Зобов'язуюсь забезпечити мирну передачу влади новообраному президенту США Байдену, - віцепрезидент Пенс

Віцепрезидент США Майк Пенс зобов'язується згідно з історичними традиціями гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Джо Байдена.

Про це Пенс заявив перед брифінгом з питань безпеки у штаб-квартирі Федерального агентства з надзвичайних ситуацій і під час зустрічі з військами Національної гвардії, що охороняють Капітолій США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пенс сказав, що Байден і обраний віцепрезидент Камала Харріс будуть приведені до присяги 20 січня "згідно з нашою історією і нашими традиціями, а також таким чином, щоб віддати честь американському народу і Сполученим Штатам".

Крім цього він зазначив: "Ми всі пережили цей день - 6 січня. І як чітко дав зрозуміти президент, ми віддані впорядкованому переходу і безпечній інавгурації".

Як повідомлялося, прихильники президента Дональда Трампа 6 січня під час затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах увірвалися в будівлю Капітолію, зірвавши засідання.

Трамп, який не планує бути присутнім на інавгурації, у середу став першим президентом в історії США, якому Палатою представників двічі був оголошений імпічмент, 10 його колег-республіканців приєдналися до демократів, щоб звинуватити його в підбурюванні до повстання під час штурму Капітолію.

Пенс також зустрівся з десятками гвардійців у яскраво освітленому Капітолії, подякувавши їм за гарантування безпеки "в такий важливий момент у житті нашої нації".

Як повідомляють ЗМІ, федеральна влада США попереджає про загрози з боку озброєних груп і расистів-екстремістів перед і в день інавгурації Байдена 20 січня.

Заворушення, що сталися в будівлі Конгресу США минулого тижня, стануть "значною рушійною силою насильства" для збройних груп і расистів-екстремістів, які націлені на інавгурацію, посилалася газета New York Times на спільний розвідувальний бюлетень від 13 січня, випущений Національним антитерористичним центром та міністерствами юстиції і національної безпеки США.

Збройні групи і расисти-екстремісти, "дуже ймовірно, становлять найбільшу внутрішню терористичну загрозу в 2021 році", зазначається в бюлетені.

У документі також наголошувалося, що заяви Трампа про "вкрадені вибори" "можуть привести деяких людей до переконання, що не існує політичного вирішення їхніх проблем і необхідні насильницькі дії".

У Вашингтоні запроваджено підвищені заходи безпеки, для підтримання порядку залучено війська Національної гвардії.