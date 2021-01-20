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Трамп виголосив прощальну промову: Пишаюся, що не почав нових воєн. ВIДЕО

Глава Білого дому Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням до нації напередодні інавгурації свого наступника Джо Байдена. 45-й президент США перерахував свої здобутки, а також зазначив, що "молиться за успіхи" нової адміністрації США.

Головним своїм досягненням Трамп назвав те, що він не розпочав нових воєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Я особливо пишаюся тим, що я перший президент за кілька десятків років, який не почав нових воєн", - сказав Трамп.
– сказав Трамп.

Ще одним своїм успіхом у кріслі глави Білого дому Трамп назвав політику щодо Близького Сходу та підписання низки мирних угод.

"В результаті нашої сміливої дипломатії і принципового реалізму ми досягли ряду історичних мирних угод на Близькому Сході. Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", – зауважив Трамп.

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Згадав він і заворушення у Вашингтоні, зазначивши, що події, які забрали життя 5 людей, навели жах на всіх американців.

"Політичне насилля – це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти", - зауважив політик і натякнув, що ініційований ним рух лише починається.

Трамп також переконаний, що взяв на себе найважчі битви та найважчі вибори. І при цьому його команда думала не про лівих чи правих, республіканців та демократів, а про благо нації.

"Ми молимось за успіх нової адміністрації у збереженні і процвітанні Америки. Ми підтвердили священну ідею про те, що в США уряд відповідає перед людьми", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена. Його попередник Трамп планує покинути місто за кілька годин до цього.

Автор: 

