Україна може впровадити міжнародні свідоцтва щодо проведення вакцинації проти COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Україна поки що розглядає питання впровадження свідоцтва щодо проведення вакцинації проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Головний санлікар наголосив, що це будуть не COVID-паспорти, а міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації.

"Після появи вакцини проти коронавірусу деякі країни скористалися можливістю і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести - на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки що розглядає", - зазначив Ляшко.

За словами Ляшка, до пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалося після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки.

