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Вчителька надавала "потиличників" 11-річному учневі на Львівщині: "Яке ти маєш право?" ВIДЕО

У селі Потоліч Жовківського району Львівщини вчителька била і штовхала дитину. Поліція почала перевірку за цим фактом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Жовківської районної державної адміністрації.

Зазначається, що вчителька не зуміла контролювати свої емоції на грубе поводження учня до себе і допустила неправомірні дії щодо дитини, застосувавши фізичну силу.

"На сьогодні повідомлено Львівську обласну державну адміністрацію, Департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду даного питання та вжиття відповідних заходів, скеровано лист на Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області по даному інциденту. Даний випадок є не припустимим, оскільки це є школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки, етики та й деонтології. Про результати роботи комісії, буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті  комунікації Нацполіції Львівської області повідомили, що стався інцидент 3 грудня під час перерви в шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку і 11-річного учня. Поки із заявою про вчинення правопорушення в поліцію батьки хлопчика не зверталися.

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"Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події в присутності батьків і психолога для встановлення всіх обставин. Крім того, правоохоронці повідомили про подію співробітникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації", - зазначили в поліції.

Автор: 

діти (5065) насилля (295) школа (2209) вчитель (395) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+36
Бачу, дістали вчительку конкретно...
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07.12.2020 17:05
+30
И опять эта гаденькая привычка - выводить из себя педагога, а потом... уже потом снимать видосик. Шо ж он не снимал когда доводил ее до этого?
А ну да, там мелкий говнюк показан тем, чем он есть - мелким говнюком.
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07.12.2020 17:09
+27
Ох.єріли взагалі... За 4 к баксів у місяць, могли би і потерпіти!
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07.12.2020 17:06
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а ти ніколи не сталкувався із моральним садизмом вчилок.
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08.12.2020 18:12 Відповісти
слухай задачу, перша частина умови: одна транда сказала матері дитини, що дитина задавила гусеня. мати відметелила дитину? правльно мати зробила?
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08.12.2020 15:55 Відповісти
Вопросов я так понимаю два, по порядку.
1) Нет. Мать сначала поговорила с ребенком, другими родителями и учителями. Чтобы выяснить то, как оно было на самом деле.
2) И если выяснилось, что дитинча сознательно удавило гусенка ради развлечения... да, мать отметелила дитинча. Чтоб дитинча на своем горбу узнало что такое боль - и не стало нести ее другим.
3) Если выяснилось что это поклеп... то есть НИКТО не подтвердил ... то разговор уже к транде.
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08.12.2020 16:22 Відповісти
так а чого ти сам не притримуєшся цього?
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08.12.2020 16:28 Відповісти
Так я и придерживаюсь. Просто ты не можешь принять того, что ребенок может быть виновен, только и всего.
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08.12.2020 16:38 Відповісти
хм, дитина просто встала чи сидячі без причини на неї наїхала? тут явно першою почала діалог вчителька. питання як саме почала, що саме викликало реакцію хлопця? Притензію пред/явила, чи просто наїхала як вони то вміють. по її гонору можу сказати, що могла в тому ж дусі налетіти першою. а на відео закінчує почате.
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08.12.2020 17:03 Відповісти
А нахрена училке без причины "наезжать"? У нее забот хватает: отчеты, проверки... другие классы... Нахрена ей бить пацана который ей нихрена не сделал или же не сказал?
Вот ты - часто на улице на людей бросаешься просто так? Уверен, что нет. Вот и она тоже.
В то же время в тексте статьи четко указана причина её грубости: она делала это В ОТВЕТ.
