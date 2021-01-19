Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців

В американську столицю прибув контингент у складі 25 тис. резервістів Національної гвардії для забезпечення порядку під час майбутньої 20 січня інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

Про це повідомив глава Бюро Нацгвардії генерал армії Деніел Гокансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут розміщені 25 тис. військовослужбовців Національної гвардії для підтримки керівних федеральних агентств", - сказав Гокансон. "Військовослужбовці готові до виконання будь-яких завдань, які будуть поставлені перед ними", - наголосив генерал.

При цьому він підтвердив, що військовослужбовці озброєні. За словами Гокансона, таке рішення було ухвалене за вказівкою правоохоронних органів.

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Для забезпечення перекидання в столицю резервістів, техніки і вантажів, які прибули з усіх 50 американських штатів і територій, було виконано понад 150 авіарейсів.

За повідомленням столичної влади, до забезпечення порядку залучено весь особовий склад поліції округу Колумбія - 5,8 тис. осіб. Задіяні також підрозділи транспортної поліції.

В американській столиці напередодні інавгурації також розгорнуті спеціальні підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, готові реагувати на інциденти, пов'язані із застосуванням зброї масового знищення.

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Операцією з гарантування безпеки під час інавгурації керуватиме Секретна служба США.

Крім того, в операції задіяно велику кількість агентів ФБР. Їх чисельність не розголошується.

Тим часом центр Вашингтона повністю блоковано. Посилено охорону поблизу всіх 50 будівель держустанов. Не працюють станції метро в центральних районах столиці. Перекрито головні мости через річку Потомак. Крім того, кілька десятків катерів берегової охорони США патрулюють водний простір на річках Потомак і Анакостія в межах округу Колумбія з метою недопущення заходу плавзасобів до закритих районів.

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