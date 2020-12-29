РУС
6 698 86

Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о провале проекта так называемой "ХНР", которую хотели создать по подобию "ЛНР" и "ДНР". В книге впервые опубликованы план захвата Харьковской области и расшифровки переговоров наемников с кураторами из РФ.

Об этом министр сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий - на их публикацию я получил специальное разрешение следствия", - отметил Аваков.

По его словам, план захвата Украины был заранее подготовлен и спланирован, а наемников координировали спецслужбы РФ.

"В этой книге я впервые публикую "План по Харькову и области" – электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально – вплоть до геометок – разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге - создание "ХНР"", - подчеркнул Аваков.

Книга вышла на русском и украинском языках в харьковском издательстве "Фолио".

Напомним, 7 апреля 2014 года, в день появления так называемой "ДНР", в Харькове было объявлено о создании "Харьковской народной республики". Сепаратисты захватили здание Харьковской обладминистрации. Спустя несколько часов спецназовцы из винницкого спецподразделения "Ягуар" взяли штурмом здание, поставив точку в истории "ХНР". Степан Полторак, руководивший спецоперацией, рассказывал, что здание освободили от сепаратистов за 15 минут, причем без единого выстрела.

Аваков Арсен (3445) книги (631) литература (286) сепаратизм (11311) Харьков (7728)
Топ комментарии
+31
А там є про те, як Допа, Гєпа і ще парочка чуваків взяли у кацапів бабки на ХНР і вирішили присвоїти їх?)) Власне, за це Гєпу і встрелили, а ще одного чувака вбили...
29.12.2020 19:06 Ответить
+23
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
29.12.2020 19:21 Ответить
+20
А когда ждать книгу о рюкзаках?
29.12.2020 19:14 Ответить
Відосік краще.
29.12.2020 19:04 Ответить
У Авакяна не в видосиках счастье, он потом за эту книгу типа получит "роялти" и думаю даже писатель "Гарри Поттера" и Янек обзавидуются, когда узнают сумму
30.12.2020 09:36 Ответить
29.12.2020 19:06 Ответить
То була таємна операція "українських" патріотів проти клятої Московіі !!)))
29.12.2020 19:09 Ответить
Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года - Цензор.НЕТ 3944
29.12.2020 19:11 Ответить
лучшие люди города с поддержкой мудрого нарида 80%
29.12.2020 19:14 Ответить
ЧЕРГА ДО ТРУПА КЕРНЕСА БІЛЯ ПАМ"ЯТНИКА Т.Г.ШЕВЧЕНКА.
Слів нема, слова пропали...Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года - Цензор.НЕТ 783
29.12.2020 19:19 Ответить
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
29.12.2020 19:21 Ответить
бюджетників зігнали та пару % почитателей кацапо"мира"
29.12.2020 19:41 Ответить
Не нужно недооценивать Харьков, там всё очень плохо. Лучше, чем было в Донецке\Луганске, но всё равно плохо.
29.12.2020 23:12 Ответить
Сто сук* процентов! В Ха куча ваты, которые до сих пор (!) не понимают, что "совок" пора оставить в прошлом.
30.12.2020 02:25 Ответить
Вата так нашого Шевченка боїться, як чорт ладану
29.12.2020 19:31 Ответить
Там наколо пам ятника Шевченка сходинки ідуть напівкругом, тому здається що це як чорти бояться Христа. Але виглядає цікаво і знаково
29.12.2020 23:58 Ответить
Название для фото "Т. Шевченко и Руцкий мир"
30.12.2020 09:38 Ответить
+
Вот эту фотку нужно тыкать под нос всем почетателям "харьковского фюрера".
30.12.2020 02:19 Ответить
Тю,то він щей книги пише !!)))
29.12.2020 19:07 Ответить
Цікаво, якою мовою?
29.12.2020 19:11 Ответить
Ясна річ російською,щоб клятий ворог зрозумів і усвідомив свою кепську поведінку !!!))
29.12.2020 19:21 Ответить
українською, але з Аваківським діалектом, що притаманний вірменським переселенцям Харкова.
29.12.2020 22:52 Ответить
Я не здивований, аваков в апріорі не може вивчити Українську мову.
29.12.2020 22:58 Ответить
хотів би я побачити, як він вимовляє паляниця...
29.12.2020 23:03 Ответить
Аваков давным-давно должен чистуху писать а не книги а если книги то на зоне ...
29.12.2020 19:07 Ответить
А почему не брали штурмом Крым,Луганск Донецк? Бо там не было у Авакова газовых скважин и бизнеса.
29.12.2020 19:08 Ответить
Ну Луганск и Донецк штурмовали
29.12.2020 19:10 Ответить
Не доштурмовали, уже и там и там были в центре, но поступила команда -отбой.
29.12.2020 19:11 Ответить
Так штурмовали или нет? Ты запутался
29.12.2020 19:13 Ответить
там проводятся воспитательные процедуры. Лучше не мешать)
29.12.2020 19:15 Ответить
Да я только за,бо живу 30 км оттуда,только хотелось бы , чтобы не за счет Украины.
29.12.2020 19:18 Ответить
За проваленную операцию }{уйла Гепе и отстрелили одну почку вместе с 4 позвонками.
А вторая уже сама отвалилась...
А вторая уже сама отвалилась...
29.12.2020 19:11 Ответить
если бы чуть раньше вышла, мона было гепе одну в гроп положить. пусть почитал бы вдали от мирских забот о бабле насущном )
29.12.2020 19:11 Ответить
Вот теперь заживем (с)
29.12.2020 19:11 Ответить
А вторая книга будет о том как сепары победили на выборах, а один потужный министр помагал
29.12.2020 19:12 Ответить
А Аваков всегда с тем , кто побеждает, тому и седьмой год на должности.
29.12.2020 19:22 Ответить
тю, маю в місті чмо, що ще до Януковоща крісло поглотило... Незамінний чорт.
29.12.2020 22:56 Ответить
Аваков прессует бедного Микитася, да ещё и книги издает!
29.12.2020 19:13 Ответить
А когда ждать книгу о рюкзаках?
29.12.2020 19:14 Ответить
))))))
супер !
30.12.2020 09:47 Ответить
Про Гепу с Допой не забыл.... типа Новороссия от Харькова до Одессы не будет построена...,просто денег сейчас нет... Есть тока для Лукашеску и Пашиняна...
29.12.2020 19:17 Ответить
Как велико и непреодолимо желание выглядит белым и пушистым на фоне просратого Крыма))
