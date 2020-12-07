Вчителька надавала "потиличників" 11-річному учневі на Львівщині: "Яке ти маєш право?" ВIДЕО
У селі Потоліч Жовківського району Львівщини вчителька била і штовхала дитину. Поліція почала перевірку за цим фактом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Жовківської районної державної адміністрації.
Зазначається, що вчителька не зуміла контролювати свої емоції на грубе поводження учня до себе і допустила неправомірні дії щодо дитини, застосувавши фізичну силу.
"На сьогодні повідомлено Львівську обласну державну адміністрацію, Департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду даного питання та вжиття відповідних заходів, скеровано лист на Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області по даному інциденту. Даний випадок є не припустимим, оскільки це є школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки, етики та й деонтології. Про результати роботи комісії, буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
У Департаменті комунікації Нацполіції Львівської області повідомили, що стався інцидент 3 грудня під час перерви в шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку і 11-річного учня. Поки із заявою про вчинення правопорушення в поліцію батьки хлопчика не зверталися.
"Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події в присутності батьків і психолога для встановлення всіх обставин. Крім того, правоохоронці повідомили про подію співробітникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації", - зазначили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
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1) Нет. Мать сначала поговорила с ребенком, другими родителями и учителями. Чтобы выяснить то, как оно было на самом деле.
2) И если выяснилось, что дитинча сознательно удавило гусенка ради развлечения... да, мать отметелила дитинча. Чтоб дитинча на своем горбу узнало что такое боль - и не стало нести ее другим.
3) Если выяснилось что это поклеп... то есть НИКТО не подтвердил ... то разговор уже к транде.
Вот ты - часто на улице на людей бросаешься просто так? Уверен, что нет. Вот и она тоже.
В то же время в тексте статьи четко указана причина её грубости: она делала это В ОТВЕТ.
Вот тебе и причина, на которую ты закрываешь глаза.
У меня такое ощущение, что у тебя дети - сплошь сказочные ангелы, чуть ли не розочками исключительно пукающие. Эээээй. Спустись на землю... в Украину))
То что ты написал тоже может быть. Конечно. Только заметь: по умолчанию ТЫ винишь училку и даже не рассматриваешь иные варианты. Может сейчас конечно задумался... но вряд ли. Я тебе лишь говорю, что и детишки бывают разные... а в ответ "училка профи, их учат, должна была..." и т.д. и т.п.
І вчитель і учні мають знати, що за їхніми діями стежить невблаганне око. Бо нині, оті бешкетники спочатку доведуть учителя до гарячки, а потім з під-парти похихикуючи знімають..
Навіть не сумніваюсь, що обидві сторони відтак стануть набагато толерантнішими і дружелюбнішими одна до другої. Якщо ж для окремих малолітніх дебілів це не стане стримувальною перешкодою, тоді по повному пресувати батьків оцих малолітніх бешкетників. Найкраще - штрафами. Якщо й це не допомагає, тоді резервації для унікумів. Платні! Обовязкові! А от там вже повний набір - різки, муштра та інші заходи.
Все це загалом призведе до того, що всі будуть ходити як шовкові, а в резерваціях буде виховуватись тільки відверто унікальний вовчий послід.
Але є навіть ще кращий метод. Умовно платне навчання. Початкова освіта - бесплатна (тобто кожен має право навчитися читати, писати, рахувати). А далі, після 4-го (можна відразу й після 2-го), кожен рік тестування. І по його результатам учень переводиться або на платний, або на безплатний графік навчання. Тоді виховання, й стимулювання дітей до навчання стрімким домкратом перейде від вчителів до батьків. Відтак зросте мотивація і старших і молодших поколінь.
Что - потом?
Исключить его из школы ты не можешь. У тебя попросту НЕТ такой возможности. Переводить из класса в класс? До лампочки, просто объект третирования сменишь и вместо 1 затравленного сотрудника будет несколько.
Твой ход.
Выход? А выход прост. Принять закон, отменяющий права детей. Только обязанности. Права - с 21 года. Тчк.
Но если так реагировать на каждый случай такого вот гадства - а так и надо в теории делать - то на проверкке из районо директора посношают во всех возможных позах... мол отего в классе такие показатели... и крайней будет уже ратующая за справедливость училка.
И будет просто.
Или она уволится... вроде бы и неплохо но кто ж учить-то будет.
Или ей срежут премию... и будет так как есть сейчас.
Выход только один. Ликвидировать понятие прав ребенка. Только обязанности.
Да вполне. Подходит. Гаденыш получил по заслугам.
Дело не стоит выеденного яйца.
Видишь ли.
У нас суровый недобор в плане учителей. В Киеве к примеру мне директор плакался мол не закрыта вакансия учителя английского! И сообщил о наличии примерно 200 вакансий по городу на предмет учителей.
Вдумайся. В Киеве.
Как думаешь, по областям лучше? Заметь - не по облцентрам... а по Жашкову к примеру.
Так что она работу найдет.
Жаль только что мелкому гаденышу урока не будет... но то еще бабка надвое сказала.
Давай петицию напишем об отмене закона о правах детей?! Подпишешь? На митинг пойдешь?
Ну что? Готов составить петицию? Законопроект? Продавить их принятие? Митинги там организовать (я приду, так и быть)?
Нет. Я так и знал.
А знаешь, что в таком случае произойдет "учитель спецкласса"? В Украине, не в Германии. В том классе на Львовщине?
Тебя травил 1 - будут травить ВСЕ. Даже тот кого они назначили на роль терпилы. Ну или омеги, если тебе так понятнее.
З початку =====
https://censor.net/ru/video_news/3235504/**********************************************************************************************************
а потім цю ====
https://censor.net/ru/news/3235477/uchitelnitsa_nadavala_podzatylnikov_11letnemu_ucheniku_na_lvovschine_kakoe_ty_imeesh_pravo_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75201566
Якщо батьки не виховують своїх дітей то з них і виростуть тварини.
І ще процитую невідомого автора: "Мне кажется, что современной молодежи катастрофически не хватает пи#дю&ей.