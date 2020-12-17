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"За зраду України має бути відповідальність", - Нацкорпус провів круглий стіл з питань боротьби з колабораціоністами. ВIДЕО

16 грудня у столиці відбувся круглий стіл на тему "Проросійський колабораціонізм в Україні та методи боротьби з ним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку учасників заходу, колабораціонізм - надзвичайно небезпечне явище для національної безпеки, однак на сьомий рік війни держава досі не знає, як із ним боротися.

"Від самого початку російсько-української війни ми бачили багато прикладів і форм співпраці з ворогом. На рівні міських рад здавали міста, а представники правоохоронних органів передавали зброю і цінну інформацію", - зазначив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін. Ця політична сила стала ініціатором заходу.

Промовці називали конкретні випадки, які, на їхню думку, підпадають під визначення колабораціонізму. Наприклад, згадали ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яка співпрацювала з ватажком терористів Стрєлковим, організовувала референдум і здала місто ворогові. Втім, Штепа не тільки уникла відповідальності за свою діяльність, а й була реабілітована і навіть балотувалася в мери Слов'янська на останніх місцевих виборах.

На заході представили проєкт закону, який має визначити як саме поняття, так і відповідальність за колабораціонізм. Згідно із законопроєктом, колабораціоністами можуть бути не тільки окремі громадяни, а й юридичні особи.

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"Боротьба з колабораціонізмом - це та тема, яка має об'єднати всі проукраїнські сили як з боку громадського сектору, так і в парламенті", - підсумували учасники круглого столу, серед яких були чинні (Тетяна Циба, Єгор Чернєв від "Слуги народу" і Андрій Шараскін від "Голосу") і колишні (Ігор Лапін) нардепи, керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін, а також юристи Богдан Устименко та Віктор Шендибило, керівник проєкту InformNapalm Михайло Макарук, представник Руху ветеранів України Дмитро Шатровський, керівник Інституту національного розвитку Микола Кравченко.

За результатами заходу було створено робочу групу, яка відкрита для інших охочих працювати над законопроєктом і визначити той механізм, який дасть змогу притягати до відповідальності зрадників України.

Автор: 

колабораціонізм (1160) Національний корпус (390) Жорін Максим (47)


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Топ коментарі
+32
С Мертвечука надо начинать.
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17.12.2020 22:08
+29
Какой позор. Здоровые мужики плачут в соцсетях или протестуют на коленях на ступеньках ОП и просят предателей Украины наказать самих себя за измену Родины. Зато гейпарады разгонять аж бегом герои.... Вы точно националисты?
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17.12.2020 22:08
+27
головні колаборанти - зейло і дєрьмак.... з них потрібно починати
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17.12.2020 22:06
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Белый Вошь не хочет заняться самокритикой по поводу колабрационизма с сАбаковым и ЗЕбеней ?
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17.12.2020 22:11 Відповісти
головні колаборанти - зейло і дєрьмак.... з них потрібно починати
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17.12.2020 22:06 Відповісти
Ха ха хахаа !!! Ты промахнулся ! Слово колаборант и опзж - это синонимы ! Остальное мелочь !
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17.12.2020 22:11 Відповісти
Это только сейчас стало актуально?
А то ведь злые языки могут сказать, что нацкорпус, это всего лишь шавки на побегушках, которые тявкают когда прикажут!
Например, если надо отвлечь внимание людей от какого либо важного события...
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17.12.2020 22:07 Відповісти
Авакова бойцы.
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17.12.2020 22:09 Відповісти
Бенины бойцы. Аваков уже получил в "лизинг."
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17.12.2020 22:36 Відповісти
Уже отвлекают.
Говорят,с нового года надо будет платить за доставку света.
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17.12.2020 22:26 Відповісти
С Мертвечука надо начинать.
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17.12.2020 22:08 Відповісти
100% !!!
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17.12.2020 22:13 Відповісти
Медведчука вони сцються.
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17.12.2020 22:45 Відповісти
Какой позор. Здоровые мужики плачут в соцсетях или протестуют на коленях на ступеньках ОП и просят предателей Украины наказать самих себя за измену Родины. Зато гейпарады разгонять аж бегом герои.... Вы точно националисты?
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17.12.2020 22:08 Відповісти
3,14...ралисты они.

