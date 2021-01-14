Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac. ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса вакциной, которую закупает Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

Первую из двух доз вакцины Эрдогану ввели в присутствии прессы. Турецкое телевидение транслировало процесс вакцинации в прямом эфире.

По словам Эрдогана, вместе с ним прививки получат члены правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПCР). Также этой вакциной уже массово прививают медиков.

"В рамках нашей успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свою первую дозу вакцины. Я также был вакцинирован, присоединившись к ним", - сказал Эрдоган.

По его словам, в Турцию поступит еще около 25-30 миллионов доз вакцины от коронавируса.