США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+35
Трамп війшов в історію Америки як самий гірший Президент х подвійний імпічментом
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20.01.2021 00:06
+17
дважды легитимный
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20.01.2021 00:07
+16
Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн - Цензор.НЕТ 5865
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20.01.2021 00:13
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_Но очень старался сам и его шайка также. И эти усилия однозначно должны быть расследованы, квалифицированы и вознаграждены.
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20.01.2021 00:29 Відповісти
Одноклєточні, які у вас можуть претезензії до Трампа? Він дав Україні джавеліни та інші прибамбаси, душив кацапстан санкціями, забанив сєвєрний гамноток-2. Га, амеби?
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20.01.2021 00:23 Відповісти
Одноклеточний це ти. Трамп підтримував ху%ло під час анексії Криму.
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20.01.2021 00:33 Відповісти
Саме так. Його https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ виступ в 2014-му на Conservative Political Action Conference де він облизує зада кремлівському плішивцю.
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20.01.2021 14:05 Відповісти
Это КОНГРЕСС !
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20.01.2021 00:34 Відповісти
інхвузорія, у нас нема претензій до Трампа, дуже добре, що десяток-другий джавелінів нам ПРОДАВ за завищеной ціною, і які насправді нам ніяк то непотрібні, тільки на розбірку для проектування своїх зразків ******** зброї. За всякі прибамбаси теж дякуємо, бо що Америці вже не годиться, то може буде у нагоді в Україні за її бідністю, дуже йому дякуємо, що він нічого не хотів давати, але Конгрес його вимусив то зробити, то велика то подяка повинна бути саме трампу, а не Конгресу.
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20.01.2021 00:34 Відповісти
Особисто Трамп бу в проти надання Джавелінів.
Конгрес дав Джавеліни.
А Трамп лише підкорився.
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20.01.2021 00:35 Відповісти
...крім громадянської війни в самих Штатах. Але то не рахується
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20.01.2021 00:27 Відповісти
**** ! Дал бы хоть воюющей Украине 1/20 часть тех денег что направил заплывшему жиром в Израелю !
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20.01.2021 00:33 Відповісти
В самую точку !
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20.01.2021 00:36 Відповісти
ну, він вважав, що в Україні всі дуже погані та неприємні, а в ізраїлі рідні юдеї, дуже хороші і веселі, дуже трампа ******* і путіна також
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20.01.2021 00:38 Відповісти
Не заслужили.
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20.01.2021 06:03 Відповісти
на гордоне за такие слова 100% забанили бы...)
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20.01.2021 06:05 Відповісти
Тьху ти ! Так Гордон же не іудей !! Він вірить в Дарвіна і є АтеістЪ ! Хотя може трохи і шпрехає по івриту, ну то й що?))
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21.01.2021 07:55 Відповісти
Якби у тебе, придурка, була така повнота влади, яка у ху#ла, то почав би обов'язково і не одну війну.
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20.01.2021 00:37 Відповісти
Он мог начать войну хоть сегодня. У него есть такое право.
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20.01.2021 00:41 Відповісти
Маскаль, как там Навальний дручит путлера? Ща Байден подключтся)))
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20.01.2021 00:50 Відповісти
Краще нехай завтра починає.
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20.01.2021 01:24 Відповісти
Но пытался. И к тому же на территории США.
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20.01.2021 03:12 Відповісти
Він намагався узурпувати владу у США, використовуючи бидло та кремлівських шпійонів. Лише за це його треба распять ф трусіках та позбавити всіх привілегій, як колишнього президента. Та і взагалі викреслити цю ********** підстилку з історії Сполучених Штатів.
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20.01.2021 14:17 Відповісти
Штурм Капитолия в Вашингтоне - это мир, а 25 000 нацгвардейцев это ли не доказательство начала войны внутри США? Трампутинизм в действии!!! Донни, готовь задницу к электрическому стулу.
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20.01.2021 00:42 Відповісти
Так, громадянська вайнушка була у його планах.
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20.01.2021 14:19 Відповісти
Найкращий президент Америки!!!
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20.01.2021 00:44 Відповісти
трампушка плив-плив. а біля берега всрався))
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20.01.2021 00:45 Відповісти
а я за годы Трампа хорошо заработал и мне нравилось как он себя вел как слон в посудной лавке а следующие 2-4 года будут менее денежными и всякая сволота будет меня учить жить.
Скукотища. До тех пор пока они за винтовками не придут, вот тогда будет снова веселуха.
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20.01.2021 00:49 Відповісти
Чекаєте підвищення податків ?
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20.01.2021 01:04 Відповісти
Може як посередній результат - зменшення добичі газу і нафтй - зростання цін, стімулус для бідних - зростання інфляції, медікер для всіх - підвищені платежі за приватну медицину, зменшені налогові пільги для пенсійних планів
Для середнього класа це буде як death of a thousand cuts. Дивно як люди продовжують голосувати проти своїх власних інтересів
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20.01.2021 01:38 Відповісти
Лінуюся ґуґлити: у Штатах платять і федеральні податки, і свого штату ?
Коли працюєш, вкладаєш зусилля, час, втомлюєшся - то віддавати зароблене просто так, щоб хтось транжирив на обіцянки і забаганки, роздавав на всі сторони - не просто.
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20.01.2021 03:00 Відповісти
