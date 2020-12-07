SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon. ВИДЕО
С площадки во Флориде 6 декабря успешно стартовала многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter компании.
Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon's first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020
Ракета вывела на орбиту обновленную версию корабля Dragon. Планируется, что он прибудет на МКС 7 декабря. Там аппарат будет оставаться в течение месяца.
Запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.
В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее, информирует hromadske.
Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.
Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.
Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.
В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.
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Quantum computing is heating up. For the first time, quantum computer chips have been operated at a temperature above -272°C, or 1 kelvin.
https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/#ixzz6fuCCvL5r https://www.newscientist.com/article/2240539-quantum-computer-chips-demonstrated-at-the-highest-temperatures-ever/
«04.12.2020.
Китайський квантовий комп'ютер зміг в мільярди разів перевершити класичну систему.
Фізики з шанхайського Китайського університету науки і технологій (USTC) на власному квантовому комп'ютері Jzhāng реалізували дослід з відбору проб гауссовських бозонів. Квантова система Jzhāng за 200 секунд відібрала 76 фотонів, тоді як для класичного суперкомп'ютера на це треба було б 2,5 млрд. років.»
За адекватные деньги.
А Роскосмос брал 85 млн. за одно человеко-место.
Практически - 1 млн. за 1 кг.
Поэтому им и дали пинка под зад.
По сведениям издания, ученым была поставлена задача изучить природу недомоганий, которые наблюдались после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в Китае и на Кубе. Наиболее вероятной версией ухудшения здоровья американских дипломатов стало, по мнению ученых, то, что они подверглись воздействию «направленной импульсивной радиочастотной энергии».
При этом специалисты не исключают, но считают маловероятным то, что недомогания могли быть вызваны также побочными факторами, такими как химическое отравление или инфекционное заболевание.
Это хорошо, что вы читаете электродинамику. Только это другой тип волн. Это гравитационные волны сфокусированные в виде луча. Зеленые так их и называют ...Луч. А теперь я покажу вам того, кто это сделал. Смотрите его на ст.80 манускрипта Войнича в самом вверху справа. Это тот, который идет....с планшетом!! Да, да именно с ним. Они его так и называют "устилус". Это дословно. А теперь обратите внимание на то, что уже в средневековье они...уже!!..бегали с планшетами. Для чего он ему, расскажу позже.
https://twitter.com/dumingtups Думинг Тупс(Анк Морпорк)
https://twitter.com/dumingtups @dumingtups
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показывает траекторию полета лунной ракеты.
ROSKOSMOS SOSY
С жиру бесятся!