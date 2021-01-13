УКР
Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що час для посиленого карантину вибрано вдало, оскільки в січні істотно падає ділова активність.

Про це сказав Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміли, що грудень - це найбільш активний місяць з точки зору економіки, тому закрити країну на жорсткий карантин в грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж в січні, коли ділова активність істотно падає. Плюс показники захворюваності дозволяли зробити таким чином" - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що "старт посиленого карантину з 8 січня - найбільш оптимальна дата, адже це період, коли є можливість після свят розірвати ланцюг захворюваності, який потенційно утворився під час відповідних урочистостей через високу мобільність населення".

Також читайте: Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ

"Є випадки нарікань і жартів з приводу того, чому в супермаркеті можна купити щось непродуктове. Розумію. Але покупка непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це також означає більше часу в магазині, а відповідно більше можливостей перетнутися з тими, хто хворіє без симптомів, і поширити захворюваність далі. Таким шляхом йдуть більшість європейських і світових країн, вводять обмеження. Отже, посилений карантин з 8 по 24 січня спрямований на зниження динаміки захворюваності і щоб спокійно увійти в процес вакцинації", - сказав прем'єр-міністр.

Усиленный карантин в январе - наиболее оптимальное время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6472
И в феврале, и в марте, и в апреле, ...
Вакцинацию, как мы видим, зелёная власть умышленно просрала, поэтому у нас ещё очень долго история с эпидемией не закончится.
Шмыгаля надо срочно арестовать и отправить на нары ...
Усиленный карантин в январе - наиболее оптимальное время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6472
Да она уже год как лежит, "активность" эта... Куда еще падать?
Шмыгаля надо срочно арестовать и отправить на нары ...
Это да, но Зеленского ещё более надо. И ещё много из зе-кодла.
І впопувредників теж!!
Усиленный карантин в январе - наиболее оптимальное время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2199
И в феврале, и в марте, и в апреле, ...
Вакцинацию, как мы видим, зелёная власть умышленно просрала, поэтому у нас ещё очень долго история с эпидемией не закончится.
У шмыгаля есть медицинское образование?Грустно когда кухарки руководят государством,почему от этого страдаем мы а не они?.
та уже прочитали ваших планов громадьё...впечатлились... до марта 2022 только половину провакцинировать (наверное рабов и рабовладельцев... аостальные - то.. балласт... на этой Спарте)))))
Какой карантин, о чем вы шепчете? Один пиар и очковтирательство! Под запрет попадает проведение массовых спортивно- развлекательных мероприятий. А к какой категории вы относите горнолыжные курорты, куда толпами съезжаются люди и откуда потом такими же неконтролируемыми потоками растекаются по всей Украине (и не только). Или на горнолыжных курортах у вас не болеют и не заражают других?
Дайош до кінця опалювального сезону усім
домашній арешт, щоб від "щасття"не бунтували!!
Где домашний арест? Кто-то кому-то запрещает шариться в общественных местах?
Отож , щоб не щарилиссь по дорогам і чинушам тільки мона розсікати на вкрадених авто по ним!!
))
Так где это все происходит?

Пока что я вижу, что все шарятся, как и раньше.
Ще раз уважно прочитайте..))
Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2073
Январь это супер годовые отчеты налоги И так далее. для кого он удобный помощи 0.
ага оптимальное, без работы и зарплаты с бешеными платежками и таким же ростом цен на еду. Сегодня на Маяковского на скамейке померла бомжичка, холод и карантин с закрытыми ночлежками и без согревающих палаток, а на днях обещают до - 19град, а они на лыжах катаются...
