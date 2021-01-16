Полк "Азов" презентовал фильм "Восемь месяцев на Светлодарской дуге". ВИДЕО

Полк "Азов" презентовал документальный фильм об одном из самых знаковых эпизодов своей истории - восьми месяцах несения службы на передовой на Светлодарской дуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Youtube канале полка "Азов".

События, которые в 2019-м происходили на этом отрезке фронта в районе оккупированной врагом украинской Горловки, навсегда запечатлелись в памяти каждого бойца подразделения.

"Восемь месяцев борьбы с пророссийскими террористами "Азов" жестко диктовал свои условия врагу и продвигал линию фронта вперед. Противник был вынужден бежать, отводить свои войска на другие рубежи, непрерывно нести потери. Результат работы наших военных - это десятки убитых и раненых оккупантов, уничтожение тяжелой и бронетехники, российских беспилотников и радиолокационных систем агрессора", - говорится в сообщении.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Фейсбук рекомендует обязательно посмотреть этот фильм:

"Посмотрите это видео. Я был там. Я был на захваченной ими высоте, в блиндаже, где наш миномет прямым попаданием проломил перекрытие и прикончил троих наемников. Был там, где провели успешный рейд в Зайцево, общался сразу после боя с парнями, которые успешно уничтожили пятерых наемников 5-й бригады и приволокли пленного и трофеи. Был там, где вражеский снайпер срезал "Шаха", это при мне произошло, и я видел, как за него переживали, слышал, как отчаянно его пытались спасти медики полка и "Хоттабыча"... Эта общевойсковая воинская часть с танками и гаубицами в Украине - особенная, ведь только здесь сохранилась добровольческая организация. Здесь продвижение определяют не выслуга и звания, а сугубо лидерские качества. Командир полка "Рэдис" в начале ротации был старшим лейтенантом, потом дали ему капитана, начальник разведки полка по званию прапорщик. Я был искренне восхищен их отношением к делу, постоянной тяжелой инженерной работой на позициях, профессиональным отношением к делу. Здесь нет аватаров, нет уклонистов - от таких избавляются еще на этапах подготовки. И потому очень скромные ресурсы, такие же как и в любой другой части ВСУ и НГУ, направляются не всем и кому попало, а только тем, кому они действительно нужны. Например, для рейда группы разведчиков в Зайцево лучшие приборы ночного видения собрали со всех подразделений - все очень скромно, но при высокой мотивации и взаимовыручке качество применения техники очень высокое. Так можно сделать везде, общий бюджет такой же как и любой другой части ВСУ и НГУ с аналогичной численностью. Для меня честь быть знакомым с героями этого фильма, просто посмотрите в их лица, о большинстве их боевых дел на фронте, к сожалению, по политическим причинам еще нельзя рассказать. Вечная память и слава защитникам Украины", - написал он.