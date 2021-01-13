В этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в феврале текущего года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время брифинга.

"Мы запускаем такой проект, как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это чрезвычайно важный элемент. Это очень важный элемент, в частности, с точки зрения развития системы трансплантации", - сказал министр.

По его словам, в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов в аэродинамической эвакуации во Львове и Киеве. Гражданскую аэромедицинскую эвакуацию запустят после принятия соответствующего постановления Кабмином.

Проект будет предусматривать привлечение аэротехнических возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

По словам Степанова, аэромедицинская эвакуация будет использоваться в первую очередь при трансплантации сердца.

"Помимо трансплантации воздушные экипажи будут вылетать к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожогами второй и третьей степени более 20% площади тела, ожогами электрическим током, или ожогами верхних дыхательных путей. Также речь идет о травмах позвоночника, травматические ампутации конечностей, существенными переломами, политравмами, черепно-мозговыми травмами и др. кроме того аэромедицинскую эвакуацию смогут проводить в случае массовых поражений, стихийных бедствий и если пациенты получили травму вследствие утопления, падения с высоты, ДТП, схода снежных лавин и оползня", - добавил он.

Министр подчеркнул, что реализация пилота во Львовской области предусматривает охват горных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. Он отметил, что все члены бригады для участия в пилотном проекте должны успешно пройти курсы по специализированным реанимационным мерам, а их отбор будет осуществляться на конкурсной основе. В каждом отобранном для пилотного проекта регионе будут 24/7 дежурить экипажи и медицинские бригады.

Напомним, еще в начале мая 2020 года Министерство внутренних дел подготовило 8 воздушных судов для аэромедицинской эвакуации людей, больных коронавирусной болезнью.