SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon. ВИДЕО

С площадки во Флориде 6 декабря успешно стартовала многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter компании.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7 — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

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Ракета вывела на орбиту обновленную версию корабля Dragon. Планируется, что он прибудет на МКС 7 декабря. Там аппарат будет оставаться в течение месяца.

Запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее, информирует hromadske.

Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.

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Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.

Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.

В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.

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