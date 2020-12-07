SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon. ВIДЕО
З майданчика у Флориді 6 грудня успішно стартувала багаторазова ракета-носій SpaceX Falcon 9.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter компанії.
Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020
Ракета вивела на орбіту оновлену версію корабля Dragon. Планується, що він прибуде на МКС 7 грудня. Там апарат залишатиметься протягом місяця.
Запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX і першою для модернізованого вантажного корабля компанії
На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових та дослідних зразків для транспортування на Землю та з неї, інформує hromadske.
Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом усього часу перебування на МКС як додаток до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з живленням перебуватимуть на кораблі протягом усього часу пристикування.
Окрім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки до МКС та назад, то нова версія може зробити п'ять.
Загалом корабель доставить до космічної станції 2972 кілограми корисних вантажів: приладдя для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпірування для виходу у космос, апаратуру та комп'ютерні ресурси.
Зокрема до МКС доставлять матеріали для досліджень бактерій та грибків проєкту BioAsteroid, матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості (програма Cardinal Heart), зразки для проєкту HemoCue, за яким науковці визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів у клітинах і тканинах головного мозку тощо.
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Quantum computing is heating up. For the first time, quantum computer chips have been operated at a temperature above -272°C, or 1 kelvin.
https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/#ixzz6fuCCvL5r https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/
«04.12.2020.
Китайський квантовий комп'ютер зміг в мільярди разів перевершити класичну систему.
Фізики з шанхайського Китайського університету науки і технологій (USTC) на власному квантовому комп'ютері Jzhāng реалізували дослід з відбору проб гауссовських бозонів. Квантова система Jzhāng за 200 секунд відібрала 76 фотонів, тоді як для класичного суперкомп'ютера на це треба було б 2,5 млрд. років.»
За адекватные деньги.
А Роскосмос брал 85 млн. за одно человеко-место.
Практически - 1 млн. за 1 кг.
Поэтому им и дали пинка под зад.
По сведениям издания, ученым была поставлена задача изучить природу недомоганий, которые наблюдались после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в Китае и на Кубе. Наиболее вероятной версией ухудшения здоровья американских дипломатов стало, по мнению ученых, то, что они подверглись воздействию «направленной импульсивной радиочастотной энергии».
При этом специалисты не исключают, но считают маловероятным то, что недомогания могли быть вызваны также побочными факторами, такими как химическое отравление или инфекционное заболевание.
Это хорошо, что вы читаете электродинамику. Только это другой тип волн. Это гравитационные волны сфокусированные в виде луча. Зеленые так их и называют ...Луч. А теперь я покажу вам того, кто это сделал. Смотрите его на ст.80 манускрипта Войнича в самом вверху справа. Это тот, который идет....с планшетом!! Да, да именно с ним. Они его так и называют "устилус". Это дословно. А теперь обратите внимание на то, что уже в средневековье они...уже!!..бегали с планшетами. Для чего он ему, расскажу позже.
https://twitter.com/dumingtups Думинг Тупс(Анк Морпорк)
https://twitter.com/dumingtups @dumingtups
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показывает траекторию полета лунной ракеты.
ROSKOSMOS SOSY
С жиру бесятся!