Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав книгу "2014. Миттєвості харківської весни" про провал проєкту так званої "ХНР", яку хотіли створити за подобою "ЛНР" і "ДНР". У книзі вперше опубліковано план захоплення Харківської області і розшифровки переговорів найманців із кураторами з РФ.
Про це міністр повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У книзі багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки й аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих у межах оперативних заходів - на їхню публікацію я отримав спеціальний дозвіл слідства", - зазначив Аваков.
За його словами, план захоплення України було заздалегідь підготовлено і сплановано, а найманців координували спецслужби РФ.
"У цій книзі я вперше публікую "План по Харкову та області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально - аж до геоміток - розроблено план окупації Слобожанщини. 28 сторінок за всіма правилами військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна кампанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР"", - підкреслив Аваков.
Книга вийшла українською та російською мовами в харківському видавництві "Фоліо".
Нагадаємо, 7 квітня 2014 року, в день появи так званої "ДНР", в Харкові було оголошено про створення "Харківської народної республіки". Сепаратисти захопили будівлю Харківської обладміністрації. Через кілька годин спецпризначенці з вінницького спецпідрозділу "Ягуар" взяли штурмом будівлю, поставивши крапку в історії "ХНР". Степан Полторак, який керував спецоперацією, розповідав, що будівлю звільнили від сепаратистів за 15 хвилин, причому без жодного пострілу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слів нема, слова пропали...
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
українською, але з Аваківським діалектом, що притаманний вірменським переселенцям Харкова.
А вторая уже сама отвалилась...
супер !
У Кормила, потому,
Что Кормило это их кормило -
Много лет -
И учило кой чему!
Ты рискуешь многим, брат,
Не посадят, как Манделу,
Так по штату сократят!
И кричи до хрипоты
О явлениях природы
И о ценах на болты!
ДО ЧЕГО ЖЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ПРАХОБОТЫ. ОНИ ИНОГДА ПРОГОВАРИВАЮТСЯ И ТАКИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ. 😆😅🤣😂😝
во вторых . я конечно понимаю что тебе как немцу неизвестны некоторые события происходящие у нас но это не повод писать чепуху . поэтому воспользуйся гуглом и почитай когда и с чего начался майдан
хоч на українській мові ?
А про цікаву і корисну книгу Супрун тут-ні-гу-гу....
У пресуванні патріотів ?
Скільки сепарів посадив авакян ?
Подозреваю что и к тому, что Кернес весной 14 года переметнулся на украинскую сторону и начал выступать за Харьков в составе Украины тоже как то причастен Аваков. Кстати, за эту перебежку Кернес и получил пулю от россиян.
А РЮКЗАКЕВИЧ У ТОЙ ЧАС СИДІВ У ЗАСІДЦІ І ЧЕКАВ СОГО ЧАСУ, ТІЛЬКИ ЙОГО ВІНИЦЬКИЙ ЯГУАР ТРОХИ ВИПЕРЕДИВ
Скільки макулатури надрукував
Помню как в 2009-м я после окончания школы переехал в этот город для учёбы в ВУЗе и однажды сентябрьским вечером решил пойти погулять по городу. И вот забрёл на какую-то улочку, заметил слева какое-то здание наподобие посольства. Подошёл поближе прочитать надпись на табличке и... застыл изумлении. Там было написано что-то вроде "харьковская русская община". Я постоял минуту с перекошенным лицом в полном недоумении с мыслями типа "а це ще шо за ху*ня???" и пошёл дальше...