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08.12.2020 17:40 Відповісти
хе, отримала люлей від нчальства, поговрила не так з кимось, може в неї важко ПМС проходить - на дітях зігнала: отримав той, хто у цей момент не правильний рух зробив, не так сказав, не так подивився. На що отримала словесних люлей ще й від хлопця. а так як хлопец -мілка сошка, це ж не директриса, то можна зняти стрес по повній. Ти ж сам сказав вище, що всі люди ********. Так чого у даному випадку у тебе це точно не вчилка? Вона робила то у відповідь - сам кажеш, що ніхто не кидається на вулиці на тебе просто так (хоча алкаші то роблять), а тут вважаєш, що дитина то зробила. ти сказочний дятєл.
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08.12.2020 17:47 Відповісти
А у ребенка своя причина - грубостью на взрослого попонтоваться перед сверстниками. И заодно определить границы дозволенного в классе ну и чуточку их раздвинуть.
Вот тебе и причина, на которую ты закрываешь глаза.
У меня такое ощущение, что у тебя дети - сплошь сказочные ангелы, чуть ли не розочками исключительно пукающие. Эээээй. Спустись на землю... в Украину))
То что ты написал тоже может быть. Конечно. Только заметь: по умолчанию ТЫ винишь училку и даже не рассматриваешь иные варианты. Может сейчас конечно задумался... но вряд ли. Я тебе лишь говорю, что и детишки бывают разные... а в ответ "училка профи, их учат, должна была..." и т.д. и т.п.
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08.12.2020 17:53 Відповісти
у кейсі не конкретизована причина хлопця, так що досить фантазувати не на тему. Ти натрандів тут за всіх дітей. а кейс один. Дурного та много.
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08.12.2020 18:18 Відповісти
і градус вчительської дибільності теж буває різний. Так, вчилка повинна мати знання на цей випадок, і вміти ними користуватись на пркатиці. Вона їх або не має, або не користується. Чому, ти сам вже описав - система не дозволяє. Але зараз система ще перстала дозволяти рукоприкладання.
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08.12.2020 18:21 Відповісти
а є кому ті тренінги проводити? батьки теж не вчені, бо їх теж у свій час у світ випустили совки.
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08.12.2020 11:50 Відповісти
І мене так стимулювали до порядку..претензій не маю. Тут з власними дітьми вдома впоратись важко. а як вчителям з десятками в класах? Їм не позаздриш.
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08.12.2020 10:15 Відповісти
а що робив вчитель у вузі 5 років? Ти ж явно у педвузі не вчився, звідки тобі знати і вміти шукати ******* підходи вирішення таких проблем? Хіба усі спеціальності мають буди обізнані у питаннях виховання? А вуз видає диплом, а виходить полупродукт - викласти предмет ще якось, а комунікувати - повна совковщина, периферійщина.
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08.12.2020 11:56 Відповісти
Те й що мусор в своїй поліцайській школі..тільки відосами про беззаконням мусорів ютуб кишить. До мене, шибеника, приймались різні підходи, з ударами указкою в тому числі. Вчитель не робот, і як всі має нерви і межу терпіння.
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08.12.2020 18:33 Відповісти
ну ти ж зараз старий шибеник. зараз нові часи і нові шибеники, і норми їх усмирення змінюються. чи треба завжди щоб було по старопердунному?
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08.12.2020 19:16 Відповісти
всі оці випадки лікуються надзвичайно легко - обовязкова відеофіксація ВСЬОГО уроку.
І вчитель і учні мають знати, що за їхніми діями стежить невблаганне око. Бо нині, оті бешкетники спочатку доведуть учителя до гарячки, а потім з під-парти похихикуючи знімають..

Навіть не сумніваюсь, що обидві сторони відтак стануть набагато толерантнішими і дружелюбнішими одна до другої. Якщо ж для окремих малолітніх дебілів це не стане стримувальною перешкодою, тоді по повному пресувати батьків оцих малолітніх бешкетників. Найкраще - штрафами. Якщо й це не допомагає, тоді резервації для унікумів. Платні! Обовязкові! А от там вже повний набір - різки, муштра та інші заходи.
Все це загалом призведе до того, що всі будуть ходити як шовкові, а в резерваціях буде виховуватись тільки відверто унікальний вовчий послід.