нацжоны, одним словом
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17.12.2020 22:14 Відповісти
Да я уже понял кто они, когда они заявили что Золотое 4 не сдадут и взяли под свой контроль, а когда народ успокоился то втихаря сдали город сепарам.
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17.12.2020 22:26 Відповісти
За что заплачено.
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17.12.2020 22:38 Відповісти
Нема в нас справжньоі організаціі націоналістів, починаючи від УНСО, продовжуючи Свободою, та закінчуючи "нацжонами" за викликом Білецького - всі сидять на рашистській глі. Так само, як і Правий Сектор -мавр зробив свою справу, мавр може піти
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18.12.2020 05:32 Відповісти
А ти, 73/43%зебіл, https://censor.net/ru/user/461407, - не *******, і не сволота? А чо ти в моєму кондуїті відзначений саме таким анархістом?
Те, що ти 73/43%зебіл - це однозначно. Але: "чьих будешь"(с)???
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18.12.2020 06:33 Відповісти
Рыцари Круглого Стола. А где Ланселот? Но те сражались......в отличие....
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18.12.2020 12:36 Відповісти
правосудия в таких делах нет и не будет, про это в нашей стране придется забыть... должны быть несчастные случаи на производстве и все, как действовал Израиль в подобных случаях, а иначе нет у нас родины, а просто территория для проживания...
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17.12.2020 22:11 Відповісти
Деятельность ЗЕ, как главнокомандующего (договорняки с врагом, отступления, слив разведданных) для Нацкорупса не предательство?
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17.12.2020 22:11 Відповісти
Не за цієї влади...
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17.12.2020 22:11 Відповісти
С колаборантами нужно разговаривать как с Кернесом. Конечно с Гепой немного дело затянулось но результат в конце концов удовлетворительный. Если бы его не подстрелили и не посадили в коляску ета тварь еще бы бегала и срала в Украине
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17.12.2020 22:12 Відповісти
ЕС и НАТО требуют от Украины подать воду в братский Крым...
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17.12.2020 22:13 Відповісти
В городе Саки много мочи !
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17.12.2020 22:16 Відповісти
обсохнут!
дядько Сэм ничего не говорил
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17.12.2020 22:16 Відповісти
А "камни с неба" они не требовали подать?
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17.12.2020 22:48 Відповісти
И подадим! Как только восстановим юрисдикцию Украины на Крымском полуострове.
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18.12.2020 12:43 Відповісти
Мавзолейная падаль Путлера сегодня строит НовоБелорусь и НовоАрмению...Крысы Путлерские..не обсеритесь от тяжести... Бараны конченые
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17.12.2020 22:20 Відповісти
"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами - Цензор.НЕТ 7718
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17.12.2020 22:22 Відповісти
МИД Казахстана и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев послал РАБссию на большой и толстый...Север Казахстана наш...Быдло Мавзолейныое..вы крысы позорные...
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17.12.2020 22:26 Відповісти
На счёт Крыма как Казахстан в ООН проголосовал ?
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17.12.2020 22:30 Відповісти
Плохо когда бывшие колонии Московии не вместе,вместе это сила нужно объединяться бывшим колониям и вернуть Московию в прежние границы ,а существующие народы колоний тогда не будут лезть под флагом Московии на чужие землиhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1337546426597443&set=p.1337546426597443&type=3&av=100010262946037&eav=Afb6hz2lyKCxQ6FsPw4QYwp6WXGEoiGLRaHMGL4CL4tr92UYeJ7z_dVjVdy5YrpC3Y8&__cft__[0]=AZUSz8--a8lT89gmnXidDyaDtRBfGLYM-CMYO9GnxIUQFk_H5WyU9nZVHi8d_Jlmwk-CRimWWdcr5Q_LPJDvNsEUev48r_rRAtQufbOCLAD-7cm8vHDAMwvnZB4LHafR13o&__tn__=R]-R "За зраду України має бути відповідальність", - Нацкорпус провів круглий стіл з питань боротьби з колабораціоністами - Цензор.НЕТ 4027 ...
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17.12.2020 22:42 Відповісти
"На мероприятии представили проект закона, который должен определить как само понятие, так и ответственность за коллаборационизм." Представлю его кратко и лично от себя:

"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами - Цензор.НЕТ 6980
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17.12.2020 22:30 Відповісти
Схожі законопроекти вже реєструвалися в ВР.Але тут же виникали захисники прав людини і починали свою пісню.
https://zmina.info/news/u_radi_zarejestrovanij_zakon_pro_kolaborantiv_jiakij_suttevo_obmezhuje_prava_gromadjian__analiz-2/ Це далеко не перша спроба легітимізувати поняття "колабораціонізм". Ще у 2014 році у проекті закону "Про забезпечення прав та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України" було положення про визнання колабораціонізму державною зрадою. У березні 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону "Про заборону колабораціонізму" (реєстр. 6170), у якому наведені визначення та перелік форм колабораціонізму, а також передбачається кримінальна відповідальність за колабораціонізм",

