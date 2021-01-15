У міськраді Миколаєва знову були обшуки. ВIДЕО

Під час аудиторської перевірки документів на будівництво низки об'єктів виявили розбіжності на 1 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Обшуки провели в управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради, офісах будівельних організацій і вдома у керівництва фірми-підрядника і чиновників управління.

Під час обшуків вилучили гроші, комп'ютери і бухгалтерську документацію.

"Правоохоронці перевіряють достовірність даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, які зазначені у звітній документації, а також чи була завищена вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів й обладнання з використанням коштів міського бюджету", - сказано в повідомленні.

Провадження ведуть за ч. 2 ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Покарання за цією статтею - до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в кінці грудня поліція вже проводила обшуки в міськраді Миколаєва. Тоді правоохоронці повідомляли, що, за їхніми даними, при капітальному ремонті скверу і території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова вартість робіт була завищена більш ніж на 200 тис. грн.