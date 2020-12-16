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Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. Статистика госпіталізацій "лякає", - Степанов. ВIДЕО

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. За добу госпіталізували 3242 людини, така "статистика лякає", але водночас виписано зі стаціонарів 3473 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"На сьогодні ми бачимо певну таку стабілізацію за рівнем захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається доволі напруженою, але все ж нам вдалося повністю зупинити зростання кількості захворілих на коронавірусну хворобу. 10 тис. 622 хворих за минулу добу за майже 12,5 тис. видужалих. Я думаю, що багато хто з вас, дивлячись на ці цифри, зокрема дивиться на статистику госпіталізованих. Упевнений, що ця статистика лякає (доволі високі цифри), щодо госпіталізації - 3242 особи, які були госпіталізовані за минулу добу. Але водночас кількість виписаних у нас становить 3473 людини, тобто майже на 200 осіб більше було виписано зі стаціонарів", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні понад 34 тис. ліжок з підведеним киснем, і в Міністерстві охорони здоров'я продовжують збільшувати їхню кількість, оскільки МОЗ готується до різного розвитку подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Лякаюча у нас тільки непрофесійність уряду, тому прем'єра потрібно міняти, не може бути два непрофесіонала на вищих посадах. У нас вже Президент непрофесіонал, тому прем'єр має бути суперпрофесіоналом, щоб працювати за двох! Степанова та Радуцького потрібно просто арештовувати і саджати на довічне з конфіскацією! Ці два непрофесіонала та корупціонера вбили тисячі хворих на коронавірус та інші хвороби, своєю бездіяльністю та ідіотськими рішеннями!
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16.12.2020 10:19
+3
Вчера писал, что ситуация стабилизировалась, сегодня напряженная, не пойму вас.
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16.12.2020 10:21
+3
Врачи и прочие санитары дали подписку о неразглашении...,те кто не дал уволились...
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16.12.2020 10:25
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Лякаюча у нас тільки непрофесійність уряду, тому прем'єра потрібно міняти, не може бути два непрофесіонала на вищих посадах. У нас вже Президент непрофесіонал, тому прем'єр має бути суперпрофесіоналом, щоб працювати за двох! Степанова та Радуцького потрібно просто арештовувати і саджати на довічне з конфіскацією! Ці два непрофесіонала та корупціонера вбили тисячі хворих на коронавірус та інші хвороби, своєю бездіяльністю та ідіотськими рішеннями!
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16.12.2020 10:19 Відповісти
Вчера писал, что ситуация стабилизировалась, сегодня напряженная, не пойму вас.
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16.12.2020 10:21 Відповісти
Ковидных больных па тиливизиру показывать запрещено...Гостайна...
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16.12.2020 10:22 Відповісти
тю, та не страшнее вдохновенной игры на рояле, с ней также, как и с ковидом никто справится не может
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16.12.2020 10:23 Відповісти
Ты там , Степаныч, подправляй статистику соответственно политическому моменту
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16.12.2020 10:23 Відповісти
Статистика у степашки гнется вместе с линией партии...
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16.12.2020 10:30 Відповісти
Врачи и прочие санитары дали подписку о неразглашении...,те кто не дал уволились...
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16.12.2020 10:25 Відповісти
Вылечились 3473 человека от Ковида....видать Аспирина закупили тонну и малую телегу
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16.12.2020 10:27 Відповісти
уже да же "пугающая" ? ну-ну...
а ковидный фонд жеж еще не весь пошматован? так чего пугаться?...или весь???
пол декабря и еще январь будет без денег...ибо старый бюджет закрыт (что осталось кинут...абы куда...может ахметке долги спишут...может еще шо-то) а новый бюджет с 1-го января не заработает...так всегда было... дай Бог чтоб хотя бы к концу января началось бы хоть какое-то финансирование держпрограмм и выплат (хотя... с аткудава там что-то возникнет? )
поэтому - да! пугающее...как и локдаун от лохдауна !
люди! не прожерайте сразу в новогоднюю ночь все запасы)))) вредно! ))) и пугающе
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16.12.2020 10:28 Відповісти
Может дозу асфальта нужно увеличить?? Авось поможет...
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16.12.2020 10:29 Відповісти
Вдруг Заболел ты на ОРВИ
Ты на сайте молчи и не Ори
Выпей молча залпом Аспирин
Это не кремлевский Дерьмомицин
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16.12.2020 10:34 Відповісти
Сколько выписали сколько и положили. Койкоместа - это прибыль.
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16.12.2020 10:35 Відповісти
Ничего личного,немного бизнеса и коммерческая тайна тут не при делах
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16.12.2020 10:37 Відповісти
Виктор Ведмедчук упорно настаивает купить для Украины у кума Путлера "Спутник"...,Ой не спроста все это затеяли...
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16.12.2020 10:39 Відповісти
Для чего-то "пугающего" у вас Голубовская есть.
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16.12.2020 10:48 Відповісти
Статистику по смертям перестали публиковать, уж слишком явно подтасовка вылезает. Ну не может быть такое число умерших при такои количестве заболевших. Уж очень хочется локдаун, а тут такой облом.
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16.12.2020 10:56 Відповісти
Прям як у кіно "В бой идут одни старики" - всё в порядке, падаю! так і у Степанова - ситуація стабілізувалась - кожен день кількість хворих збільшується на однаковий відсоток.
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16.12.2020 11:21 Відповісти
Пустопорожній пиз.абол. Брехня уведена в ранг державної політики.
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16.12.2020 12:27 Відповісти
 
 