Але є навіть ще кращий метод. Умовно платне навчання. Початкова освіта - бесплатна (тобто кожен має право навчитися читати, писати, рахувати). А далі, після 4-го (можна відразу й після 2-го), кожен рік тестування. І по його результатам учень переводиться або на платний, або на безплатний графік навчання. Тоді виховання, й стимулювання дітей до навчання стрімким домкратом перейде від вчителів до батьків. Відтак зросте мотивація і старших і молодших поколінь.
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08.12.2020 11:05 Відповісти
хибна думка, що відеофіксація усе вирішить. у суспільства немає методик вирішення того, що відбудеться на відео, окрім як вигнати!!! Це перша стаття, де звучать висновки "вчитель не справився з емоціональним навантаженням". Нарешті це прозвучало. Але у коментах звучить більше святість професії.
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08.12.2020 11:58 Відповісти
"вчитель не справився з емоціональним навантаженням" - з 30 учнів - 10 будуть точно виводити вчителя з себе напротязі усього дня (уроку), а потім знімати "роліки" в інстаа або тікток, тому я згідний - потрібна камера зі звуком і зберіганням даних до 30 днів.
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08.12.2020 12:35 Відповісти
а космонавтів у космос без підготовки запускають? а ось вчителя без ******** підготовки запускають до 30х дітей. ПРОТЯГОМ. так є вже камера, ти ж відео бачиш. ти просто не доганяєш, що не у провокації справа, а у забороненій реакції. не готова з 30 працювать? є інша робота. і більш грошовита, ніж ніщєнська вчительска.
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08.12.2020 13:01 Відповісти
Тобто ти підтримуєш травлю вчителів?
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08.12.2020 15:28 Відповісти
вони самі її рабським мозком підтримують. і бачать її там, де її немає, а є лише їхня недоклепаність та відсутність клективної підтримки. ось на пасти на дитину чи батьків - молнієносна артєльна солідарність звідки й береться.
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08.12.2020 15:38 Відповісти
слухай, якщо почати доказутвати вчителю, що він не правий, то це вже травля чи ще ні? взагалі сама така борзість - це вже травля чи ще ні? а якщо ту промивку мозку почують ще інші батьки і приєднаються не до вчителя? вони мають на то право? взагалі право на свою думку відносно дій вчителя і донесення до вчителя мають люди чи ні?
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08.12.2020 15:43 Відповісти
А потом? Что потом? Ну то есть вот есть доказательства вины оножеребенка?
Что - потом?
Исключить его из школы ты не можешь. У тебя попросту НЕТ такой возможности. Переводить из класса в класс? До лампочки, просто объект третирования сменишь и вместо 1 затравленного сотрудника будет несколько.
Твой ход.
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08.12.2020 14:02 Відповісти
Читати вмієш - чи тільки "слюнною бризкати"? Вище написано, як потрібно зробити, тому що "індивідуумів" потрібно вчити іншими "методами", і я не почув вирішення проблеми, запропонований тобою.... хоча прочитав між рядками "переводить из класса в класс" - вибач, але це асоціюється з: "їсти різнокольорове гівно"
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08.12.2020 15:26 Відповісти
Та в том-то и дело что если решать по закону то крайним окажется учитель. Я писал выше как оно будет.
Выход? А выход прост. Принять закон, отменяющий права детей. Только обязанности. Права - с 21 года. Тчк.
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08.12.2020 16:01 Відповісти
А началось все с закона о правах детей...
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08.12.2020 12:18 Відповісти
почалося все з того, шо вузи готують полупродукт.
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08.12.2020 13:07 Відповісти
Ни в каком ВУЗе не учат как действовать, если тебя ученичок по матушке кличет постоянно.
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08.12.2020 14:04 Відповісти
висновок: куйові вузи. полупродукти випускають. Куйові директриси, у яких досі немає інтсрукції для вчителя, яку б вони притримувались у такій ситуації, щоб не обосрать ні себе ні школу. дивно, але ці люди вчать інших людей, а потім жаліються, що наче їм хтось не таку людинку склепав, хоча обрали професію, яяка має у собі саме це.
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08.12.2020 14:09 Відповісти
Та есть она. Есть. Для начала происшествие фиксируется. Заявой на имя директора. Потом вызываются родители и с ними проводится беседа с участием психолога. Это в теории. На практике... хрен кто придет ибо "моя невинная диточка такого сделать не могла / оножеребенок а они так играют"... потом могут быть назначены проф. беседы...
Но если так реагировать на каждый случай такого вот гадства - а так и надо в теории делать - то на проверкке из районо директора посношают во всех возможных позах... мол отего в классе такие показатели... и крайней будет уже ратующая за справедливость училка.
И будет просто.
Или она уволится... вроде бы и неплохо но кто ж учить-то будет.
Или ей срежут премию... и будет так как есть сейчас.

