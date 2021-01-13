Усиленный карантин в январе - наиболее оптимальное время, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что время для усиленного карантина выбрано удачно, поскольку в январе существенно падает деловая активность.

Об этом сказал Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимали, что декабрь - это наиболее активный месяц с точки зрения экономики, поэтому закрыть страну на жесткий карантин в декабре означало бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает. Плюс показатели заболеваемости позволяли сделать таким образом" - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что "старт усиленного карантина с 8 января - наиболее оптимальная дата, ведь это период, когда есть возможность после праздников разорвать цепь заболеваемости, который потенциально образовался во время соответствующих торжеств через высокую мобильность населения".

"Есть случаи нареканий и шуток по поводу того, почему в супермаркете нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю. Но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно больше возможностей пересечься с теми, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше. Таким путем идут большинство европейских и мировых стран, вводят ограничения. Итак, усиленный карантин с 8 по 24 января направленный на снижение динамики заболеваемости и чтобы спокойно войти в процесс вакцинации", - сказал премьер-министр.