обидва - федеральний і штату але ще є штати як Тексас та Флоріда де податку штату немає
ще є справжня Америка але туди мигрують з Каліфорнії і спотворюють все
до нас не їдуть слава Богу
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20.01.2021 03:40 Відповісти
И федеральный и штата и еще и муниципальные. Есть несколько штатов, где нет налога штата. Например в славном граде НЙ, который очень сильно надрачивает на либеральные ценности, в налоги уходит почти половина дохода и при этом ты имеешь все то, что люди имеют в штате Техас, который не надрачивает на либеральные ценности и не платят налог штата. Помимо этого есть также sales tax, который оставляешь при каждом походе в магазин (опять же, есть несколько штатов без этого налога) и налог на недвижимость.
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20.01.2021 08:03 Відповісти
И на "движимость" тоже налог а у нас даже талоны на собак по $3 в год 😀
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20.01.2021 08:38 Відповісти
Это что за штат такой чудесный?
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20.01.2021 15:43 Відповісти
WV. за котов вроде не берут
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20.01.2021 15:59 Відповісти
Так вазвращайся на родіну. К бєрьозкам.
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20.01.2021 06:18 Відповісти
Кому шо а курці просо 🤣
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20.01.2021 08:29 Відповісти
Нє, під бєрьозками скрізь насрано, а він вже від цього відвик. Вони за океаном всі такі пихаті та «розумні», бо їм вдалося виїхати із села, але до міста вони так і не доїхали.
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20.01.2021 14:24 Відповісти
Хазяин не велел войн начинать, кроме гражданской.
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20.01.2021 00:52 Відповісти
Развязал внутри собственной страны самую грязную, что не есть войну. Монафорт использовал старую, проверенную гебистскую технологию: сеять рознь. В Украине этот Монафорт во времена Януковича разделил людей на три "категории". Те, кто оказался в низшей категории потом призвали Путина спасти их от "угнетателей". Надеюсь, что мудрость "что посеешь, то и пожнешь" осуществиться для Путина как можно быстрей.
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20.01.2021 08:06 Відповісти
Три сорта украинцев придумал глеб павловский.
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20.01.2021 11:01 Відповісти
А у тебя было желание их,войны, начать? Да нам просто дико повезло...что Трампуля не остался на второй срок...
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20.01.2021 00:58 Відповісти
Одними из причин кризиса в США являются нарушение свободы слова и прав человека. Те, кто это сделали, ответственны за этот кризис.
Вы не поймете почему это все вокруг происходит, если не послушаете последнее обращение к нации Кеннеди он подтвердил своей жизнью, что слова сказанные им были правдой. Время пришло https://youtube.com/watch?v=K6L6on
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20.01.2021 01:02 Відповісти
"Не верьте сказкам. Они были правдой." (Станислав Ежи Лец)
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20.01.2021 01:05 Відповісти
Трамп стал очень токсичным. Однопартиец Трампа, авторитетный лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил лично Трампа в провоцировании штурма и погрома Капитолия
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20.01.2021 01:31 Відповісти
Та не, он же обещал своей дочке, которая плакала от видео химических атак на мирных жителей, что свергнет злодея Асада
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20.01.2021 02:47 Відповісти
Лохматое Чмо так сильно противостояло Китаю, что аж слило Гонконг. Ну и так вся речь. Брехня на брехне. Черое это белое.
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20.01.2021 05:20 Відповісти
В Сирії Трамп подарував росіянам непогану перемогу.
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20.01.2021 06:17 Відповісти
Пошёл вон козёл вместе со срущими за тебя здесь два месяца свинорусами)
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20.01.2021 07:27 Відповісти
Очень эффективный, лучший президент с времён Рейгана.
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20.01.2021 08:30 Відповісти
Кому как. Я считаю что Трамп лучший Президент после Рейгана. Когда попробуем Байдена с его глобализмом, то сравним и оценим. Подождем год-два. Я уверен - ничего хорошего для Украины
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20.01.2021 08:56 Відповісти
Всё относительно в этом мире.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
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20.01.2021 09:04 Відповісти
Четырежды банкрот Трамп, шавка путина - ПОРЯДОЧНЫЙ человек ?
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20.01.2021 09:22 Відповісти
Вы с кем и о чём поговорить пытаетесь?...
Мой пост - об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ любых понятий.
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20.01.2021 09:26 Відповісти
Кращий президент США той , який до паРаші ставиться як до заклятого ворога . Все інше не важливо . .
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20.01.2021 09:12 Відповісти
надіюся байденофіли готові до більш серйозних подвигів ніж клацання клавою...
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20.01.2021 09:30 Відповісти
Эпоха клоунов заканчивается
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20.01.2021 09:58 Відповісти
оо, таки успокоился
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20.01.2021 10:01 Відповісти
Иди уже подальше, ты Америку в посмешище усиленно пытался превратить.
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20.01.2021 10:33 Відповісти
Трамп убрал послицу ковырялку Йованович, которая водила по нашим улицам соросовские содомит-парады и бросала националистов С14, тризубовцев в мусорские автозаки.
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20.01.2021 11:23 Відповісти
Ой как скрепами потянуло...
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20.01.2021 16:40 Відповісти
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