Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о провале проекта так называемой "ХНР", которую хотели создать по подобию "ЛНР" и "ДНР". В книге впервые опубликованы план захвата Харьковской области и расшифровки переговоров наемников с кураторами из РФ.

"В книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий - на их публикацию я получил специальное разрешение следствия", - отметил Аваков.

По его словам, план захвата Украины был заранее подготовлен и спланирован, а наемников координировали спецслужбы РФ.

"В этой книге я впервые публикую "План по Харькову и области" – электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально – вплоть до геометок – разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге - создание "ХНР"", - подчеркнул Аваков.

Книга вышла на русском и украинском языках в харьковском издательстве "Фолио".

Напомним, 7 апреля 2014 года, в день появления так называемой "ДНР", в Харькове было объявлено о создании "Харьковской народной республики". Сепаратисты захватили здание Харьковской обладминистрации. Спустя несколько часов спецназовцы из винницкого спецподразделения "Ягуар" взяли штурмом здание, поставив точку в истории "ХНР". Степан Полторак, руководивший спецоперацией, рассказывал, что здание освободили от сепаратистов за 15 минут, причем без единого выстрела.