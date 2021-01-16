Полк "Азов" презентував фільм "Вісім місяців на Світлодарській дузі". ВIДЕО

Полк "Азов" презентував документальний фільм про один з найзнаковіших епізодів своєї історії - восьми місцях несення служби на передовій на Світлодарській дузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Youtube каналі полку "Азов".

Події, які в 2019-му відбувалися на цьому відрізку фронту в районі окупованій ворогом української Горлівки, назавжди закарбувалися в пам'яті кожного бійця підрозділу.

"Вісім місяців боротьби з проросійськими терористами "Азов" жорстко диктував свої умови ворогові і просував лінію фронту вперед. Противник був змушений бігти, відводити свої війська на інші рубежі, безперервно нести втрати. Результат роботи наших військових - це десятки вбитих і поранених окупантів, знищення важкої і бронетехніки, російських безпілотників і радіолокаційних систем агресора", - йдеться в повідомленні.

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Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в фейсбуці рекомендує обов'язково подивитися цей фільм:

"Подивіться це відео. Я був там. Я був на захопленій ними висоті, в бліндажі, де наш міномет прямим попаданням проломив перекриття і прикінчив трьох найманців. Був там, де провели успішний рейд в Зайцевому, спілкувався відразу після бою з хлопцями, які успішно знищили п'ятьох найманців 5-ї бригади і притягли полоненого і трофеї. Був там, де ворожий снайпер зрізав "Шаха", це при мені сталося, і я бачив, як за нього переживали, чув, як відчайдушно його намагалися врятувати медики полку і "Хоттабича "...

Ця загальновійськова військова частина з танками і гарматами в Україні - особлива, адже тільки тут збереглася добровольча організація. Тут просування визначають не вислуга і звання, а суто лідерські якості. Командир полку "Редіс" на початку ротації був старшим лейтенантом, потім дали йому капітана, начальник розвідки полку за званням прапорщик. Я був щиро захоплений їх ставленням до справи, постійною важкою інженерною роботою на позиціях, професійним ставленням до справи. Тут нема аватарів, немає тих, хто ухиляється, - від таких позбавляються ще на етапах підготовки. І тому дуже скромні ресурси, такі ж як і в будь-який інший частини ЗСУ та НГУ, спрямовуються не всім і кому-небудь, а тільки тим, кому вони дійсно потрібні.

Наприклад, для рейду групи розвідників у Зайцеве найкращі прилади нічного бачення зібрали з усіх підрозділів - все дуже скромно, але за такої високої мотивації та взаємовиручці якість застосування техніки дуже висока. Так можна зробити скрізь, загальний бюджет такий же як і будь-який інший частині ЗСУ та НГУ з аналогічною чисельністю. Для мене честь бути знайомим з героями цього фільму, просто подивіться в їхні обличчя, про більшість їх бойових справ на фронті, на жаль, через політичні причини ще не можна розповісти. Вічна пам'ять і слава захисникам України", - написав він.