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Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців

Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців

В американську столицю прибув контингент у складі 25 тис. резервістів Національної гвардії для забезпечення порядку під час майбутньої 20 січня інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

Про це повідомив глава Бюро Нацгвардії генерал армії Деніел Гокансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут розміщені 25 тис. військовослужбовців Національної гвардії для підтримки керівних федеральних агентств", - сказав Гокансон. "Військовослужбовці готові до виконання будь-яких завдань, які будуть поставлені перед ними", - наголосив генерал.

При цьому він підтвердив, що військовослужбовці озброєні. За словами Гокансона, таке рішення було ухвалене за вказівкою правоохоронних органів.

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Для забезпечення перекидання в столицю резервістів, техніки і вантажів, які прибули з усіх 50 американських штатів і територій, було виконано понад 150 авіарейсів.

За повідомленням столичної влади, до забезпечення порядку залучено весь особовий склад поліції округу Колумбія - 5,8 тис. осіб. Задіяні також підрозділи транспортної поліції.

В американській столиці напередодні інавгурації також розгорнуті спеціальні підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, готові реагувати на інциденти, пов'язані із застосуванням зброї масового знищення.

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Операцією з гарантування безпеки під час інавгурації керуватиме Секретна служба США.

Крім того, в операції задіяно велику кількість агентів ФБР. Їх чисельність не розголошується.

Тим часом центр Вашингтона повністю блоковано. Посилено охорону поблизу всіх 50 будівель держустанов. Не працюють станції метро в центральних районах столиці. Перекрито головні мости через річку Потомак. Крім того, кілька десятків катерів берегової охорони США патрулюють водний простір на річках Потомак і Анакостія в межах округу Колумбія з метою недопущення заходу плавзасобів до закритих районів.

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Автор: 

Байден (2883) інавгурація (232) США (22473) Вашингтон (79)


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Топ коментарі
+9
Ты сайт перепутал, русский. С твоими гомосячими фантазиями тебе - на звЯЯзду.сру.
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19.01.2021 21:13
+6
Точно не на вашей, русский
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19.01.2021 21:12
+5
Російському консульству в Нью-Йорку відключили всі телефони
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19.01.2021 21:11
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об этом не он объявляет, а легислатуры штатов, и у них права выходить из федерации, поэтому не объявят
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19.01.2021 23:23 Відповісти
Ну и что им мешает это объявить одновременно с его прибытием во Флориду ?
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19.01.2021 23:24 Відповісти
отсутствие законной процедуры выхода из федерации
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19.01.2021 23:25 Відповісти
Ой, а то СССР распался по "законной процедуре".
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19.01.2021 23:27 Відповісти
а то ты не знаешь или прикидываешься... в СССР у республик было право выхода из СССР по Конституции СССР
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19.01.2021 23:29 Відповісти
Методом подписания листка бумаги на даче ?
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19.01.2021 23:31 Відповісти
сецессия в США запрещена, даже Техасу
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19.01.2021 23:26 Відповісти
И как запретители собираются это enforce ?
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19.01.2021 23:28 Відповісти
by forces
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19.01.2021 23:31 Відповісти
ВВС будут бомбить столицы штатов ?
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19.01.2021 23:32 Відповісти
нет
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19.01.2021 23:32 Відповісти
А как ? Штурмом местных парламентов ? Так это не будет иметь никакого эффекта, как и штурм Капитолия. Депутаты прости уйдут в другое помещение. В местный театр, например.
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19.01.2021 23:34 Відповісти
этого не будет, такое уже было в 1861-65 гг. и второй раз испытывать судьбу и разрушать свой собственный штат никто не захочет, даже среди избирателей Трампа таких меньше половины
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19.01.2021 23:37 Відповісти
Ни ты, ни я доступа в Небесную Канцелярию не имеем; и потому не можем знать: что оно будет.
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19.01.2021 23:45 Відповісти
возьми любой штат из 50-ти: половина не голосовала, из другой половины только 25% за Трампа, из них меньше половины, т.е. не более 10% населения штата за выход из состава США
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19.01.2021 23:54 Відповісти
Я не буду давать предсказаний. Сецессия вряд ли состоится, но вот события предстоят драматические. Увидишь.
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19.01.2021 23:57 Відповісти
мы обсуждали сейчас сецессию, она запрещена и крайне маловероятна
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19.01.2021 23:58 Відповісти
Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3285

"там полно федеральных агентов, сэр!"
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19.01.2021 23:03 Відповісти


Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения
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19.01.2021 23:08 Відповісти
Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3935
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19.01.2021 23:09 Відповісти
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