Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав книгу "2014. Миттєвості харківської весни" про провал проєкту так званої "ХНР", яку хотіли створити за подобою "ЛНР" і "ДНР". У книзі вперше опубліковано план захоплення Харківської області і розшифровки переговорів найманців із кураторами з РФ.

Про це міністр повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У книзі багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки й аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих у межах оперативних заходів - на їхню публікацію я отримав спеціальний дозвіл слідства", - зазначив Аваков.

За його словами, план захоплення України було заздалегідь підготовлено і сплановано, а найманців координували спецслужби РФ.

"У цій книзі я вперше публікую "План по Харкову та області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально - аж до геоміток - розроблено план окупації Слобожанщини. 28 сторінок за всіма правилами військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна кампанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР"", - підкреслив Аваков.

Книга вийшла українською та російською мовами в харківському видавництві "Фоліо".

Нагадаємо, 7 квітня 2014 року, в день появи так званої "ДНР", в Харкові було оголошено про створення "Харківської народної республіки". Сепаратисти захопили будівлю Харківської обладміністрації. Через кілька годин спецпризначенці з вінницького спецпідрозділу "Ягуар" взяли штурмом будівлю, поставивши крапку в історії "ХНР". Степан Полторак, який керував спецоперацією, розповідав, що будівлю звільнили від сепаратистів за 15 хвилин, причому без жодного пострілу.

Аваков Арсен (2191) література (96) сепаратизм (757) Харків (5853)
+31
А там є про те, як Допа, Гєпа і ще парочка чуваків взяли у кацапів бабки на ХНР і вирішили присвоїти їх?)) Власне, за це Гєпу і встрелили, а ще одного чувака вбили...
29.12.2020 19:06 Відповісти
+23
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
29.12.2020 19:21 Відповісти
+20
А когда ждать книгу о рюкзаках?
29.12.2020 19:14 Відповісти
Відосік краще.
29.12.2020 19:04 Відповісти
У Авакяна не в видосиках счастье, он потом за эту книгу типа получит "роялти" и думаю даже писатель "Гарри Поттера" и Янек обзавидуются, когда узнают сумму
30.12.2020 09:36 Відповісти
29.12.2020 19:06 Відповісти
То була таємна операція "українських" патріотів проти клятої Московіі !!)))
29.12.2020 19:09 Відповісти
Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года - Цензор.НЕТ 3944
29.12.2020 19:11 Відповісти
лучшие люди города с поддержкой мудрого нарида 80%
29.12.2020 19:14 Відповісти
ЧЕРГА ДО ТРУПА КЕРНЕСА БІЛЯ ПАМ"ЯТНИКА Т.Г.ШЕВЧЕНКА.
Слів нема, слова пропали...Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года - Цензор.НЕТ 783
29.12.2020 19:19 Відповісти
29.12.2020 19:21 Відповісти
бюджетників зігнали та пару % почитателей кацапо"мира"
29.12.2020 19:41 Відповісти
Не нужно недооценивать Харьков, там всё очень плохо. Лучше, чем было в Донецке\Луганске, но всё равно плохо.
29.12.2020 23:12 Відповісти
Сто сук* процентов! В Ха куча ваты, которые до сих пор (!) не понимают, что "совок" пора оставить в прошлом.
30.12.2020 02:25 Відповісти
Вата так нашого Шевченка боїться, як чорт ладану
29.12.2020 19:31 Відповісти
Там наколо пам ятника Шевченка сходинки ідуть напівкругом, тому здається що це як чорти бояться Христа. Але виглядає цікаво і знаково
29.12.2020 23:58 Відповісти
Название для фото "Т. Шевченко и Руцкий мир"
30.12.2020 09:38 Відповісти
+
29.12.2020 19:39 Відповісти
Вот эту фотку нужно тыкать под нос всем почетателям "харьковского фюрера".
показати весь коментар
30.12.2020 02:19 Відповісти
Тю,то він щей книги пише !!)))
29.12.2020 19:07 Відповісти
Цікаво, якою мовою?
29.12.2020 19:11 Відповісти
Ясна річ російською,щоб клятий ворог зрозумів і усвідомив свою кепську поведінку !!!))
29.12.2020 19:21 Відповісти
Книга вийшла українською та російською мовами в харківському видавництві "Фоліо".