Також "20 . грудня 2017 р зареєстрований законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". На думку експертки, закон містить низку ризиків та загроз з точки зору прав людини."
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17.12.2020 22:39 Відповісти
це однобокі теревеньки! розкрадання армії приносить шкоду, більшу за балачки - від розкрадання коштів на ремонт та закупівлю техніки до закупівлі облаштунків - прицілів, бронежилетів, форми, пального, нехай хоч одного посадять за кілька років, а потім про щось інше розповідають. нехай спочатку з пияцтвом розберуться серед вояк та офіцерів, а то нетверезий до сепарів якось пішов, інший поважний охвіцер дівчатам ноги повідривав, зробивши їх інвалідами, і що - не самі бухали, але нікого не покарали
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17.12.2020 22:44 Відповісти
Для начала пускай рассмотрят вопрос, почему на выборах они больше чем 0,01% не набирают?
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17.12.2020 22:47 Відповісти
Бо "вони" це не вони, а ті, хто годує з руки їх ватажків.
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17.12.2020 23:50 Відповісти
патриоты доморощенные ручные где вы были когда Мертвечук летал не один раз в Мордор пикет возле офиса его хоть раз был?не было даже усной реакции вообще, где вы были когда судилище над Антоненко под судами потом апеляц суд много раз? ни разу вас там не было где вы были когда в феофанию к Зебилу приезжали патриоты автомайдан и приглашали другие силы присоеденится вас там не было(были некие титушки в тот день пикетировали дом Пороха не исключено что это вы Порох все еще срет в штаны вам)где вы были когда призывали патриот силы собраться под конституционным судом вас там не было-вы есть только на гей параде только не пойму почему вы так к ним не равнодушны мне и большинству например плевать кто с кем спит мне важно что Мертвечук и другая шваль должна быть наказана и интересует меня больше чем гей парад но у вас на этот счет другое мнение от вашей конторы 0 zero пользы
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17.12.2020 22:56 Відповісти
Шёл седьмой год войны Украины с российским оккупантом ,а Мертветчук всё летает и летает с докладом в Кремль
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17.12.2020 23:01 Відповісти
ВУдивляетлай на ветке против нацкорпуса- по методичкам ФСБ- с предмета обсуждения (закон о коллаборантах) перевести на персоналии ( нацкорпус такие-сякие). Тем самым замылили тему законного наказания коллаборантов. ОПЗЖовцы и Медведчуковцы с сепарами преобладают на ветке? Или полезные идиоты?
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17.12.2020 22:57 Відповісти
Тобто зібрали якийсь круглий стіл,щоб повідомити про наміри розробити галімий законопроект,що буде валятись в архівах-комітетах ?
На кого це шапіто розраховане ?
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17.12.2020 23:12 Відповісти
пока власть у предателей и коррупционеров - ничего не будет! Важно сделать систему в которой народ Украины, который главный источник власти в стране - будет иметь право и избирать власть и увольнять ее! Чтобы не тратить время. Потому что как происходит обычно, что они обманывают народ и обещают народу одно, а приходят к власти и думают выиграли все и обещания не выполняют и даже действуют наоборот. Вот и должен быть инструмент от такой аферы, чтобы народ имел право и избирать и увольнять власть, если та обманом пришла к власти.
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17.12.2020 23:30 Відповісти
Нацкорпус це ті вумнікі, які із штанів вистрибували, щоб за ******** зробити все що можна і не можна аби в кріслі президента України опинився зрадник?
Якщо це вони, то що в них трапилося - ******** закінчилися?
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17.12.2020 23:48 Відповісти
А як там з петицією до Зеленському справа йде?
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18.12.2020 00:35 Відповісти
ПЕТИЦІЯ НАБРАЛА НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ А ДАЛІ- НЕ ЗНАЮ
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18.12.2020 12:12 Відповісти
Давно пора этот закон принимать!
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18.12.2020 00:38 Відповісти
Без политической воли ответственности никакой не будет.
Просто необходимо ввести уголовное наказание за: отрицание голодомора и геноцида Россией населения Украины, за отрицание аннексии Россией Крыма, за отрицание участия России в войне против Украины на Донбассе. Законодательно приравнять это как антигосударственная пропаганда, направленная на свержение власти, антигосударственная деятельность, направленная на раскол, нестабильность, хаос и дестабилизацию общества, то, чем занимаются опожоповские каналы.
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18.12.2020 01:21 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УЖЕ ЄСТЬ В РАДІ ЯКЩО НЕ ПОМИЛЯСЬ -ВІН ПРОЙШОВ КОМІТЕТ А ДАЛІ ДЕСЬ ЗАГУБИВСЯ БО В РАДІ НЕМА ПАТРІОТІВ
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18.12.2020 12:19 Відповісти
Ермак сам себя посадит ?!? Пока Зе-дурачек не розует очи будет беда!
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18.12.2020 01:51 Відповісти
Ну роззує "Зе-дурачек" очі,стане після цього розумним? Лищиться дурнем з вилупленими очима. Не тіштеся.
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18.12.2020 12:10 Відповісти
Настоящие националисты были в прошлом веке, которые коллаборантов уничтожали, а сейчас не националисты, а сейчас какие то овцы неспособные никого уничтожить.
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18.12.2020 01:56 Відповісти
ДОСТОЙНИМ ЛІДЕРОМ БУВ ЧОРНОВІЛ А НИНІ НАЙВІДПОВІДНІШИМ НА МОЮ ДУМКУ Є ПОРОХ
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18.12.2020 12:22 Відповісти
Свинок плюшевих побольше захватите!
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18.12.2020 06:50 Відповісти
 
 