УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8566 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
12 080 37

Полк "Азов" презентував фільм "Вісім місяців на Світлодарській дузі". ВIДЕО

Полк "Азов" презентував документальний фільм про один з найзнаковіших епізодів своєї історії - восьми місцях несення служби на передовій на Світлодарській дузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Youtube каналі полку "Азов".

Події, які в 2019-му відбувалися на цьому відрізку фронту в районі окупованій ворогом української Горлівки, назавжди закарбувалися в пам'яті кожного бійця підрозділу.

"Вісім місяців боротьби з проросійськими терористами "Азов" жорстко диктував свої умови ворогові і просував лінію фронту вперед. Противник був змушений бігти, відводити свої війська на інші рубежі, безперервно нести втрати. Результат роботи наших військових - це десятки вбитих і поранених окупантів, знищення важкої і бронетехніки, російських безпілотників і радіолокаційних систем агресора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Контррозвідка СБУ затримала в Світлодарську ексспівробітника міліції, який працював на ворожі спецслужби. ФОТОрепортаж

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в фейсбуці рекомендує обов'язково подивитися цей фільм:

"Подивіться це відео. Я був там. Я був на захопленій ними висоті, в бліндажі, де наш міномет прямим попаданням проломив перекриття і прикінчив трьох найманців. Був там, де провели успішний рейд в Зайцевому, спілкувався відразу після бою з хлопцями, які успішно знищили п'ятьох найманців 5-ї бригади і притягли полоненого і трофеї. Був там, де ворожий снайпер зрізав "Шаха", це при мені сталося, і я бачив, як за нього переживали, чув, як відчайдушно його намагалися врятувати медики полку і "Хоттабича "...

Ця загальновійськова військова частина з танками і гарматами в Україні - особлива, адже тільки тут збереглася добровольча організація. Тут просування визначають не вислуга і звання, а суто лідерські якості. Командир полку "Редіс" на початку ротації був старшим лейтенантом, потім дали йому капітана, начальник розвідки полку за званням прапорщик. Я був щиро захоплений їх ставленням до справи, постійною важкою інженерною роботою на позиціях, професійним ставленням до справи. Тут нема аватарів, немає тих, хто ухиляється, - від таких позбавляються ще на етапах підготовки. І тому дуже скромні ресурси, такі ж як і в будь-який інший частини ЗСУ та НГУ, спрямовуються не всім і кому-небудь, а тільки тим, кому вони дійсно потрібні.

Наприклад, для рейду групи розвідників у Зайцеве найкращі прилади нічного бачення зібрали з усіх підрозділів - все дуже скромно, але за такої високої мотивації та взаємовиручці якість застосування техніки дуже висока. Так можна зробити скрізь, загальний бюджет такий же як і будь-який інший частині ЗСУ та НГУ з аналогічною чисельністю. Для мене честь бути знайомим з героями цього фільму, просто подивіться в їхні обличчя, про більшість їх бойових справ на фронті, на жаль, через політичні причини ще не можна розповісти. Вічна пам'ять і слава захисникам України", - написав він.

Азов (794) операція Об’єднаних сил (6725) Світлодарськ (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Азову респект.Пацаны вы львы.Слава Украине!!!Немецкоказахскобандеровец.
показати весь коментар
16.01.2021 20:59 Відповісти
+19
начинаю смотреть и .. не могу(((
Такие ЛЮДИ!!!
Болит сердце от того, что вижу на экране, а еще больше от того, что ..лять зеленые все просрали
Даже память о погибших
показати весь коментар
16.01.2021 21:01 Відповісти
+15
Тікі ваві це не показуйте! Бо воно всерецця, як завжди! А йому ще на ростов тікати!)
показати весь коментар
16.01.2021 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Азову респект.Пацаны вы львы.Слава Украине!!!Немецкоказахскобандеровец.
показати весь коментар
16.01.2021 20:59 Відповісти
Нормальный аусзидлер. Таких мало. Ты сам знаешь. Спасибо, друг!
показати весь коментар
17.01.2021 01:02 Відповісти
Знаю,в родне процентов 80 конкретной ваты,меня Бандеровцем зовут,ублюдки.
показати весь коментар
17.01.2021 10:02 Відповісти
Как тебя в интернете найти можно? С удовольствием поддерживал бы общение. Живу в Берлине.
показати весь коментар
19.01.2021 01:17 Відповісти
начинаю смотреть и .. не могу(((
Такие ЛЮДИ!!!
Болит сердце от того, что вижу на экране, а еще больше от того, что ..лять зеленые все просрали
Даже память о погибших
показати весь коментар
16.01.2021 21:01 Відповісти
а не пьетруччо ли отвел их с передовой??? в угоду западным или восточным партнерам???
показати весь коментар
17.01.2021 08:41 Відповісти
Тікі ваві це не показуйте! Бо воно всерецця, як завжди! А йому ще на ростов тікати!)
показати весь коментар
16.01.2021 21:22 Відповісти
Плюс
показати весь коментар
16.01.2021 22:01 Відповісти
азов - так держать
показати весь коментар
16.01.2021 22:27 Відповісти
Слава Нації !!!
Смерть Рашістській Пе.ерації !
показати весь коментар
16.01.2021 23:03 Відповісти
Знаю декілька азовців. Це найрозумніші солдати, яких я колись бачив. Служити з такими воїнами - велика честь для будь-якого командира. "Азов" як образ нової української армії. Вони непереможні. Слава Україні ! Слава "Азову"!
показати весь коментар
16.01.2021 23:20 Відповісти
Азов полный контакт !Спасибо мужики !Слава ВСУ !
показати весь коментар
17.01.2021 02:26 Відповісти
к стати - как лепится вяличие
https://www.youtube.com/watch?v=Ig7GKn71wTk&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=3BXiF13HilI
показати весь коментар
17.01.2021 07:16 Відповісти
красавцы.
показати весь коментар
17.01.2021 07:37 Відповісти
Фільм повинен називатися так "Вісім місяців "Зарниці" полку "Азов" на Світлодарській дузі".
показати весь коментар
17.01.2021 08:30 Відповісти
Настоящие мужчины и воины!
показати весь коментар
17.01.2021 08:34 Відповісти
на базе Азова надо строить ВСУ
показати весь коментар
17.01.2021 08:39 Відповісти
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
17.01.2021 09:08 Відповісти
Спасибо ВАМ!!!!!!
показати весь коментар
17.01.2021 10:08 Відповісти
Отличное мотивационное видео) Молодцы, смонтировали разные сюжеты хорошо, получился целый фильм). Побольше таких фильмов. Слава Украине! Кацапы - овцы!
показати весь коментар
17.01.2021 12:26 Відповісти
а 73 % прастова нариду,совкодрчеров,глистов и наивных оленей просрали все.
показати весь коментар
17.01.2021 15:27 Відповісти
 
 