Выход только один. Ликвидировать понятие прав ребенка. Только обязанности.
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08.12.2020 14:14 Відповісти
ти тупий до сліз. намалюй пряму з цифрами: 1 - це "час появи неслуха на уроці", намалюй подалі 4 "фіксація заявою на лиректора від вчителя". є інструкція на пункти 2 і 3 на цій прямій? чи що повинно відбуватись на 2та3. зараз відбулося те, що на відео? підходить?
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08.12.2020 15:04 Відповісти
А нет таких инструкций. И ни в одном вузе такому не учат.
Да вполне. Подходит. Гаденыш получил по заслугам.
Дело не стоит выеденного яйца.
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08.12.2020 15:22 Відповісти
ну да, нехай її ця думка годує, що гадьоних він неї отримав. а дома сидить власний свій і голодний тепер. у тебе ума палата!
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08.12.2020 15:26 Відповісти
Ты знаешь... тут такое дело... Вариант обхода системы в плане (ищи работу) тоже есть.
Видишь ли.
У нас суровый недобор в плане учителей. В Киеве к примеру мне директор плакался мол не закрыта вакансия учителя английского! И сообщил о наличии примерно 200 вакансий по городу на предмет учителей.
Вдумайся. В Киеве.
Как думаешь, по областям лучше? Заметь - не по облцентрам... а по Жашкову к примеру.
Так что она работу найдет.
Жаль только что мелкому гаденышу урока не будет... но то еще бабка надвое сказала.
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08.12.2020 15:59 Відповісти
ну ось ти зібрався обходить систему. Ти не хочеш її змінити. ти раб.
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08.12.2020 16:06 Відповісти
Оооо, а ты готов менять? Боги, как же долго я искал соратника!!!
Давай петицию напишем об отмене закона о правах детей?! Подпишешь? На митинг пойдешь?
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08.12.2020 16:24 Відповісти
шукай йлго далі, сваєго узкочелюстного саратніка. сам собі придумав, сам онаніруй.
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08.12.2020 16:29 Відповісти
От видишь. Как ты быстро слился. То готов менять систему, то нет...
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08.12.2020 16:39 Відповісти
я її вже змінюю, дискутуючи з тобою. но ти тугий, до тошноти.
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Словами ты ничего не изменишь. Только действиями.
Ну что? Готов составить петицию? Законопроект? Продавить их принятие? Митинги там организовать (я приду, так и быть)?
Нет. Я так и знал.
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08.12.2020 17:02 Відповісти
ой, як це не зміниш? У дискусіях змінюється склад мозку. якщо вчилка наляпала коментар, а під тиском твоїх аргументів видалила. То це означає: 50% зрозуміла свою тупість і пішла ремонтувати свої мізки 50% нічого не догнала і видалали, "що б не цькували".
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08.12.2020 19:21 Відповісти
а ось на охороні її курячих мізків стоїть такий як ти, і банить за кожне некрасівє слово. В ітозі баби залишились тупими і завелися кудахтанням про свою зацьковану долю.
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08.12.2020 19:26 Відповісти
якщо нєту, то тому така срака Є. і вчилки продукт єтого нєту. а ти їхній продукт.
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08.12.2020 15:28 Відповісти
Корону-то сними, уважаемый)) А то в двери будешь проходить, зацепишься ненароком, уши можешь повредить)). И см. выше по переходу на личности.
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08.12.2020 16:00 Відповісти
хаха, що вчитель в тобі вже закінчився і ти стаєш потихеньку отою з відео? чи команду гебняву дали змінити стиль?
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08.12.2020 16:02 Відповісти
Видишь как оно? Вывести можно кого угодно. Да-да и меня тоже
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08.12.2020 16:23 Відповісти
так то твої проблеми. https://ibb.co/KbmSbtn прийми оце
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08.12.2020 16:26 Відповісти
Хорошее лекарство.)
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08.12.2020 16:39 Відповісти
вчилкам розкажи, вони за пропозицію його прийняти, банять на 30 днів. їхня чиста совість і наполірована чужим мнєніем педкоронане не може собі дозволити прочитати навіть назву.
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08.12.2020 16:45 Відповісти
Ну ОК. То есть в ответ на оскорбления ты будешь молчать.
А знаешь, что в таком случае произойдет "учитель спецкласса"? В Украине, не в Германии. В том классе на Львовщине?
Тебя травил 1 - будут травить ВСЕ. Даже тот кого они назначили на роль терпилы. Ну или омеги, если тебе так понятнее.
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08.12.2020 17:04 Відповісти
а де ти взяв "учитель спецкласа"?педкороновані не навчили уважно читать, а придумувать, те що вигідніше?
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08.12.2020 19:23 Відповісти
ну якщо мізків немає, то будуть травить. Чого одних травлять, інших ні, ти не задумувався?
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08.12.2020 19:24 Відповісти
так ти не виведений із себе. ти лише писдиш про то. тіпа когось навчив на прикладі.
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08.12.2020 16:30 Відповісти
Можна об'єднати дві новини в одну, для розуміння закону про права дітей......
З початку =====
https://censor.net/ru/video_news/3235504/**********************************************************************************************************

