с ним. Они его так и называют "устилус". Это дословно. А теперь обратите внимание на то, что уже в средневековье они...уже!!..бегали с планшетами. Для чего он ему, расскажу позже.
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07.12.2020 07:05 Відповісти
Кстати этот зеленый идиот очень много их переломал(устилусов-планшетов) и ....ваш покорный слуга, тоже к этому причастен. Гы-гы-гы, го-го-го
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07.12.2020 07:10 Відповісти
готовится миссия на Марс
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07.12.2020 07:44 Відповісти
https://twitter.com/dumingtups

https://twitter.com/dumingtups Думинг Тупс(Анк Морпорк)

https://twitter.com/dumingtups @dumingtups

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показывает траекторию полета лунной ракеты.
SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 5175
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07.12.2020 08:53 Відповісти
Соскосмос на мокшанских болотах выделяет сероводород
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07.12.2020 10:03 Відповісти
На мацкве траур.....За престарелые "Союзы" не платять... и летать на них не желают. Теперича ,вместо прибыли, расходы за доставку своих кацманавтов и кормежки для них. А за чей кошт на Марс лететь? Одна надежа на рогозинские консервы.
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07.12.2020 12:04 Відповісти
Мультік новий намалюють "ВАНЯ НА МАРСЄ "
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07.12.2020 15:29 Відповісти
Американцы ложат это все добро в море и места там полно и охлаждение даром
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07.12.2020 13:20 Відповісти
і чого тільки пєндоси не зроблять, щоб приховати, що Земля пласка!
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07.12.2020 14:40 Відповісти
XDDDD

SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 8854
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07.12.2020 14:54 Відповісти
С площадки во Флориде 6 декабря успешно стартовала многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9 Источник: https://censor.net/ru/v3235309

ROSKOSMOS SOSY
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07.12.2020 15:28 Відповісти
Делать им нечого....
С жиру бесятся!
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07.12.2020 16:07 Відповісти
 
 