українською, але з Аваківським діалектом, що притаманний вірменським переселенцям Харкова.
29.12.2020 22:52 Відповісти
Я не здивований, аваков в апріорі не може вивчити Українську мову.
29.12.2020 22:58 Відповісти
хотів би я побачити, як він вимовляє паляниця...
29.12.2020 23:03 Відповісти
Аваков давным-давно должен чистуху писать а не книги а если книги то на зоне ...
29.12.2020 19:07 Відповісти
А почему не брали штурмом Крым,Луганск Донецк? Бо там не было у Авакова газовых скважин и бизнеса.
показати весь коментар
29.12.2020 19:08 Відповісти
Ну Луганск и Донецк штурмовали
29.12.2020 19:10 Відповісти
Не доштурмовали, уже и там и там были в центре, но поступила команда -отбой.
29.12.2020 19:11 Відповісти
Так штурмовали или нет? Ты запутался
29.12.2020 19:13 Відповісти
там проводятся воспитательные процедуры. Лучше не мешать)
29.12.2020 19:15 Відповісти
Да я только за,бо живу 30 км оттуда,только хотелось бы , чтобы не за счет Украины.
29.12.2020 19:18 Відповісти
За проваленную операцию }{уйла Гепе и отстрелили одну почку вместе с 4 позвонками.
А вторая уже сама отвалилась...
29.12.2020 19:11 Відповісти
если бы чуть раньше вышла, мона было гепе одну в гроп положить. пусть почитал бы вдали от мирских забот о бабле насущном )
29.12.2020 19:11 Відповісти
Вот теперь заживем (с)
29.12.2020 19:11 Відповісти
А вторая книга будет о том как сепары победили на выборах, а один потужный министр помагал
29.12.2020 19:12 Відповісти
А Аваков всегда с тем , кто побеждает, тому и седьмой год на должности.
29.12.2020 19:22 Відповісти
тю, маю в місті чмо, що ще до Януковоща крісло поглотило... Незамінний чорт.
29.12.2020 22:56 Відповісти
Аваков прессует бедного Микитася, да ещё и книги издает!
29.12.2020 19:13 Відповісти
29.12.2020 19:14 Відповісти
))))))
супер !
30.12.2020 09:47 Відповісти
Про Гепу с Допой не забыл.... типа Новороссия от Харькова до Одессы не будет построена...,просто денег сейчас нет... Есть тока для Лукашеску и Пашиняна...
29.12.2020 19:17 Відповісти
Как велико и непреодолимо желание выглядит белым и пушистым на фоне просратого Крыма))
показати весь коментар
29.12.2020 19:22 Відповісти
все было сделано правильно , могли и больше потерять
29.12.2020 19:26 Відповісти
Этой вонючей типа книге место в привокзальном сортире!!
29.12.2020 19:23 Відповісти
Но не трогай лиц, сидящих
У Кормила, потому,
Что Кормило это их кормило -
Много лет -
И учило кой чему!
29.12.2020 19:25 Відповісти
Аваков! Да, мы помним , как ты, ради своего бизнеса, Харьков освободил. Но, что ж ты сейчас творишь, мразь?! Притащил со своими нацжонами дебила зельоного! В аду тебе гореть вместе с каломойским!
29.12.2020 19:25 Відповісти
Выступая не по делу,
Ты рискуешь многим, брат,
Не посадят, как Манделу,
Так по штату сократят!
29.12.2020 19:28 Відповісти
Нэ понял ! Це шо, погрози?!
29.12.2020 19:32 Відповісти
Воевать за Крым никто и не собирался.... штамповать медальку "за возврат Крыма" начали еще вначале ноября 2013 года когда президентом был хряк дважды не судимый ДАУНетский хряк ...,а точнее 10 ноября 2013 года...Гознак РАБссии получил задание печатать медальки в количестве 1 миллион,а Майдан начался 21 ноября..Крысы Мавзолейные вы депилы...
29.12.2020 19:28 Відповісти
Возмущайся до икоты
И кричи до хрипоты
О явлениях природы
И о ценах на болты!
29.12.2020 19:29 Відповісти
ТО ШО МАЙДАН ПЕТЯ ТАКИ НАЧАЛ ПО ЗАКАЗУ ИЗ КРЕМЛЯ????? ВЫПОЛНЯЯ ДОГОВОРЁННОСТИ С ху й лом.
ДО ЧЕГО ЖЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ПРАХОБОТЫ. ОНИ ИНОГДА ПРОГОВАРИВАЮТСЯ И ТАКИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ. 😆😅🤣😂😝
29.12.2020 19:54 Відповісти
во первых перейди на нормальный размер букв дабы твоя глупость не так бросалась в глаза
во вторых . я конечно понимаю что тебе как немцу неизвестны некоторые события происходящие у нас но это не повод писать чепуху . поэтому воспользуйся гуглом и почитай когда и с чего начался майдан
29.12.2020 21:04 Відповісти
и даже на украинском языке, в Украине (!), зная Авакова это прогресс.
показати весь коментар
