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Новости Бюджет-2021
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На трансплантацию в госбюджете на 2021 г. заложено полмиллиарда гривен, - Степанов

На трансплантацию в госбюджете на 2021 г. заложено полмиллиарда гривен, - Степанов

Для реализации проекта трансплантации в государственном бюджете на 2021 заложили 502 млн гривен. В 2019 году эта сумма составляла 112 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что ежегодно в Украине около пяти тысяч человек нуждаются в пересадке жизненно важных органов или тканей. В течение последних 10 лет финансирование программы лечения граждан за рубежом увеличилось в 10 раз и в 2020 году составило 1 млрд 89 млн гривен.

По словам министра, сейчас украинская трансплантация развивается в рамках пилотного проекта Минздрава, цель которого заключается в получении трансплантационной независимости Украины.

"Для реализации проекта трансплантации в госбюджете 2021 заложено 502 млн гривен (в 2019 эта сумма составляла 112 млн гривен). В этом году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - будет сделано не менее 250 пересадок жизненно важных органов", - сказал глава Минздрава.

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Напомним, ранее Степанов анонсировал, что в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В прошлом году провели 118 таких операций.

бюджет (4840) медицина (2527) трансплантация (155)


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Топ комментарии
+5
Жаль что нельзя вам мозги трансплантировать ..
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11.01.2021 11:58 Ответить
+4
Не поможет, организм отторгнет.
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11.01.2021 12:00 Ответить
+2
Ага, ага, отличненько. Куда зафигачим эти полмиллиарда? На ОПу или в распил на дороги?
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11.01.2021 12:01 Ответить
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Жаль что нельзя вам мозги трансплантировать ..
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11.01.2021 11:58 Ответить
Не поможет, организм отторгнет.
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11.01.2021 12:00 Ответить
Степанов, проснись, трансплантация уже стартовала.
Труп мужчины без ног и внутренних органов найден в Днепре.
https://censor.net/ru/photo_news/3241006/trup_mujchiny_bez_nog_i_vnutrennih_organov_nayiden_v_dnepre_foto
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11.01.2021 13:56 Ответить
Ага, ага, отличненько. Куда зафигачим эти полмиллиарда? На ОПу или в распил на дороги?
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11.01.2021 12:01 Ответить
а если лыжнику поставить мозги самокатчика?? я думаю всё должно получиться, вроде профиль один - дурак, должна быть совместимость.
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11.01.2021 12:02 Ответить
у всех, кто голосовал за Зеленую Шмарклю, принудительно будут изъяты печень, почка, коленные чашечки и др. органы..
Эти Зебилы всё равно без мозгов живут, значит и без других органов они тоже проживут..
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11.01.2021 12:02 Ответить
Для реализации программы трансплантации - откуда органы будут брать придурки, отказавшиеся от изьятия по умолчанию?
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11.01.2021 12:06 Ответить
тут ниже..как раз под эту новость..в Днепре сегодня утром.
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11.01.2021 12:07 Ответить
Знаешь... оно-то вроде и неплохо: презумпция соглася а-ля РБ. Но в условиях нашей страны я скорее поверю в то, что как только врачу выйдут с конкретным предложением занитересованные лица... то у здорового меня сразу найдется тысяча и одно заболевание... по которому мне нужно срочно удалить скажем одну почку...
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11.01.2021 13:20 Ответить
Не преувеличивай. Прежде чем удалять почку - ты не проконсультируешься у нескольких РАЗНЫХ специалистов? Или уже тотальный заговор?
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11.01.2021 15:55 Ответить
А почему бы нет? Власть имущих много.
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11.01.2021 16:26 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/ukr/dnipro/accident/u-dnipri-znajshli-choloviche-tilo-bez-vnutrishnih-organiv.htm
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11.01.2021 12:06 Ответить
"Наприклад, зараз через переохолодження вмирає багато осіб без певного місця проживання.
"А те, що тіло без органів, схоже на травми від бродячих собак.
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11.01.2021 12:37 Ответить
эта сумма равна содержанию 1го президента 1 год. все по чесному
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11.01.2021 12:29 Ответить
нормально с тодуровым распилят!
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11.01.2021 12:35 Ответить
Якраз би вистачило пересадити неЛоху нормальні мізки.
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11.01.2021 12:41 Ответить
Должники за комуналку, записывайтесь в очередь и берите талончики на удаление лишних органов.
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11.01.2021 13:50 Ответить
 
 