Эрдоган вакцинировался от COVID-19 препаратом китайской Sinovac. ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса вакциной, которую закупает Украина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.
Первую из двух доз вакцины Эрдогану ввели в присутствии прессы. Турецкое телевидение транслировало процесс вакцинации в прямом эфире.
По словам Эрдогана, вместе с ним прививки получат члены правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПCР). Также этой вакциной уже массово прививают медиков.
"В рамках нашей успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свою первую дозу вакцины. Я также был вакцинирован, присоединившись к ним", - сказал Эрдоган.
Также на Цензор.НЕТ: Турция одобрила использование вакцины китайской компании Sinovac от COVID-19
По его словам, в Турцию поступит еще около 25-30 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349709358800760835 3 ч
Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
чекають поки Ердогану стане погано?)
Интересный факт.
Южная Корея собирается бесплатно прививать своих граждан вакцинами Pfizer и Janssen.
Там же производят и вакцину Спутник-V.
Но ее они даже за бесплатно прививать не собираются.
А производят только для того, что бы отправлять в обратно Россию.
Очень показательная дискредитация российской науки.
@pootinizm