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У міськраді Миколаєва знову були обшуки. ВIДЕО

Під час аудиторської перевірки документів на будівництво низки об'єктів виявили розбіжності на 1 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Обшуки провели в управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради, офісах будівельних організацій і вдома у керівництва фірми-підрядника і чиновників управління.

Під час обшуків вилучили гроші, комп'ютери і бухгалтерську документацію.

"Правоохоронці перевіряють достовірність даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, які зазначені у звітній документації, а також чи була завищена вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів й обладнання з використанням коштів міського бюджету", - сказано в повідомленні.

Провадження ведуть за ч. 2 ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Покарання за цією статтею - до 5 років позбавлення волі.

Дивіться: У міськраді Миколаєва пройшли обшуки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в кінці грудня поліція вже проводила обшуки в міськраді Миколаєва. Тоді правоохоронці повідомляли, що, за їхніми даними, при капітальному ремонті скверу і території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова вартість робіт була завищена більш ніж на 200 тис. грн.

Автор: 

міськрада (478) Миколаїв (1819) обшук (1986) Нацполіція (15320)


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Всё ищут-ищут а воз и ныне там ,Сенкевич уже не просто смеётся а ржёт ...
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15.01.2021 17:40 Відповісти
ходют-ходют тут. Натоптали только. И чего ходют?
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15.01.2021 18:11 Відповісти
Обнаружили расхождения на 1 млн грн., а заносили долю только с 500т. "Непорядок"
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16.01.2021 10:56 Відповісти
Що для влади 200 тисяч? Вони по 300 тисяч платять за добу в готелі Дубаї.
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15.01.2021 18:56 Відповісти
ТАМ ВЕСЬ ГОРОД НЕОБХОДИМО ОБЫСКАТЬ !!!
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16.01.2021 05:32 Відповісти
 
 