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В горсовете Николаева опять прошли обыски. ВИДЕО

Во время аудиторской проверки документов на строительство ряда объектов обнаружили расхождения на 1 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Обыски провели в управлении капитального строительства Николаевского горсовета, офисах строительных организаций и дома у руководства фирмы-подрядчика и чиновников управления.

Во время обысков изъяли деньги, компьютеры и бухгалтерскую документацию.

"Правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации, а также была завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов и оборудования с использованием средств городского бюджета", - сказано в сообщении.

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Производство ведут по ч. 2 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в конце декабря полиция уже проводила обыски в горсовете Николаева. Тогда стражи порядка сообщали, что, по их данным, при капитальном ремонте сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова стоимость работ была завышена более чем на 200 тыс. грн.

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Автор: 

горсовет (667) Николаев (2162) обыск (1906) Нацполиция (16603)


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Всё ищут-ищут а воз и ныне там ,Сенкевич уже не просто смеётся а ржёт ...
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15.01.2021 17:40 Ответить
ходют-ходют тут. Натоптали только. И чего ходют?
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15.01.2021 18:11 Ответить
Обнаружили расхождения на 1 млн грн., а заносили долю только с 500т. "Непорядок"
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16.01.2021 10:56 Ответить
Що для влади 200 тисяч? Вони по 300 тисяч платять за добу в готелі Дубаї.
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15.01.2021 18:56 Ответить
ТАМ ВЕСЬ ГОРОД НЕОБХОДИМО ОБЫСКАТЬ !!!
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16.01.2021 05:32 Ответить
 
 