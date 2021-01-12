УКР
2 040 16

Україна може впровадити міжнародні свідоцтва щодо проведення вакцинації проти COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Україна поки що розглядає питання впровадження свідоцтва щодо проведення вакцинації проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Головний санлікар наголосив, що це будуть не COVID-паспорти, а міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації.

"Після появи вакцини проти коронавірусу деякі країни скористалися можливістю і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести - на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки що розглядає", - зазначив Ляшко.

За словами Ляшка, до пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалося після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+6
Международные свидетельства вакцинации не прошедшей тестирования и сертификации ВОЗ вакциной?

Международность этого свидетельства будет заканчиваться границей Украины.
12.01.2021 10:25 Відповісти
+3
Ви для початку розпочніть цю вакцинацію - ЗЕдебіли!!!
12.01.2021 10:25 Відповісти
+3
Поки блазні будуть розглядати та проводити щеплення - Україну ізолюють, а потім ще й позбавлять безвізу...
12.01.2021 10:26 Відповісти
12.01.2021 10:25 Відповісти
Вводите ! будете впереди паровоза, если бы так вакциной занимались как паровозом.
показати весь коментар
12.01.2021 10:25 Відповісти
12.01.2021 10:25 Відповісти
12.01.2021 10:26 Відповісти
Люди в цілому світі незабаром переловлять цих пісдюків і лаштують Нюренберзький процес 2,0! Кожен хто брав участь у цій афері буде засуджений як колись члени СС!
12.01.2021 10:56 Відповісти
Украина может ввести международные свидетельства о проведении вакцинации в виде серебряного кольца на нос, у кого золотое кольцо на носу ,тот два раза вакцинировался.
12.01.2021 10:29 Відповісти
"Желтиє штани! - Ку 2 раза!" (С)
12.01.2021 10:30 Відповісти
Украина может ввести/ а может и не ввести. Хрен её, эту Украину Коломойского , знает. Философствует Ляшко.
12.01.2021 10:30 Відповісти
видимо кому-то неудобно кататься фазенды проведывать. закордоном приходится становиться обычным быдлом, кем они и являются, а не как привыкши, харассмент.
12.01.2021 10:35 Відповісти
Вакцины в Украине нет. а эти не знают как попилить бабло да вот хотя бы на печатание и разработку какой то хрени, уже и международные! свидетельства появились.
12.01.2021 10:40 Відповісти
На телеканалах столько неадекватов
Вот , к примеру , в интервью на Прямом врача - инфекциониста Владимира Курпиты :
« кто хочет сделать вакцинацию , проще съездить за границу и там сделать»
Он явно не в курсе , что в страны , где делают вакцинацию , НЕ ПУСКАЮТ ЛЮДЕЙ, кроме как с документами на проживание там.? Зачем у идиотов брать интервью ?
12.01.2021 10:43 Відповісти
Для того, щоб ці "міжнародні свідоцтва" визнавались за кордоном, необхідно, щоб в них були записи про вакцини, які теж визнані міжнародною спільнотою. Перш за все, маю на увазі Модерну та Пфайзер, на отримання яких ми в черзі лише на 2022 рік. Спутнік абсолютно не котується, Сіновак під великим питанням. Сіновак не пройшов сертифікацію ні в МґСША, ні в Європі, його визнають лише низка країн Південно-Східної Азії
12.01.2021 10:48 Відповісти
Это напоминает мне одного приятеля, который сначала купил автомагнитолу и уже 3-й год копит деньги на машину.
12.01.2021 11:01 Відповісти
Якби так бігли за масонами щодо розвитку власної економіки. Все, що треба Біллу ці зелені гнійні мухи олігархії за хабар виконають і перевиконають.
12.01.2021 11:06 Відповісти
Ідіть під три чорти зі своєю вакцинацією
12.01.2021 22:41 Відповісти
 
 