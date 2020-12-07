SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon. ВIДЕО

З майданчика у Флориді 6 грудня успішно стартувала багаторазова ракета-носій SpaceX Falcon 9.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7 — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

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Ракета вивела на орбіту оновлену версію корабля Dragon. Планується, що він прибуде на МКС 7 грудня. Там апарат залишатиметься протягом місяця.

Запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX і першою для модернізованого вантажного корабля компанії

На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових та дослідних зразків для транспортування на Землю та з неї, інформує hromadske.

Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом усього часу перебування на МКС як додаток до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з живленням перебуватимуть на кораблі протягом усього часу пристикування.

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Окрім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки до МКС та назад, то нова версія може зробити п'ять.

Загалом корабель доставить до космічної станції 2972 кілограми корисних вантажів: приладдя для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпірування для виходу у космос, апаратуру та комп'ютерні ресурси.

Зокрема до МКС доставлять матеріали для досліджень бактерій та грибків проєкту BioAsteroid, матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості (програма Cardinal Heart), зразки для проєкту HemoCue, за яким науковці визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів у клітинах і тканинах головного мозку тощо.

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