Ердоган вакцинувався проти COVID-19 препаратом китайської Sinovac. ВIДЕО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив щеплення проти коронавірусу вакциною, яку закуповує Україна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.
Першу з двох доз вакцини Ердогану ввели в присутності преси. Турецьке телебачення транслювало процес вакцинації в прямому ефірі.
За словами Ердогана, разом із ним щеплення отримають члени правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (ПCР). Також цією вакциною вже масово прищеплюють медиків.
"У рамках нашої успішної програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали свою першу дозу вакцини. Я також був вакцинований, приєднавшись до них", - сказав Ердоган.
За його словами, в Туреччину надійде ще близько 25-30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
