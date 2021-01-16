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Полк "Азов" презентовал фильм "Восемь месяцев на Светлодарской дуге". ВИДЕО

Полк "Азов" презентовал документальный фильм об одном из самых знаковых эпизодов своей истории - восьми месяцах несения службы на передовой на Светлодарской дуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Youtube канале полка "Азов".

События, которые в 2019-м происходили на этом отрезке фронта в районе оккупированной врагом украинской Горловки, навсегда запечатлелись в памяти каждого бойца подразделения.

"Восемь месяцев борьбы с пророссийскими террористами "Азов" жестко диктовал свои условия врагу и продвигал линию фронта вперед. Противник был вынужден бежать, отводить свои войска на другие рубежи, непрерывно нести потери. Результат работы наших военных - это десятки убитых и раненых оккупантов, уничтожение тяжелой и бронетехники, российских беспилотников и радиолокационных систем агрессора", - говорится в сообщении.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Фейсбук рекомендует обязательно посмотреть этот фильм: 

"Посмотрите это видео. Я был там. Я был на захваченной ими высоте, в блиндаже, где наш миномет прямым попаданием проломил перекрытие и прикончил троих наемников. Был там, где провели успешный рейд в Зайцево, общался сразу после боя с парнями, которые успешно уничтожили пятерых наемников 5-й бригады и приволокли пленного и трофеи. Был там, где вражеский снайпер срезал "Шаха", это при мне произошло, и я видел, как за него переживали, слышал, как отчаянно его пытались спасти медики полка и "Хоттабыча"... Эта общевойсковая воинская часть с танками и гаубицами в Украине - особенная, ведь только здесь сохранилась добровольческая организация. Здесь продвижение определяют не выслуга и звания, а сугубо лидерские качества. Командир полка "Рэдис" в начале ротации был старшим лейтенантом, потом дали ему капитана, начальник разведки полка по званию прапорщик. Я был искренне восхищен их отношением к делу, постоянной тяжелой инженерной работой на позициях, профессиональным отношением к делу. Здесь нет аватаров, нет уклонистов - от таких избавляются еще на этапах подготовки. И потому очень скромные ресурсы, такие же как и в любой другой части ВСУ и НГУ, направляются не всем и кому попало, а только тем, кому они действительно нужны. Например, для рейда группы разведчиков в Зайцево лучшие приборы ночного видения собрали со всех подразделений - все очень скромно, но при высокой мотивации и взаимовыручке качество применения техники очень высокое. Так можно сделать везде, общий бюджет такой же как и любой другой части ВСУ и НГУ с аналогичной численностью. Для меня честь быть знакомым с героями этого фильма, просто посмотрите в их лица, о большинстве их боевых дел на фронте, к сожалению, по политическим причинам еще нельзя рассказать. Вечная память и слава защитникам Украины", - написал он.

Автор: 

Азов (810) операция Объединенных сил (6766) Светлодарск (22)


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Топ комментарии
+31
Азову респект.Пацаны вы львы.Слава Украине!!!Немецкоказахскобандеровец.
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16.01.2021 20:59 Ответить
+19
начинаю смотреть и .. не могу(((
Такие ЛЮДИ!!!
Болит сердце от того, что вижу на экране, а еще больше от того, что ..лять зеленые все просрали
Даже память о погибших
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16.01.2021 21:01 Ответить
+15
Тікі ваві це не показуйте! Бо воно всерецця, як завжди! А йому ще на ростов тікати!)
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16.01.2021 21:22 Ответить
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Азову респект.Пацаны вы львы.Слава Украине!!!Немецкоказахскобандеровец.
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16.01.2021 20:59 Ответить
Нормальный аусзидлер. Таких мало. Ты сам знаешь. Спасибо, друг!
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17.01.2021 01:02 Ответить
Знаю,в родне процентов 80 конкретной ваты,меня Бандеровцем зовут,ублюдки.
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17.01.2021 10:02 Ответить
Как тебя в интернете найти можно? С удовольствием поддерживал бы общение. Живу в Берлине.
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19.01.2021 01:17 Ответить
начинаю смотреть и .. не могу(((
Такие ЛЮДИ!!!
Болит сердце от того, что вижу на экране, а еще больше от того, что ..лять зеленые все просрали
Даже память о погибших
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16.01.2021 21:01 Ответить
а не пьетруччо ли отвел их с передовой??? в угоду западным или восточным партнерам???
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17.01.2021 08:41 Ответить
Тікі ваві це не показуйте! Бо воно всерецця, як завжди! А йому ще на ростов тікати!)
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16.01.2021 21:22 Ответить
Плюс
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16.01.2021 22:01 Ответить
азов - так держать
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16.01.2021 22:27 Ответить
Слава Нації !!!
Смерть Рашістській Пе.ерації !
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16.01.2021 23:03 Ответить
Знаю декілька азовців. Це найрозумніші солдати, яких я колись бачив. Служити з такими воїнами - велика честь для будь-якого командира. "Азов" як образ нової української армії. Вони непереможні. Слава Україні ! Слава "Азову"!
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16.01.2021 23:20 Ответить
Азов полный контакт !Спасибо мужики !Слава ВСУ !
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17.01.2021 02:26 Ответить
к стати - как лепится вяличие
https://www.youtube.com/watch?v=Ig7GKn71wTk&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=3BXiF13HilI
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17.01.2021 07:16 Ответить
красавцы.
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17.01.2021 07:37 Ответить
Фільм повинен називатися так "Вісім місяців "Зарниці" полку "Азов" на Світлодарській дузі".
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17.01.2021 08:30 Ответить
Настоящие мужчины и воины!
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17.01.2021 08:34 Ответить
на базе Азова надо строить ВСУ
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17.01.2021 08:39 Ответить
Слава Українським воїнам
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17.01.2021 09:08 Ответить
Спасибо ВАМ!!!!!!
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17.01.2021 10:08 Ответить
Отличное мотивационное видео) Молодцы, смонтировали разные сюжеты хорошо, получился целый фильм). Побольше таких фильмов. Слава Украине! Кацапы - овцы!
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17.01.2021 12:26 Ответить
а 73 % прастова нариду,совкодрчеров,глистов и наивных оленей просрали все.
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17.01.2021 15:27 Ответить
 
 