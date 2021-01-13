Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що час для посиленого карантину вибрано вдало, оскільки в січні істотно падає ділова активність.

Про це сказав Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміли, що грудень - це найбільш активний місяць з точки зору економіки, тому закрити країну на жорсткий карантин в грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж в січні, коли ділова активність істотно падає. Плюс показники захворюваності дозволяли зробити таким чином" - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що "старт посиленого карантину з 8 січня - найбільш оптимальна дата, адже це період, коли є можливість після свят розірвати ланцюг захворюваності, який потенційно утворився під час відповідних урочистостей через високу мобільність населення".

"Є випадки нарікань і жартів з приводу того, чому в супермаркеті можна купити щось непродуктове. Розумію. Але покупка непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це також означає більше часу в магазині, а відповідно більше можливостей перетнутися з тими, хто хворіє без симптомів, і поширити захворюваність далі. Таким шляхом йдуть більшість європейських і світових країн, вводять обмеження. Отже, посилений карантин з 8 по 24 січня спрямований на зниження динаміки захворюваності і щоб спокійно увійти в процес вакцинації", - сказав прем'єр-міністр.