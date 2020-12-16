Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. Статистика госпіталізацій "лякає", - Степанов. ВIДЕО

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. За добу госпіталізували 3242 людини, така "статистика лякає", але водночас виписано зі стаціонарів 3473 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"На сьогодні ми бачимо певну таку стабілізацію за рівнем захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається доволі напруженою, але все ж нам вдалося повністю зупинити зростання кількості захворілих на коронавірусну хворобу. 10 тис. 622 хворих за минулу добу за майже 12,5 тис. видужалих. Я думаю, що багато хто з вас, дивлячись на ці цифри, зокрема дивиться на статистику госпіталізованих. Упевнений, що ця статистика лякає (доволі високі цифри), щодо госпіталізації - 3242 особи, які були госпіталізовані за минулу добу. Але водночас кількість виписаних у нас становить 3473 людини, тобто майже на 200 осіб більше було виписано зі стаціонарів", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні понад 34 тис. ліжок з підведеним киснем, і в Міністерстві охорони здоров'я продовжують збільшувати їхню кількість, оскільки МОЗ готується до різного розвитку подій.

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