Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года. ВИДЕО
Министр внутренних дел Арсен Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о провале проекта так называемой "ХНР", которую хотели создать по подобию "ЛНР" и "ДНР". В книге впервые опубликованы план захвата Харьковской области и расшифровки переговоров наемников с кураторами из РФ.
Об этом министр сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий - на их публикацию я получил специальное разрешение следствия", - отметил Аваков.
По его словам, план захвата Украины был заранее подготовлен и спланирован, а наемников координировали спецслужбы РФ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ. ФОТО
"В этой книге я впервые публикую "План по Харькову и области" – электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально – вплоть до геометок – разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге - создание "ХНР"", - подчеркнул Аваков.
Книга вышла на русском и украинском языках в харьковском издательстве "Фолио".
Также на Цензор.НЕТ: СБУ взялась за певших гимн Венгрии закарпатских депутатов
Напомним, 7 апреля 2014 года, в день появления так называемой "ДНР", в Харькове было объявлено о создании "Харьковской народной республики". Сепаратисты захватили здание Харьковской обладминистрации. Спустя несколько часов спецназовцы из винницкого спецподразделения "Ягуар" взяли штурмом здание, поставив точку в истории "ХНР". Степан Полторак, руководивший спецоперацией, рассказывал, что здание освободили от сепаратистов за 15 минут, причем без единого выстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слів нема, слова пропали...
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
українською, але з Аваківським діалектом, що притаманний вірменським переселенцям Харкова.
А вторая уже сама отвалилась...
супер !
У Кормила, потому,
Что Кормило это их кормило -
Много лет -
И учило кой чему!
Ты рискуешь многим, брат,
Не посадят, как Манделу,
Так по штату сократят!
И кричи до хрипоты
О явлениях природы
И о ценах на болты!
ДО ЧЕГО ЖЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ПРАХОБОТЫ. ОНИ ИНОГДА ПРОГОВАРИВАЮТСЯ И ТАКИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ. 😆😅🤣😂😝
во вторых . я конечно понимаю что тебе как немцу неизвестны некоторые события происходящие у нас но это не повод писать чепуху . поэтому воспользуйся гуглом и почитай когда и с чего начался майдан
хоч на українській мові ?
А про цікаву і корисну книгу Супрун тут-ні-гу-гу....
У пресуванні патріотів ?
Скільки сепарів посадив авакян ?
Подозреваю что и к тому, что Кернес весной 14 года переметнулся на украинскую сторону и начал выступать за Харьков в составе Украины тоже как то причастен Аваков. Кстати, за эту перебежку Кернес и получил пулю от россиян.
А РЮКЗАКЕВИЧ У ТОЙ ЧАС СИДІВ У ЗАСІДЦІ І ЧЕКАВ СОГО ЧАСУ, ТІЛЬКИ ЙОГО ВІНИЦЬКИЙ ЯГУАР ТРОХИ ВИПЕРЕДИВ
Скільки макулатури надрукував
Помню как в 2009-м я после окончания школы переехал в этот город для учёбы в ВУЗе и однажды сентябрьским вечером решил пойти погулять по городу. И вот забрёл на какую-то улочку, заметил слева какое-то здание наподобие посольства. Подошёл поближе прочитать надпись на табличке и... застыл изумлении. Там было написано что-то вроде "харьковская русская община". Я постоял минуту с перекошенным лицом в полном недоумении с мыслями типа "а це ще шо за ху*ня???" и пошёл дальше...