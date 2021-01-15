УКР
Зобов'язуюсь забезпечити мирну передачу влади новообраному президенту США Байдену, - віцепрезидент Пенс

Віцепрезидент США Майк Пенс зобов'язується згідно з історичними традиціями гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Джо Байдена.

Про це Пенс заявив перед брифінгом з питань безпеки у штаб-квартирі Федерального агентства з надзвичайних ситуацій і під час зустрічі з військами Національної гвардії, що охороняють Капітолій США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пенс сказав, що Байден і обраний віцепрезидент Камала Харріс будуть приведені до присяги 20 січня "згідно з нашою історією і нашими традиціями, а також таким чином, щоб віддати честь американському народу і Сполученим Штатам".

Крім цього він зазначив: "Ми всі пережили цей день - 6 січня. І як чітко дав зрозуміти президент, ми віддані впорядкованому переходу і безпечній інавгурації".

Як повідомлялося, прихильники президента Дональда Трампа 6 січня під час затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах увірвалися в будівлю Капітолію, зірвавши засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У день інавгурації Байдена у Вашингтоні чергуватиме 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США

Трамп, який не планує бути присутнім на інавгурації, у середу став першим президентом в історії США, якому Палатою представників двічі був оголошений імпічмент, 10 його колег-республіканців приєдналися до демократів, щоб звинуватити його в підбурюванні до повстання під час штурму Капітолію.

Пенс також зустрівся з десятками гвардійців у яскраво освітленому Капітолії, подякувавши їм за гарантування безпеки "в такий важливий момент у житті нашої нації".

Як повідомляють ЗМІ, федеральна влада США попереджає про загрози з боку озброєних груп і расистів-екстремістів перед і в день інавгурації Байдена 20 січня.

Заворушення, що сталися в будівлі Конгресу США минулого тижня, стануть "значною рушійною силою насильства" для збройних груп і расистів-екстремістів, які націлені на інавгурацію, посилалася газета New York Times на спільний розвідувальний бюлетень від 13 січня, випущений Національним антитерористичним центром та міністерствами юстиції і національної безпеки США.

Збройні групи і расисти-екстремісти, "дуже ймовірно, становлять найбільшу внутрішню терористичну загрозу в 2021 році", зазначається в бюлетені.

Також читайте: Нацгвардійцям на інавгурацію Байдена видадуть вогнепальну зброю

У документі також наголошувалося, що заяви Трампа про "вкрадені вибори" "можуть привести деяких людей до переконання, що не існує політичного вирішення їхніх проблем і необхідні насильницькі дії".

У Вашингтоні запроваджено підвищені заходи безпеки, для підтримання порядку залучено війська Національної гвардії.

Топ коментарі
+12
От і вскрилася консєрва... А Діма Гардон так любить його слухати!
показати весь коментар
15.01.2021 09:05 Відповісти
+11
Илларионов подтвердил, что просто так советником у путина не работают.
"Поссорившись" с путиным, он тоненько гадил нам в мозги, но Америка -
это ему не Украина.
показати весь коментар
15.01.2021 09:11 Відповісти
+10
Та он ща прям ангел во плоти:
https://www.youtube.com/watch?v=EjC-y67C-Qk&t=0s На выход: Трамп учуял импичмент и превратился в «пай-мальчика», лишившись эфирного времени

показати весь коментар
15.01.2021 08:57 Відповісти
А что по этому поводу думает рыжый клован?
показати весь коментар
15.01.2021 08:49 Відповісти
Невідомо нікому, окрім нього. Відомо, що каже- те саме, що і Пенс. Це навіть написано в статті, під якою ти щойно написав цей комент, навіть не прочитавши її.
показати весь коментар
15.01.2021 08:52 Відповісти
см.ниже
показати весь коментар
15.01.2021 08:58 Відповісти
Не збираюся.
показати весь коментар
15.01.2021 09:01 Відповісти
никто не знает
его на Гугле забанили
показати весь коментар
15.01.2021 08:54 Відповісти
Шокуюча новина із США...

ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...

Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.

Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...

Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:

-Майдани були проти зловживання владою

-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
показати весь коментар
15.01.2021 17:09 Відповісти
Не ведитесь даже сравнивать Майдан с чем либо... Даже простое сравнение уже есть дискредитация и задуманный врагами шаг. (Если Вы не преследуете именно эту цель)
Это враги запустили для дискредитации движения к справедливости вообще...
показати весь коментар
15.01.2021 17:15 Відповісти
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Медведев», «Лосев», «Волков», -«Соколов», «Коршунов», «Дятлов» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Пенст точно ні перед ким не стане на коліна. За що його і поважають.
показати весь коментар
15.01.2021 08:51 Відповісти
Хіба що для того, щоб зазирнути в очі Путіну.
показати весь коментар
15.01.2021 08:52 Відповісти
ахаха, да?
он Трампу подлизывал прическу, даже теперь чет там не подписал, после того как тот им готов пожертвовать был, более того - в "капитолии" находилась семья Пениса, и он даже это "сглотнул". щас просто уже штаны горят с брюками. кто и че уважает то? у нас тоже мона сказать шо мертвечука уважают, и это не будет звизд...жью
показати весь коментар
15.01.2021 08:54 Відповісти
Ті американці, з якими я спілкуюся, поважають. Подобається це тобі чи ні.
показати весь коментар
15.01.2021 08:58 Відповісти
мне как соловью. нравится те или нет
показати весь коментар
15.01.2021 09:27 Відповісти
Мертвечука не уважает никто, на него смотрят как фрика-предателя.
показати весь коментар
15.01.2021 09:07 Відповісти
ватка уважает. у него рейтинг блин, поднимается.
и да - ты думал шо Зеля станет презом? Я тоже нет. Так шо - не кажи "гоп", пока не перескочил реку.
показати весь коментар
15.01.2021 09:38 Відповісти
гебня опять обосралась(((
а я бы хотел шоб они хлебанули сполна за то шо Рашку вытаскивали из жёппы, 2 раза. и Украина из-за этого умывалась.... нет, не родниковой водой.... отнюдь.
желаю им в 10 раз такое "счастье". Трамп - жги!
показати весь коментар
15.01.2021 08:51 Відповісти
Якщо у них буде жопа, то на зовнішню політику заб'ють. А це розв'яже руки *****, і відповідно меркельші і французу. А ті на низькому мтарті по відміні санкцій.
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
Ну так завертаемся в простыни и извиняемся перед ****** шоли?
Хотя.... он же не всю украину хочет, правда карпаты уже не те
трудно будет партизанить
показати весь коментар
15.01.2021 09:26 Відповісти
Не дочєкається *****))
показати весь коментар
15.01.2021 09:45 Відповісти
Вы слышал шо оно сказануло на "селигере"?
оно поехавшее. так шо... я бы не был настока категоричен
показати весь коментар
15.01.2021 09:51 Відповісти
Та гнида говорить те, що хоче почути агресивна імперська більшість, що за нього голосує.
показати весь коментар
15.01.2021 10:17 Відповісти
та ви шо?
там таких же 95%
зневажливо ставляться до нас, - ууу, хахлі, у вас хата большая, а у нас коммуналка, жируете нєбось, ну ничьо, крімсраш, ура.
до "біса" це лайно
показати весь коментар
15.01.2021 10:23 Відповісти
https://youtu.be/hSUoNq9fbNc Вот такую котлєту
відео бімба))
показати весь коментар
15.01.2021 10:26 Відповісти
А, я то бачив, тут було)))
показати весь коментар
15.01.2021 10:32 Відповісти
Лахта нарисовалась... Тьфу, мрази!
показати весь коментар
15.01.2021 09:00 Відповісти
Тепер американці повинні зрозуміти, що напівміри- це неправильно. Якщо збирались оголошувати імпічмент через Моніку- то потрібно було іти до кінця. Наслідки цієї вайлуватості ми зараз і спостерігаємо.
показати весь коментар
15.01.2021 09:01 Відповісти
Емм, ну ви порівняли інтрижку зі спробою заколоту...
показати весь коментар
15.01.2021 09:04 Відповісти
Так спроба заколоту і є продовженням скандалу з Зелінскі. Все зав'язувалось на виборах.
показати весь коментар
15.01.2021 09:07 Відповісти
Мова не про це, Клінтону взагалі не треба було навіть починати імпічмент! Ну блін, у половини президентів США коханки були! Кеннеді от з Мерлін Монро мутив!
показати весь коментар
15.01.2021 09:15 Відповісти
Так Ливински не была любовницей. В этом-то и казус.

