Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав книгу "2014. Миттєвості харківської весни" про провал проєкту так званої "ХНР", яку хотіли створити за подобою "ЛНР" і "ДНР". У книзі вперше опубліковано план захоплення Харківської області і розшифровки переговорів найманців із кураторами з РФ.

Про це міністр повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У книзі багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки й аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих у межах оперативних заходів - на їхню публікацію я отримав спеціальний дозвіл слідства", - зазначив Аваков.

За його словами, план захоплення України було заздалегідь підготовлено і сплановано, а найманців координували спецслужби РФ.

"У цій книзі я вперше публікую "План по Харкову та області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально - аж до геоміток - розроблено план окупації Слобожанщини. 28 сторінок за всіма правилами військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна кампанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР"", - підкреслив Аваков.

Книга вийшла українською та російською мовами в харківському видавництві "Фоліо".

Нагадаємо, 7 квітня 2014 року, в день появи так званої "ДНР", в Харкові було оголошено про створення "Харківської народної республіки". Сепаратисти захопили будівлю Харківської обладміністрації. Через кілька годин спецпризначенці з вінницького спецпідрозділу "Ягуар" взяли штурмом будівлю, поставивши крапку в історії "ХНР". Степан Полторак, який керував спецоперацією, розповідав, що будівлю звільнили від сепаратистів за 15 хвилин, причому без жодного пострілу.