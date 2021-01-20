Трамп виголосив прощальну промову: Пишаюся, що не почав нових воєн. ВIДЕО

Глава Білого дому Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням до нації напередодні інавгурації свого наступника Джо Байдена. 45-й президент США перерахував свої здобутки, а також зазначив, що "молиться за успіхи" нової адміністрації США.

Головним своїм досягненням Трамп назвав те, що він не розпочав нових воєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Я особливо пишаюся тим, що я перший президент за кілька десятків років, який не почав нових воєн", - сказав Трамп.

– сказав Трамп.

Ще одним своїм успіхом у кріслі глави Білого дому Трамп назвав політику щодо Близького Сходу та підписання низки мирних угод.

"В результаті нашої сміливої дипломатії і принципового реалізму ми досягли ряду історичних мирних угод на Близькому Сході. Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", – зауважив Трамп.

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Згадав він і заворушення у Вашингтоні, зазначивши, що події, які забрали життя 5 людей, навели жах на всіх американців.

"Політичне насилля – це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти", - зауважив політик і натякнув, що ініційований ним рух лише починається.

Трамп також переконаний, що взяв на себе найважчі битви та найважчі вибори. І при цьому його команда думала не про лівих чи правих, республіканців та демократів, а про благо нації.

"Ми молимось за успіх нової адміністрації у збереженні і процвітанні Америки. Ми підтвердили священну ідею про те, що в США уряд відповідає перед людьми", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена. Його попередник Трамп планує покинути місто за кілька годин до цього.