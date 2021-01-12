2 040 16
Україна може впровадити міжнародні свідоцтва щодо проведення вакцинації проти COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО
Україна поки що розглядає питання впровадження свідоцтва щодо проведення вакцинації проти коронавірусу.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Головний санлікар наголосив, що це будуть не COVID-паспорти, а міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації.
"Після появи вакцини проти коронавірусу деякі країни скористалися можливістю і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести - на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки що розглядає", - зазначив Ляшко.
За словами Ляшка, до пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалося після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки.
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар12.01.2021 10:25 Відповісти Посилання
+3 Oleh57
показати весь коментар12.01.2021 10:25 Відповісти Посилання
+3 wake up-UA
показати весь коментар12.01.2021 10:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Международность этого свидетельства будет заканчиваться границей Украины.
Вот , к примеру , в интервью на Прямом врача - инфекциониста Владимира Курпиты :
« кто хочет сделать вакцинацию , проще съездить за границу и там сделать»
Он явно не в курсе , что в страны , где делают вакцинацию , НЕ ПУСКАЮТ ЛЮДЕЙ, кроме как с документами на проживание там.? Зачем у идиотов брать интервью ?