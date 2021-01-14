РУС
3 478 24

Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac. ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса вакциной, которую закупает Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

Первую из двух доз вакцины Эрдогану ввели в присутствии прессы. Турецкое телевидение транслировало процесс вакцинации в прямом эфире.

По словам Эрдогана, вместе с ним прививки получат члены правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПCР). Также этой вакциной уже массово прививают медиков.

"В рамках нашей успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свою первую дозу вакцины. Я также был вакцинирован, присоединившись к ним", - сказал Эрдоган.

Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19

По его словам, в Турцию поступит еще около 25-30 миллионов доз вакцины от коронавируса.

вакцина (3815) карантин (16729) Турция (3543) Эрдоган Реджеп Тайип (951) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
Ага, Sinovac пфайзеровского разлива
14.01.2021 18:59 Ответить
+6
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349709358800760835 3 ч

Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
14.01.2021 19:04 Ответить
+6
Нам бы вакцину от Квавид-95...
14.01.2021 19:08 Ответить
Весь імпорт клепають на Дерибасівській.
14.01.2021 19:01 Ответить
Після зевідосиків-гундосиків вірити піару на ТБ - себе не поважати... Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 804
14.01.2021 19:01 Ответить
Це реклама щоб і ми ширялися нею? Степашка, де ти там заховався?
14.01.2021 18:59 Ответить
300%- реклама! Без всяких вариантов- реклама! Я бы добавил... но снова заБАНят, на 8 месяцев.
14.01.2021 19:05 Ответить
Знаючи як китайози виготовляють один і той же товар, то мона предположити що туркам продадуть вакцину кращої якості, а нам впарять фуфлову.
14.01.2021 19:13 Ответить
Степанов уговорил всё-таки...
14.01.2021 18:59 Ответить
"Дагаварілся" - це значить вакцину туди безкоштовно відправлять в рамках гуманітарної допомоги, чи таки продадуть і наварять солідні кошти, і що саме цікаве - три виключно американські компанії?
14.01.2021 19:08 Ответить
Спутник V тебе в задницу...
14.01.2021 19:19 Ответить
А КоВиД-19 - это Коломойский, Вовочка и дебилы в 19-м году.
14.01.2021 19:17 Ответить
30 років вже "віруси"..))
14.01.2021 19:49 Ответить
крымского хаса с изюмского шляха))))))
Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 3513
14.01.2021 19:11 Ответить
Кабмин провалил переговоры по закупке вакцины со всеми производителями кроме китайцев, Причем для Украины китайская вакцина оказалась самой дорогой вакциной в мире 18$
Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac - Цензор.НЕТ 8989
14.01.2021 19:19 Ответить
НєВєрю!!
14.01.2021 19:47 Ответить
а ваві то сцикотно подвиг повторити???
14.01.2021 20:01 Ответить
ну шо Зе еліта приклад є ,вперед
14.01.2021 20:14 Ответить
Щось глазурованих пісаєлєй не чути.
чекають поки Ердогану стане погано?)
14.01.2021 22:15 Ответить
Не верю ! Вакцинировался, да, а чем нет!
14.01.2021 22:31 Ответить
что только не делают маланцы любая реклама .лиш бы лох повелся на это .да кто ж поверит вам ..черти
14.01.2021 22:43 Ответить
Канал PTM, [13.01.21 17:03]
Интересный факт.
Южная Корея собирается бесплатно прививать своих граждан вакцинами Pfizer и Janssen.
Там же производят и вакцину Спутник-V.
Но ее они даже за бесплатно прививать не собираются.
А производят только для того, что бы отправлять в обратно Россию.
Очень показательная дискредитация российской науки.
@pootinizm
14.01.2021 23:29 Ответить
какая пидступная антикондитерская зрадуля.
15.01.2021 04:45 Ответить
Хочется верить Эрдогану,он совершенно не глупый человек,время покажет, может у кого-то со временем и хвост вырастет,а может рожки,не дай БОГ...
15.01.2021 05:04 Ответить
 
 