1 512 20

Усиленный карантин в январе - наиболее оптимальное время, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что время для усиленного карантина выбрано удачно, поскольку в январе существенно падает деловая активность.

Об этом сказал Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимали, что декабрь - это наиболее активный месяц с точки зрения экономики, поэтому закрыть страну на жесткий карантин в декабре означало бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает. Плюс показатели заболеваемости позволяли сделать таким образом" - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что "старт усиленного карантина с 8 января - наиболее оптимальная дата, ведь это период, когда есть возможность после праздников разорвать цепь заболеваемости, который потенциально образовался во время соответствующих торжеств через высокую мобильность населения".

"Есть случаи нареканий и шуток по поводу того, почему в супермаркете нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю. Но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно больше возможностей пересечься с теми, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше. Таким путем идут большинство европейских и мировых стран, вводят ограничения. Итак, усиленный карантин с 8 по 24 января направленный на снижение динамики заболеваемости и чтобы спокойно войти в процесс вакцинации", - сказал премьер-министр.

Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

+5
13.01.2021 16:24 Ответить
+4
И в феврале, и в марте, и в апреле, ...
Вакцинацию, как мы видим, зелёная власть умышленно просрала, поэтому у нас ещё очень долго история с эпидемией не закончится.
13.01.2021 16:34 Ответить
+3
Шмыгаля надо срочно арестовать и отправить на нары ...
13.01.2021 16:26 Ответить
13.01.2021 16:24 Ответить
Да она уже год как лежит, "активность" эта... Куда еще падать?
13.01.2021 16:25 Ответить
Шмыгаля надо срочно арестовать и отправить на нары ...
13.01.2021 16:26 Ответить
Это да, но Зеленского ещё более надо. И ещё много из зе-кодла.
13.01.2021 16:53 Ответить
І впопувредників теж!!
13.01.2021 16:59 Ответить
13.01.2021 16:27 Ответить
И в феврале, и в марте, и в апреле, ...
Вакцинацию, как мы видим, зелёная власть умышленно просрала, поэтому у нас ещё очень долго история с эпидемией не закончится.
13.01.2021 16:34 Ответить
У шмыгаля есть медицинское образование?Грустно когда кухарки руководят государством,почему от этого страдаем мы а не они?.
13.01.2021 16:38 Ответить
та уже прочитали ваших планов громадьё...впечатлились... до марта 2022 только половину провакцинировать (наверное рабов и рабовладельцев... аостальные - то.. балласт... на этой Спарте)))))
13.01.2021 16:45 Ответить
Какой карантин, о чем вы шепчете? Один пиар и очковтирательство! Под запрет попадает проведение массовых спортивно- развлекательных мероприятий. А к какой категории вы относите горнолыжные курорты, куда толпами съезжаются люди и откуда потом такими же неконтролируемыми потоками растекаются по всей Украине (и не только). Или на горнолыжных курортах у вас не болеют и не заражают других?
13.01.2021 16:53 Ответить
Дайош до кінця опалювального сезону усім
домашній арешт, щоб від "щасття"не бунтували!!
13.01.2021 16:57 Ответить
Где домашний арест? Кто-то кому-то запрещает шариться в общественных местах?
13.01.2021 16:59 Ответить
Отож , щоб не щарилиссь по дорогам і чинушам тільки мона розсікати на вкрадених авто по ним!!
))
13.01.2021 17:02 Ответить
Так где это все происходит?

Пока что я вижу, что все шарятся, как и раньше.
13.01.2021 17:07 Ответить
Ще раз уважно прочитайте..))
13.01.2021 17:14 Ответить
13.01.2021 16:57 Ответить
Январь это супер годовые отчеты налоги И так далее. для кого он удобный помощи 0.
13.01.2021 17:06 Ответить
ага оптимальное, без работы и зарплаты с бешеными платежками и таким же ростом цен на еду. Сегодня на Маяковского на скамейке померла бомжичка, холод и карантин с закрытыми ночлежками и без согревающих палаток, а на днях обещают до - 19град, а они на лыжах катаются...
13.01.2021 18:16 Ответить
 
 