29.12.2020 19:30 Відповісти
так не он писал ,за него написали
29.12.2020 19:31 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3239724/0192148e-8b9c-71e7-aa56-dc016e34630d
29.12.2020 22:59 Відповісти
Використання ґуґл-перекладача - такий собі прогрес.
30.12.2020 02:53 Відповісти
я никогда не кричу до хрипоты...Быдло Мавзолейное недостойно моих нервов...я с них просто РЖУ...
29.12.2020 19:34 Відповісти
Думаю можна так саме було зробити в Донецьку і Луганську ,але на жаль не рішучість наших керівників і тепер маємо .
показати весь коментар
29.12.2020 19:38 Відповісти
Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ от должности
29.12.2020 19:41 Відповісти
умники тут кричат Крым Донбас , не готовы мы были тогда противостоять армии РФ , вспомните Иловайск и Дебальцево
29.12.2020 19:43 Відповісти
Видав атаков, а написав хто? Знову бутусов? Турчинову книжку, авакову книжку - так можна до кінця епохи порохозеликів на ************* началах радником шароіобитись...
29.12.2020 20:06 Відповісти
купи себе букварь лапоть
29.12.2020 20:08 Відповісти
Нехай ще видасть книгу про те - як допомагає рятувати татарова: "Врятувати рядового татарова".
29.12.2020 20:08 Відповісти
На английском нет? Тогда бы точно поверил, что это писал он...
29.12.2020 20:24 Відповісти
Авакян лично штурмовал в первых рядах в матросской без козырке с гранатой в руке)
29.12.2020 20:31 Відповісти
Сейчас в Харькове "орудуют" ревизионисты из МВД. Будет любопытно почитать книжку о результатах. Кто, кому, сколько, где? Вот это книжка. А 2014 уже неактуально. Какая уже разница, шо там было, если сейчас происходит то, с чем боролись в 2014.
29.12.2020 20:39 Відповісти
итить удивить...
хоч на українській мові ?
29.12.2020 20:51 Відповісти
книгу корректировал Янукович....
29.12.2020 21:08 Відповісти
рюкзаков-пісатіль, коли вийде книга про рюкзаки?
29.12.2020 21:11 Відповісти
Спасітєль Харькова ! Героя України йому ! Три штуки !
А про цікаву і корисну книгу Супрун тут-ні-гу-гу....
Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 7988
29.12.2020 21:16 Відповісти
Та ось він чому нічого не робив,він був зайнятий книгою.
29.12.2020 22:13 Відповісти
Сколько тупых писунов, не знающих ни Авакова, ни той выдающейся роли, которую он сыграл в отстаивании Харькова!
29.12.2020 22:26 Відповісти
А яка його роль у вбивстві Сашка Білого ?
У пресуванні патріотів ?
Скільки сепарів посадив авакян ?
29.12.2020 22:54 Відповісти
То уже отдельный разговор, а вот в спасении Харькова от оккупации его роль действительно существенная. От приказов спецназу на штурм ОГА, до не препятствия действиям патриотических сил ( Ультрас Днепра, Металлиста, националистов ), которые в силовой способ разогнали последние оплоты ватников в городе.
Подозреваю что и к тому, что Кернес весной 14 года переметнулся на украинскую сторону и начал выступать за Харьков в составе Украины тоже как то причастен Аваков. Кстати, за эту перебежку Кернес и получил пулю от россиян.
29.12.2020 23:30 Відповісти
Скоро всіх поліцейських зобовяжуть прочитати, а потім обговорювати на семінарах...Прямо як "Малая земля" теж відомого автора.
29.12.2020 23:11 Відповісти
Може воно слабе на голову? За стільки років державної мови не вивчити?!
29.12.2020 23:34 Відповісти
Щоб там не казали, але Аваков не тільки взяв на себе відповідальність в момент, коли інші посадовці боялись будь-які рішення приймати, вичікуючи, але й провів блискавичну операцію зі звільнення Харківа, який на той момент бунтував не гірше за Донецьк і має спільний кордон з агресором. Якби в Криму, Донецьку і луганську діяли так само рішуче і швидко, то бігли б "братушки" до самого кордону.
29.12.2020 23:53 Відповісти
Министр внутренних дел Арсен Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о провале проекта так называемой "ХНР", которую хотели создать по подобию "ЛНР" и "ДНР". В книге впервые опубликованы план захвата Харьковской области и расшифровки переговоров наемников с кураторами из РФ. Источник: https://censor.net/ru/v3239724

