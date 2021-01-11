На трансплантацию в госбюджете на 2021 г. заложено полмиллиарда гривен, - Степанов
Для реализации проекта трансплантации в государственном бюджете на 2021 заложили 502 млн гривен. В 2019 году эта сумма составляла 112 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что ежегодно в Украине около пяти тысяч человек нуждаются в пересадке жизненно важных органов или тканей. В течение последних 10 лет финансирование программы лечения граждан за рубежом увеличилось в 10 раз и в 2020 году составило 1 млрд 89 млн гривен.
По словам министра, сейчас украинская трансплантация развивается в рамках пилотного проекта Минздрава, цель которого заключается в получении трансплантационной независимости Украины.
"Для реализации проекта трансплантации в госбюджете 2021 заложено 502 млн гривен (в 2019 эта сумма составляла 112 млн гривен). В этом году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - будет сделано не менее 250 пересадок жизненно важных органов", - сказал глава Минздрава.
Напомним, ранее Степанов анонсировал, что в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В прошлом году провели 118 таких операций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Труп мужчины без ног и внутренних органов найден в Днепре.
https://censor.net/ru/photo_news/3241006/trup_mujchiny_bez_nog_i_vnutrennih_organov_nayiden_v_dnepre_foto
Эти Зебилы всё равно без мозгов живут, значит и без других органов они тоже проживут..
"А те, що тіло без органів, схоже на травми від бродячих собак.