29.12.2020 19:22 Ответ
все было сделано правильно , могли и больше потерять
показать весь комментарий
Этой вонючей типа книге место в привокзальном сортире!!
показать весь комментарий
Но не трогай лиц, сидящих
У Кормила, потому,
Что Кормило это их кормило -
Много лет -
И учило кой чему!
показать весь комментарий
Аваков! Да, мы помним , как ты, ради своего бизнеса, Харьков освободил. Но, что ж ты сейчас творишь, мразь?! Притащил со своими нацжонами дебила зельоного! В аду тебе гореть вместе с каломойским!
показать весь комментарий
Выступая не по делу,
Ты рискуешь многим, брат,
Не посадят, как Манделу,
Так по штату сократят!
показать весь комментарий
Нэ понял ! Це шо, погрози?!
показать весь комментарий
Воевать за Крым никто и не собирался.... штамповать медальку "за возврат Крыма" начали еще вначале ноября 2013 года когда президентом был хряк дважды не судимый ДАУНетский хряк ...,а точнее 10 ноября 2013 года...Гознак РАБссии получил задание печатать медальки в количестве 1 миллион,а Майдан начался 21 ноября..Крысы Мавзолейные вы депилы...
показать весь комментарий
Возмущайся до икоты
И кричи до хрипоты
О явлениях природы
И о ценах на болты!
показать весь комментарий
ТО ШО МАЙДАН ПЕТЯ ТАКИ НАЧАЛ ПО ЗАКАЗУ ИЗ КРЕМЛЯ????? ВЫПОЛНЯЯ ДОГОВОРЁННОСТИ С ху й лом.
ДО ЧЕГО ЖЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ПРАХОБОТЫ. ОНИ ИНОГДА ПРОГОВАРИВАЮТСЯ И ТАКИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ. 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
во первых перейди на нормальный размер букв дабы твоя глупость не так бросалась в глаза
во вторых . я конечно понимаю что тебе как немцу неизвестны некоторые события происходящие у нас но это не повод писать чепуху . поэтому воспользуйся гуглом и почитай когда и с чего начался майдан
показать весь комментарий
и даже на украинском языке, в Украине (!), зная Авакова это прогресс.
показать весь комментарий
так не он писал ,за него написали
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Використання ґуґл-перекладача - такий собі прогрес.
показать весь комментарий
я никогда не кричу до хрипоты...Быдло Мавзолейное недостойно моих нервов...я с них просто РЖУ...
показать весь комментарий
Думаю можна так саме було зробити в Донецьку і Луганську ,але на жаль не рішучість наших керівників і тепер маємо .
показать весь комментарий
Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ от должности
показать весь комментарий
умники тут кричат Крым Донбас , не готовы мы были тогда противостоять армии РФ , вспомните Иловайск и Дебальцево
показать весь комментарий
Видав атаков, а написав хто? Знову бутусов? Турчинову книжку, авакову книжку - так можна до кінця епохи порохозеликів на ************* началах радником шароіобитись...
показать весь комментарий
купи себе букварь лапоть
показать весь комментарий
Нехай ще видасть книгу про те - як допомагає рятувати татарова: "Врятувати рядового татарова".
показать весь комментарий
На английском нет? Тогда бы точно поверил, что это писал он...
показать весь комментарий
Авакян лично штурмовал в первых рядах в матросской без козырке с гранатой в руке)
показать весь комментарий
Сейчас в Харькове "орудуют" ревизионисты из МВД. Будет любопытно почитать книжку о результатах. Кто, кому, сколько, где? Вот это книжка. А 2014 уже неактуально. Какая уже разница, шо там было, если сейчас происходит то, с чем боролись в 2014.
показать весь комментарий
итить удивить...
хоч на українській мові ?
показать весь комментарий
книгу корректировал Янукович....
показать весь комментарий
рюкзаков-пісатіль, коли вийде книга про рюкзаки?
показать весь комментарий
Спасітєль Харькова ! Героя України йому ! Три штуки !
А про цікаву і корисну книгу Супрун тут-ні-гу-гу....
Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 7988
показать весь комментарий
Та ось він чому нічого не робив,він був зайнятий книгою.
показать весь комментарий
Сколько тупых писунов, не знающих ни Авакова, ни той выдающейся роли, которую он сыграл в отстаивании Харькова!
показать весь комментарий
А яка його роль у вбивстві Сашка Білого ?
У пресуванні патріотів ?
Скільки сепарів посадив авакян ?
показать весь комментарий
То уже отдельный разговор, а вот в спасении Харькова от оккупации его роль действительно существенная. От приказов спецназу на штурм ОГА, до не препятствия действиям патриотических сил ( Ультрас Днепра, Металлиста, националистов ), которые в силовой способ разогнали последние оплоты ватников в городе.
Подозреваю что и к тому, что Кернес весной 14 года переметнулся на украинскую сторону и начал выступать за Харьков в составе Украины тоже как то причастен Аваков. Кстати, за эту перебежку Кернес и получил пулю от россиян.
показать весь комментарий
Скоро всіх поліцейських зобовяжуть прочитати, а потім обговорювати на семінарах...Прямо як "Малая земля" теж відомого автора.
показать весь комментарий
Може воно слабе на голову? За стільки років державної мови не вивчити?!
показать весь комментарий
Щоб там не казали, але Аваков не тільки взяв на себе відповідальність в момент, коли інші посадовці боялись будь-які рішення приймати, вичікуючи, але й провів блискавичну операцію зі звільнення Харківа, який на той момент бунтував не гірше за Донецьк і має спільний кордон з агресором. Якби в Криму, Донецьку і луганську діяли так само рішуче і швидко, то бігли б "братушки" до самого кордону.
показать весь комментарий
Министр внутренних дел Арсен Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о провале проекта так называемой "ХНР", которую хотели создать по подобию "ЛНР" и "ДНР". В книге впервые опубликованы план захвата Харьковской области и расшифровки переговоров наемников с кураторами из РФ. Источник: https://censor.net/ru/v3239724

