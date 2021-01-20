Трамп виголосив прощальну промову: Пишаюся, що не почав нових воєн. ВIДЕО
Глава Білого дому Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням до нації напередодні інавгурації свого наступника Джо Байдена. 45-й президент США перерахував свої здобутки, а також зазначив, що "молиться за успіхи" нової адміністрації США.
Головним своїм досягненням Трамп назвав те, що він не розпочав нових воєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Я особливо пишаюся тим, що я перший президент за кілька десятків років, який не почав нових воєн", - сказав Трамп.
– сказав Трамп.
Ще одним своїм успіхом у кріслі глави Білого дому Трамп назвав політику щодо Близького Сходу та підписання низки мирних угод.
"В результаті нашої сміливої дипломатії і принципового реалізму ми досягли ряду історичних мирних угод на Близькому Сході. Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", – зауважив Трамп.
Згадав він і заворушення у Вашингтоні, зазначивши, що події, які забрали життя 5 людей, навели жах на всіх американців.
"Політичне насилля – це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти", - зауважив політик і натякнув, що ініційований ним рух лише починається.
Трамп також переконаний, що взяв на себе найважчі битви та найважчі вибори. І при цьому його команда думала не про лівих чи правих, республіканців та демократів, а про благо нації.
"Ми молимось за успіх нової адміністрації у збереженні і процвітанні Америки. Ми підтвердили священну ідею про те, що в США уряд відповідає перед людьми", - сказав Трамп.
Нагадаємо, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена. Його попередник Трамп планує покинути місто за кілька годин до цього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Конгрес дав Джавеліни.
А Трамп лише підкорився.
Скукотища. До тех пор пока они за винтовками не придут, вот тогда будет снова веселуха.
Для середнього класа це буде як death of a thousand cuts. Дивно як люди продовжують голосувати проти своїх власних інтересів
Коли працюєш, вкладаєш зусилля, час, втомлюєшся - то віддавати зароблене просто так, щоб хтось транжирив на обіцянки і забаганки, роздавав на всі сторони - не просто.
ще є справжня Америка але туди мигрують з Каліфорнії і спотворюють все
до нас не їдуть слава Богу
Вы не поймете почему это все вокруг происходит, если не послушаете последнее обращение к нации Кеннеди он подтвердил своей жизнью, что слова сказанные им были правдой. Время пришло https://youtube.com/watch?v=K6L6on
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
Мой пост - об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ любых понятий.