а потім цю ====
https://censor.net/ru/news/3235477/uchitelnitsa_nadavala_podzatylnikov_11letnemu_ucheniku_na_lvovschine_kakoe_ty_imeesh_pravo_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75201566
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08.12.2020 12:40 Відповісти
не можна об"єднати, а порівняти: 1. начудили і закон захистить власність міста. 2. насрали на голову вчилці, вчилці треба самій себе відстоювати. закон як у середновіччі бог у відпустці.
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08.12.2020 13:04 Відповісти
Тобто початок конфлікту показати ні? Вирізати з контексту та перекрутити, мабуть будуть журнашлюшками на якомусь теле.налі.
Якщо батьки не виховують своїх дітей то з них і виростуть тварини.
І ще процитую невідомого автора: "Мне кажется, что современной молодежи катастрофически не хватает пи#дю&ей.
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08.12.2020 14:03 Відповісти
1. може його і не було. 2. а як же вивчити варінти твого мозку, якщо одразу викласти все? може то і не реальніст, а ігра і все в ней актерьі?
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08.12.2020 16:04 Відповісти
Остроту проблеме придает сплошная уравниловка. Есть дети, склонные к теоретическим знаниям, они более или менее пройдут школьные годы благополучно. Фактически это - классическое образование. Есть дети, более склонные к практике, то, что когда то называлось реальными училищами. Давать зачатки профессии со школьной скамьи, дать понять, что надо трудится, себя обеспечивать, семью. Представьте себе ребенка, этого 11-летнего, у которого не абстрактное мышление, а предметное. То, что вижу - то есть, чего не вижу - того нет. И, вот он 12 лет мучается в школе и мстит учительнице (как правило более толерантной) за свои муки.
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08.12.2020 14:41 Відповісти
аа, і відповідно до задатків, одних пи/дить сильніше, а вумніших - по-меньше?
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08.12.2020 16:03 Відповісти
уже сейчас "педагоги" это соплячки сидящие тупо в своем смартфоне на уроке в то время как класс ходит на головах и НИЧЕМ из школьной программы не занимающийся...так будет лучше??? Когда вырастет поколение дегенератов готовых работать только на стройках в Европе будет лучше? К сожалению, иногда и нужно отпустить волшебный пендель. Другое дело что он должен быть не на ровном месте.
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08.12.2020 17:44 Відповісти
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