Ердоган вакцинувався проти COVID-19 препаратом китайської Sinovac. ВIДЕО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив щеплення проти коронавірусу вакциною, яку закуповує Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.

Першу з двох доз вакцини Ердогану ввели в присутності преси. Турецьке телебачення транслювало процес вакцинації в прямому ефірі.

За словами Ердогана, разом із ним щеплення отримають члени правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (ПCР). Також цією вакциною вже масово прищеплюють медиків.

"У рамках нашої успішної програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали свою першу дозу вакцини. Я також був вакцинований, приєднавшись до них", - сказав Ердоган.

За його словами, в Туреччину надійде ще близько 25-30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.