Обязуюсь обеспечить мирную передачу власти новоизбранному президенту США Байдену, - вице-президент Пенс
Вице-президент США Майк Пенс обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.
Об этом Пенс заявил перед брифингом по вопросам безопасности в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и во время встречи с войсками Национальной гвардии, охраняющими Капитолий США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Пенс сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января "в соответствии с нашей историей и нашими традициями, а также таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам".
Кроме этого он отметил: "Мы все пережили этот день - 6 января. И как ясно дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации".
Как сообщалось, сторонники президента Дональда Трампа 6 января во время утверждения Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание.
Трамп, который не планирует присутствовать на инаугурации, в среду стал первым президентом в истории США, которому Палатой представителей дважды был объявлен импичмент, 10 его коллег-республиканцев присоединились к демократам, чтобы обвинить его в подстрекательстве к восстанию во время штурма Капитолия.
Пенс также встретился с десятками гвардейцев у ярко освещенного Капитолия, поблагодарив их за обеспечение безопасности "в такой важный момент в жизни нашей нации".
Как сообщают СМИ, федеральные власти США предупреждают об угрозах со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов перед и в день инаугурации Байдена 20 января.
Беспорядки, возникшие в здании Конгресса США на прошлой неделе, станут "значительной движущей силой насилия" для вооруженных групп и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию, ссылалась газета New York Times на совместный разведывательный бюллетень от 13 января, выпущенный Национальным антитеррористическим центром и министерствами юстиции и национальной безопасности США.
Вооруженные группы и расисты-экстремисты "весьма вероятно, представляют наибольшую внутреннюю террористическую угрозу в 2021 году", отмечается в бюллетене.
В документе также подчеркивалось, что заявления Трампа об "украденных выборах" "могут привести некоторых людей к убеждению, что не существует политического решения их проблем и необходимы насильственные действия".
В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности, для поддержания порядка привлечены войска национальной гвардии.
его на Гугле забанили
https://www.youtube.com/watch?v=EjC-y67C-Qk&t=0s На выход: Трамп учуял импичмент и превратился в «пай-мальчика», лишившись эфирного времени
ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...
Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.
Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...
Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:
-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
Это враги запустили для дискредитации движения к справедливости вообще...
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
он Трампу подлизывал прическу, даже теперь чет там не подписал, после того как тот им готов пожертвовать был, более того - в "капитолии" находилась семья Пениса, и он даже это "сглотнул". щас просто уже штаны горят с брюками. кто и че уважает то? у нас тоже мона сказать шо мертвечука уважают, и это не будет звизд...жью
и да - ты думал шо Зеля станет презом? Я тоже нет. Так шо - не кажи "гоп", пока не перескочил реку.
а я бы хотел шоб они хлебанули сполна за то шо Рашку вытаскивали из жёппы, 2 раза. и Украина из-за этого умывалась.... нет, не родниковой водой.... отнюдь.
желаю им в 10 раз такое "счастье". Трамп - жги!
Хотя.... он же не всю украину хочет, правда карпаты уже не те
трудно будет партизанить
оно поехавшее. так шо... я бы не был настока категоричен
там таких же 95%
зневажливо ставляться до нас, - ууу, хахлі, у вас хата большая, а у нас коммуналка, жируете нєбось, ну ничьо, крімсраш, ура.
до "біса" це лайно
відео бімба))
Монро на Кеннеди не жаловалась.
Бывший советник Путина Андрей Илларионов уволен из института в США.
Бывший советник президента России Владимира путина по экономической политике, экономист Андрей Илларионов уволен из американского исследовательского института за пост в личном блоге.
Запись о событиях в Капитолии Илларионов опубликовал в своем блоге 8 января. Она была озаглавлена "Поджог Рейхстага"-2021". В ней, в частности, выдвигалась теория, что захват здания Капитолия мог быть результатом провокации со стороны представителей Демократической партии, радикальных антифашистов и активистов движения Black Lives Matter.
В тексте Илларионов защищает политику действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что Демократическая партия разрушает институты страны и стремится к "монопольному господству" в США. В посте критикуется избранный президент Джо Байден и заявляется, что до конца не ясно, кто в итоге выиграл президентские выборы в США.
"Поссорившись" с путиным, он тоненько гадил нам в мозги, но Америка -
это ему не Украина.
Доречі, Ілларіонов дуже рекомендував Саака на посаду прем'єра.
Меланья погонит на инаугурацию Байдена мокрой тряпкой.
Не сидеть же ей дома в такой день - охота посмотреть в чём будет Камала Харрис.