А РЮКЗАКЕВИЧ У ТОЙ ЧАС СИДІВ У ЗАСІДЦІ І ЧЕКАВ СОГО ЧАСУ, ТІЛЬКИ ЙОГО ВІНИЦЬКИЙ ЯГУАР ТРОХИ ВИПЕРЕДИВ

Скільки макулатури надрукував
29.12.2020 23:53 Відповісти
Скрытые вражеские силы из Мордора были в Харькове задолго до 14-го года...

Помню как в 2009-м я после окончания школы переехал в этот город для учёбы в ВУЗе и однажды сентябрьским вечером решил пойти погулять по городу. И вот забрёл на какую-то улочку, заметил слева какое-то здание наподобие посольства. Подошёл поближе прочитать надпись на табличке и... застыл изумлении. Там было написано что-то вроде "харьковская русская община". Я постоял минуту с перекошенным лицом в полном недоумении с мыслями типа "а це ще шо за ху*ня???" и пошёл дальше...
30.12.2020 02:46 Відповісти
А в электронному вигляді є? Якщо так, то де можна завантажити?
30.12.2020 02:48 Відповісти
...а дальше будут "Малая земля", "Целина" и "Возрождение"... а по утрам народ будет петь - "перечитал... "Малую землю и "Возрождение" перечитал... перечитал..."
30.12.2020 07:06 Відповісти
Цікаво чи є там згадка про "рюкзаки Авакова" .....а пане Аваков????
30.12.2020 09:36 Відповісти
Спортсменка, комсомолка, красавица. А теперь ещё и умная (писательница). Лучшего вице-президента и не найти.
30.12.2020 11:30 Відповісти
Аваков сдохни падаль!
показати весь коментар