Монро на Кеннеди не жаловалась.
показати весь коментар
15.01.2021 09:30 Відповісти
Неде, я про інше))) я про перший імпічмент Трампу через Моніку Зелінскі)))
показати весь коментар
15.01.2021 10:23 Відповісти
А))) Ну тоді ви 100% праві!)
показати весь коментар
15.01.2021 10:31 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 14:32 Відповісти
А где же Губернатор и Сева Марченко? Кстати, он то Сева, то не Сева. Мимикрирует, сволочь.
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
Путинскую консерву Илларионова выгнали из американского института.

Бывший советник Путина Андрей Илларионов уволен из института в США.

Бывший советник президента России Владимира путина по экономической политике, экономист Андрей Илларионов уволен из американского исследовательского института за пост в личном блоге.

Запись о событиях в Капитолии Илларионов опубликовал в своем блоге 8 января. Она была озаглавлена "Поджог Рейхстага"-2021". В ней, в частности, выдвигалась теория, что захват здания Капитолия мог быть результатом провокации со стороны представителей Демократической партии, радикальных антифашистов и активистов движения Black Lives Matter.

В тексте Илларионов защищает политику действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что Демократическая партия разрушает институты страны и стремится к "монопольному господству" в США. В посте критикуется избранный президент Джо Байден и заявляется, что до конца не ясно, кто в итоге выиграл президентские выборы в США.
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
хароший русскій...
показати весь коментар
15.01.2021 09:07 Відповісти
Илларионов подтвердил, что просто так советником у путина не работают.
"Поссорившись" с путиным, он тоненько гадил нам в мозги, но Америка -
это ему не Украина.
показати весь коментар
15.01.2021 09:11 Відповісти
Послушивал сего якобы ,,бывшего,, с четким пониманием,что его лапшу надо делить на 16. Оно давно и неумолимо палилось в мелочах.
показати весь коментар
15.01.2021 10:43 Відповісти
І не тільки слухати, а ще й закидати в голови українців те, що потрібно пуйлу.
Доречі, Ілларіонов дуже рекомендував Саака на посаду прем'єра.
показати весь коментар
15.01.2021 09:12 Відповісти
Дима Гордон и сам консерва. И берет интервью у тех, кому хочет задать вопросы ФСБ. Так сказать дистанционная работа.
показати весь коментар
15.01.2021 09:15 Відповісти
Навряд консерва ,скорее человек с ну ооооочень широкими взглядами,иногда не допустимыми во время войны против твоей страны....
показати весь коментар
15.01.2021 09:31 Відповісти
Он хуже чем консерва--продавать пирамидки людям с 4 стадией рака,это запредельное ублюдство.
показати весь коментар
15.01.2021 10:45 Відповісти
На еврейско-рашистском Каспарове - определенном гебнявыми, как одно из знаковых мест для сбора, якобы, либералистов всея Руси (ну, и украинских тоже, стало быть, куда же без них? вербованных и перевербованных не единожды) , я не раз высказывал очень похожую мысль, об этом существе, -- в лучшем случае, мое мнение игнорировали, а потом и вовсе стали тереть мои комментарии, прицепившись со своим "антисемитизмом". Отличная для меня новость. Там под брендом "Илларионов" пашет целая шайка гебнявых. Наконец-то, этой заразой, хоть американцы заинтересовались. А то хоть: начинай сомневаться в компетентности своих суждений.
показати весь коментар
15.01.2021 09:41 Відповісти
"Обязуюсь обеспечить мирную передачу власти" - вот почему по всему Капитолию зи ним гонялись и кричали , что повесят.
показати весь коментар
15.01.2021 09:11 Відповісти
Я бы все же привела Трампа на иноагураци. Насильно.
показати весь коментар
15.01.2021 09:11 Відповісти
А оно само ещё может пришкандыбать как побитая собака.
Меланья погонит на инаугурацию Байдена мокрой тряпкой.
Не сидеть же ей дома в такой день - охота посмотреть в чём будет Камала Харрис.
показати весь коментар
15.01.2021 09:14 Відповісти
Але перед тим потрібно чи то гільйотину, чи то шибенецю, чи електростілець, чи накрайняк якийсь шприц з новачком в рашки позичити... І застосувати відносно самого крикливого прихильника Трампа ну і відносно самого рижого теж)
показати весь коментар
15.01.2021 09:30 Відповісти
Зачем? Место Трампа в тюрьме.
показати весь коментар
15.01.2021 09:32 Відповісти
Так добре що дистанційне навчання почалося в школах. Тепер менше шансів підхопити короновірус. Хоч якась користь від Зеленського. Сподіваюся що локдаун продовжать і на лютий.
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
 
 