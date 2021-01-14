УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6079 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
3 478 24

Ердоган вакцинувався проти COVID-19 препаратом китайської Sinovac. ВIДЕО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив щеплення проти коронавірусу вакциною, яку закуповує Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.

Першу з двох доз вакцини Ердогану ввели в присутності преси. Турецьке телебачення транслювало процес вакцинації в прямому ефірі.

За словами Ердогана, разом із ним щеплення отримають члени правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (ПCР). Також цією вакциною вже масово прищеплюють медиків.

"У рамках нашої успішної програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали свою першу дозу вакцини. Я також був вакцинований, приєднавшись до них", - сказав Ердоган.

Читайте також: Туреччина схвалила використання вакцини китайської компанії Sinovac проти COVID-19

За його словами, в Туреччину надійде ще близько 25-30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Туреччина (3683) Ердоган Реджеп Таїп (987) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ага, Sinovac пфайзеровского разлива
показати весь коментар
14.01.2021 18:59 Відповісти
+6
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349709358800760835 3 ч

Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
показати весь коментар
14.01.2021 19:04 Відповісти
+6
Нам бы вакцину от Квавид-95...
показати весь коментар
14.01.2021 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, Sinovac пфайзеровского разлива
показати весь коментар
14.01.2021 18:59 Відповісти
Весь імпорт клепають на Дерибасівській.
показати весь коментар
14.01.2021 19:01 Відповісти
Після зевідосиків-гундосиків вірити піару на ТБ - себе не поважати... Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 804
показати весь коментар
14.01.2021 19:01 Відповісти
Це реклама щоб і ми ширялися нею? Степашка, де ти там заховався?
показати весь коментар
14.01.2021 18:59 Відповісти
300%- реклама! Без всяких вариантов- реклама! Я бы добавил... но снова заБАНят, на 8 месяцев.
показати весь коментар
14.01.2021 19:05 Відповісти
Знаючи як китайози виготовляють один і той же товар, то мона предположити що туркам продадуть вакцину кращої якості, а нам впарять фуфлову.
показати весь коментар
14.01.2021 19:13 Відповісти
Степанов уговорил всё-таки...
показати весь коментар
14.01.2021 18:59 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349709358800760835 3 ч

Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
показати весь коментар
14.01.2021 19:04 Відповісти
"Дагаварілся" - це значить вакцину туди безкоштовно відправлять в рамках гуманітарної допомоги, чи таки продадуть і наварять солідні кошти, і що саме цікаве - три виключно американські компанії?
показати весь коментар
14.01.2021 19:08 Відповісти
Спутник V тебе в задницу...
показати весь коментар
14.01.2021 19:19 Відповісти
Нам бы вакцину от Квавид-95...
показати весь коментар
14.01.2021 19:08 Відповісти
А КоВиД-19 - это Коломойский, Вовочка и дебилы в 19-м году.
показати весь коментар
14.01.2021 19:17 Відповісти
30 років вже "віруси"..))
показати весь коментар
14.01.2021 19:49 Відповісти
крымского хаса с изюмского шляха))))))
Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 3513
показати весь коментар
14.01.2021 19:11 Відповісти
Кабмин провалил переговоры по закупке вакцины со всеми производителями кроме китайцев, Причем для Украины китайская вакцина оказалась самой дорогой вакциной в мире 18$
Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 8989
показати весь коментар
14.01.2021 19:19 Відповісти
НєВєрю!!
показати весь коментар
14.01.2021 19:47 Відповісти
а ваві то сцикотно подвиг повторити???
показати весь коментар
14.01.2021 20:01 Відповісти
ну шо Зе еліта приклад є ,вперед
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
Щось глазурованих пісаєлєй не чути.
чекають поки Ердогану стане погано?)
показати весь коментар
14.01.2021 22:15 Відповісти
Не верю ! Вакцинировался, да, а чем нет!
показати весь коментар
14.01.2021 22:31 Відповісти
что только не делают маланцы любая реклама .лиш бы лох повелся на это .да кто ж поверит вам ..черти
показати весь коментар
14.01.2021 22:43 Відповісти
Канал PTM, [13.01.21 17:03]
Интересный факт.
Южная Корея собирается бесплатно прививать своих граждан вакцинами Pfizer и Janssen.
Там же производят и вакцину Спутник-V.
Но ее они даже за бесплатно прививать не собираются.
А производят только для того, что бы отправлять в обратно Россию.
Очень показательная дискредитация российской науки.
@pootinizm
показати весь коментар
14.01.2021 23:29 Відповісти
какая пидступная антикондитерская зрадуля.
показати весь коментар
15.01.2021 04:45 Відповісти
Хочется верить Эрдогану,он совершенно не глупый человек,время покажет, может у кого-то со временем и хвост вырастет,а может рожки,не дай БОГ...
показати весь коментар
15.01.2021 05:04 Відповісти
 
 