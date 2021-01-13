Цього року в Україні запровадять цивільну аеромедичну евакуацію, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в лютому поточного року в Україні буде запущено проєкт єдиного аеромедичного простору України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"Ми запускаємо такий проєкт, як створення єдиного аеромедичного простору України. Це надзвичайно важливий елемент. Це дуже важливий елемент, зокрема, з точки зору розвитку системи трансплантації", - сказав міністр.

За його словами, в лютому і квітні МОЗ ініціює запуск двох пілотних проєктів в аеродинамічній евакуації у Львові та Києві. Цивільну аеромедичну евакуацію запустять після ухвалення відповідної постанови Кабміном.

Проєкт передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків і вертольотів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції), які цілодобово чергуватимуть разом з бригадами служби екстреної медичної допомоги.

За словами Степанова, аеромедична евакуація буде використовуватися насамперед для трансплантації серця.

"Крім трансплантації повітряні екіпажі будуть вилітати до людей з гострою затримкою кровообігу, гострими розладами серцево-судинної системи, гострими порушеннями мозкового кровообігу, опіками другого і третього ступеня понад 20% площі тіла, опіками електричним струмом, або опіками верхніх дихальних шляхів. Також ідеться про травми хребта, травматичні ампутації кінцівок, суттєві переломи, політравми, черепно-мозкові травми та ін. Крім того, аеромедичну евакуацію зможуть здійснювати в разі масових уражень, стихійних лих і якщо пацієнти травмувалися внаслідок утоплення, падіння з висоти, ДТП, сходження снігових лавин і зсуву", - додав він.

Міністр наголосив, що реалізація пілота у Львівській області передбачає охоплення гірських районів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької області. Він зазначив, що всі члени бригади для участі в пілотному проєкті мають успішно пройти курси зі спеціалізованих реанімаційних заходів, а їхній відбір буде здійснюватися на конкурсній основі. У кожному відібраному для пілотного проєкту регіоні будуть 24/7 чергувати екіпажі і медичні бригади.

Нагадаємо, ще на початку травня 2020 року Міністерство внутрішніх справ підготувало 8 повітряних суден для аеромедичної евакуації людей, хворих на коронавірусну хворобу.