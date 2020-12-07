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SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon. ВИДЕО

С площадки во Флориде 6 декабря успешно стартовала многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter компании.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7

— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана. ВИДЕО

Ракета вывела на орбиту обновленную версию корабля Dragon. Планируется, что он прибудет на МКС 7 декабря. Там аппарат будет оставаться в течение месяца.

Запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее, информирует hromadske.

Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.

Также смотрите: NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту. ВИДЕО

Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.

Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.

В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов

Автор: 

NASA (130) космос (786) Международная космическая станция (18) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+20
Буднично, без пафоса.. Маск умеет !!!
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07.12.2020 01:33
+14
Не верю! Енто всё мультики голливудского Диснея! Сатана Билл Гейтс и анцихрист Илон Маск людей за нос водють, и мосоны с иллюминаторами тожыть с ними заодно! Никакого космоса нетутя! Земля плоская! Пока не поздноть - покайтесь в церкви! А космонавтов рубите топором, пока небесный купол не поломали!!!111!1

SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 7701
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07.12.2020 03:29
+13
где то на удмуртии в это время повесился на суку болотный хорек, попискивая о вяличии мордовии.
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07.12.2020 01:37
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Правила форума Совет форумчан
Буднично, без пафоса.. Маск умеет !!!
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07.12.2020 01:33 Ответить
Как за хлебушком сходить..
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07.12.2020 03:13 Ответить
где то на удмуртии в это время повесился на суку болотный хорек, попискивая о вяличии мордовии.
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07.12.2020 01:37 Ответить
Да ни один СУК не выдержит рОгозина .
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07.12.2020 01:47 Ответить
ему сейчас не до этого .. он к армате ракетный двигатель прилаживает... тесла с манекеном летает а армата с рогозиным полетит... утрут нос Маску
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07.12.2020 10:25 Ответить
SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 3485
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07.12.2020 02:04 Ответить
хорошая штука только к ней нужна холодильная установка размером с комнату. т.к. сверхпроводимость проводников возможна только при абсолютном нуле.
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07.12.2020 02:12 Ответить
Ну, вже не 0, а 1К , але колись і звичайні компи з набагато гіршими характеристиками, ніж зараз, займали величезні приміщення в пару поверхів. Пам'ятаю як на початку 2000-х, особливо після того, як професор Цайлінгер продемонстрував квантову телепортацію, був бум робіт по розробці квантових компів, квантової криптографії. Тоді майже усі, хто подавав на дослідницькі гранти, писали, що результати їх роботи можна буде використати для розробки квантових компів. Тоді купа народу казало,що через 20 років вже будуть квантові персоналки, якщо не в кожній хаті, то в усіх дослідницьких та інженерних установах точно. Як бачимо, 20 років пройшло, а до персоналок ще дуже далеко.

Quantum computing is heating up. For the first time, quantum computer chips have been operated at a temperature above -272°C, or 1 kelvin.

https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/#ixzz6fuCCvL5r https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/
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07.12.2020 05:46 Ответить
Квантовый комп хорош,пока он на уровне концепции.Еще непонятно,можно ли вообще использовать его для решения реальных вычислительных задач.Грубо говоря,он выдает не результат,а все возможные варианты результата.Дальше надо выбрать - а на это уйдет весь прирост произодительности.
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07.12.2020 08:47 Ответить
Це зрозуміло. Я свого часу у 2002 в Штатах був на лекції одного з ідеологів - Пітера Шора. Як приклад задачі, для якої потрібні квантові компи - це була факторизація великих чисел для застосування в квантовій криптографії. Про інші задачі я тоді не чув. Чи є вони зараз, я не в курсі, бо відійшов від фізики. Тут справа може бути в принципі. Лазери теж коли розробляли, то спочатку хотіли отримати лише генерацію, а про багато їх застосунків, таких як лазерна хімія, спектроскопія високої роздільної здатності, діагностика та інше навряд чи хто тоді думав. А вже про те, що вони будуть майже в кожній хаті від CD, DVD до Blu-ray, то і не мріяли.
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07.12.2020 09:03 Ответить
Ну чому, концепція. Є й практика. SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 9382
«04.12.2020.
Китайський квантовий комп'ютер зміг в мільярди разів перевершити класичну систему.
Фізики з шанхайського Китайського університету науки і технологій (USTC) на власному квантовому комп'ютері Jzhāng реалізували дослід з відбору проб гауссовських бозонів. Квантова система Jzhāng за 200 секунд відібрала 76 фотонів, тоді як для класичного суперкомп'ютера на це треба було б 2,5 млрд. років.»
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07.12.2020 14:53 Ответить
Открытие в 1986-1993 годах ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре кипения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9 жидкого гелия (4,2 К), но и при температуре кипения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82 жидкого азота (77 К), гораздо более дешёвой криогенной жидкости.
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07.12.2020 09:48 Ответить
Американцы ложат кто все добро в море и места там полно и охлаждение бесплатно
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07.12.2020 13:18 Ответить
а что это кацапоид рогозин, разведчик, сын своего военного отца, молчит... не говорит про батут, невозможность без кацапских дебилоидов сделать двигатели, блеф Маска?
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07.12.2020 02:55 Ответить
Не верю! Енто всё мультики голливудского Диснея! Сатана Билл Гейтс и анцихрист Илон Маск людей за нос водють, и мосоны с иллюминаторами тожыть с ними заодно! Никакого космоса нетутя! Земля плоская! Пока не поздноть - покайтесь в церкви! А космонавтов рубите топором, пока небесный купол не поломали!!!111!1

SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon - Цензор.НЕТ 7701
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07.12.2020 03:29 Ответить
Пошла рутинная работа.
За адекватные деньги.
А Роскосмос брал 85 млн. за одно человеко-место.
Практически - 1 млн. за 1 кг.
Поэтому им и дали пинка под зад.
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07.12.2020 04:06 Ответить
вони все батут да батут.
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07.12.2020 04:54 Ответить
Троль, иди отхлебни боярьі и поульібайся в одиночестве
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07.12.2020 08:30 Ответить
О, уже аннигилировали тролика
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07.12.2020 08:31 Ответить
SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 9624
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07.12.2020 09:29 Ответить
эээ... какого пинка? 2 недеои назад кацапы запустили американского космонавта на МКС.
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07.12.2020 12:44 Ответить
только ты забыл что решение о решение предоставить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90 НАСА места на российских кораблях, старты которых запланированы на конец 2020 года («Союз МС-17») и на весну 2021 года («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9C%D0%A1-18 Союз МС-18 ») было принято 20 декабря 2019 года.. Тогда еще https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Crew-1 SpaceX Crew-1 еще только испытывался.
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07.12.2020 14:50 Ответить
я ничего не забыл. Привел конкретный факт.
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07.12.2020 14:52 Ответить
А чего ж ты не сказал что договор был заключен до того как драгон стал пилотируемым?
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07.12.2020 16:13 Ответить
Ну не так фсьо просто.....!!

По сведениям издания, ученым была поставлена задача изучить природу недомоганий, которые наблюдались после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в Китае и на Кубе. Наиболее вероятной версией ухудшения здоровья американских дипломатов стало, по мнению ученых, то, что они подверглись воздействию «направленной импульсивной радиочастотной энергии».
При этом специалисты не исключают, но считают маловероятным то, что недомогания могли быть вызваны также побочными факторами, такими как химическое отравление или инфекционное заболевание.
Это хорошо, что вы читаете электродинамику. Только это другой тип волн. Это гравитационные волны сфокусированные в виде луча. Зеленые так их и называют ...Луч. А теперь я покажу вам того, кто это сделал. Смотрите его на ст.80 манускрипта Войнича в самом вверху справа. Это тот, который идет....с планшетом!! Да, да именно с ним. Они его так и называют "устилус". Это дословно. А теперь обратите внимание на то, что уже в средневековье они...уже!!..бегали с планшетами. Для чего он ему, расскажу позже.
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07.12.2020 07:05 Ответить
Кстати этот зеленый идиот очень много их переломал(устилусов-планшетов) и ....ваш покорный слуга, тоже к этому причастен. Гы-гы-гы, го-го-го
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07.12.2020 07:10 Ответить
готовится миссия на Марс
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07.12.2020 07:44 Ответить
https://twitter.com/dumingtups

https://twitter.com/dumingtups Думинг Тупс(Анк Морпорк)

https://twitter.com/dumingtups @dumingtups

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показывает траекторию полета лунной ракеты.
SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 5175
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07.12.2020 08:53 Ответить
Соскосмос на мокшанских болотах выделяет сероводород
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07.12.2020 10:03 Ответить
На мацкве траур.....За престарелые "Союзы" не платять... и летать на них не желают. Теперича ,вместо прибыли, расходы за доставку своих кацманавтов и кормежки для них. А за чей кошт на Марс лететь? Одна надежа на рогозинские консервы.
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07.12.2020 12:04 Ответить
Мультік новий намалюють "ВАНЯ НА МАРСЄ "
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07.12.2020 15:29 Ответить
Американцы ложат это все добро в море и места там полно и охлаждение даром
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07.12.2020 13:20 Ответить
і чого тільки пєндоси не зроблять, щоб приховати, що Земля пласка!
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07.12.2020 14:40 Ответить
XDDDD

SpaceX відправила на МКС оновлену версію корабля Dragon - Цензор.НЕТ 8854
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07.12.2020 14:54 Ответить
С площадки во Флориде 6 декабря успешно стартовала многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9 Источник: https://censor.net/ru/v3235309

ROSKOSMOS SOSY
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07.12.2020 15:28 Ответить
Делать им нечого....
С жиру бесятся!
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07.12.2020 16:07 Ответить
 
 