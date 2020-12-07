Вчителька надавала "потиличників" 11-річному учневі на Львівщині: "Яке ти маєш право?" ВIДЕО

У селі Потоліч Жовківського району Львівщини вчителька била і штовхала дитину. Поліція почала перевірку за цим фактом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Жовківської районної державної адміністрації.

Зазначається, що вчителька не зуміла контролювати свої емоції на грубе поводження учня до себе і допустила неправомірні дії щодо дитини, застосувавши фізичну силу.

"На сьогодні повідомлено Львівську обласну державну адміністрацію, Департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду даного питання та вжиття відповідних заходів, скеровано лист на Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області по даному інциденту. Даний випадок є не припустимим, оскільки це є школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки, етики та й деонтології. Про результати роботи комісії, буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті комунікації Нацполіції Львівської області повідомили, що стався інцидент 3 грудня під час перерви в шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку і 11-річного учня. Поки із заявою про вчинення правопорушення в поліцію батьки хлопчика не зверталися.

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"Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події в присутності батьків і психолога для встановлення всіх обставин. Крім того, правоохоронці повідомили про подію співробітникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації", - зазначили в поліції.