А РЮКЗАКЕВИЧ У ТОЙ ЧАС СИДІВ У ЗАСІДЦІ І ЧЕКАВ СОГО ЧАСУ, ТІЛЬКИ ЙОГО ВІНИЦЬКИЙ ЯГУАР ТРОХИ ВИПЕРЕДИВ

Скільки макулатури надрукував
показать весь комментарий
Скрытые вражеские силы из Мордора были в Харькове задолго до 14-го года...

Помню как в 2009-м я после окончания школы переехал в этот город для учёбы в ВУЗе и однажды сентябрьским вечером решил пойти погулять по городу. И вот забрёл на какую-то улочку, заметил слева какое-то здание наподобие посольства. Подошёл поближе прочитать надпись на табличке и... застыл изумлении. Там было написано что-то вроде "харьковская русская община". Я постоял минуту с перекошенным лицом в полном недоумении с мыслями типа "а це ще шо за ху*ня???" и пошёл дальше...
показать весь комментарий
А в электронному вигляді є? Якщо так, то де можна завантажити?
показать весь комментарий
...а дальше будут "Малая земля", "Целина" и "Возрождение"... а по утрам народ будет петь - "перечитал... "Малую землю и "Возрождение" перечитал... перечитал..."
показать весь комментарий
Цікаво чи є там згадка про "рюкзаки Авакова" .....а пане Аваков????
показать весь комментарий
Спортсменка, комсомолка, красавица. А теперь ещё и умная (писательница). Лучшего вице-президента и не найти.
показать весь комментарий
Аваков сдохни падаль!
показать весь комментарий
