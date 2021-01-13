РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости
3 676 36

Нацгвардейцам на инаугурацию Байдена выдадут огнестрельное оружие

Нацгвардейцам на инаугурацию Байдена выдадут огнестрельное оружие

Американским нацгвардейцам, которые будут охранять Капитолий в ходе церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, выдадут оружие для пресечения возможных беспорядков сторонников Трампа.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в целом порядок на инаугурации в Вашингтоне будут обеспечивать около 15 тысяч военных со всей страны, и по меньшей мере те из них, которые будут охранять Капитолий, будут вооружены.

Как отмечается, такое решение в американском Минобороны приняли после столкновений у Конгресса США в минувшую среду и беседы со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая призвала Пентагон усилить меры безопасности во время вступления в должность вновь избранного президента США Джо Байдена.

Читайте также: Участник протестов в США и сотрудник полиции Капитолия совершили самоубийство в один день

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

Байден Джо (2801) инаугурация (468) США (27941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
На инаугурации Байдена Украину будет представлять Порошенко
показать весь комментарий
13.01.2021 15:04 Ответить
+8
Нацгвардейцам на инаугурацию Байдена выдадут огнестрельное оружие - Цензор.НЕТ 5576
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
+7
и лучшие друзья президента США Байдена - Порошенко и Яценюк с женами (как представители будущей Кровавой Хунты)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нацгвардейцам на инаугурацию Байдена выдадут огнестрельное оружие - Цензор.НЕТ 5576
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
_Какой-то дурачок писал... Повысить не чтобы снизить, а чтобы повысить. Итоговый результат - повышение!
"Сталин собрал совет ЦК и рассказывал, как обращаться с народом. Ему принесли живую курицу. Сталин на глазах у ЦК ощипал ее живую. Прям до кожи, полностью.
Потом поставил ее на паркет и сказал.
- Видите, теперь курице и на солнце слишком жарко и в тени слишком холодно.
Посмотрел на курицу, прижавщуюся к его сапогу и бросил ей горсть пшена.
Вышел из зала, курица побежала за ним.
Вот такая была история."

(с)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:10 Ответить
Кабы в Египте уже такое было.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
что было ?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:05 Ответить
Развернули оружие и ликвидировали президетка-узурпатора.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:10 Ответить
Ты очень здорово брешеш
Там прызедента застрелили на параде и он сидел у власти уже стоко, что успел всем наостодоеть
показать весь комментарий
13.01.2021 15:22 Ответить
И планомерный отстрел *********, мир будет чище
показать весь комментарий
13.01.2021 15:07 Ответить
На инаугурации Байдена Украину будет представлять Порошенко
показать весь комментарий
13.01.2021 15:04 Ответить
Анекдот?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:05 Ответить
Факт
показать весь комментарий
13.01.2021 15:06 Ответить
У Вас в штанах , голубчик
показать весь комментарий
13.01.2021 15:16 Ответить
Не звезди, у них на инаугурацию приглашают (как и обычно) только послов
показать весь комментарий
13.01.2021 15:11 Ответить
От нас будет Ельченко
показать весь комментарий
13.01.2021 15:12 Ответить
и лучшие друзья президента США Байдена - Порошенко и Яценюк с женами (как представители будущей Кровавой Хунты)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:22 Ответить
Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - сообщается на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook в ночь на вторник.
Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/
показать весь комментарий
13.01.2021 15:55 Ответить
Будет.
Будет плакать дома в своей каплычке.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:15 Ответить
А тебя, как всегда, изнасилуют всей сменой в лахтинской подсобке
показать весь комментарий
13.01.2021 15:24 Ответить
Вычислят запоредриковых мышебратьев и одвухсотят?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:06 Ответить
купи себе Букварь лапоть
показать весь комментарий
13.01.2021 15:07 Ответить
Купите себе "Правила правописания", обсос саранский.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:16 Ответить
Ох-ох-ох... Там сейчас полно фанатиков, готовых полезть под пули.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:10 Ответить
Трамп их предал ,никто и не рыпнеться , может укоротятсебе жизнь самоубийством
показать весь комментарий
13.01.2021 15:12 Ответить
вот на поражение и будут стрелять таких петухов
показать весь комментарий
13.01.2021 15:52 Ответить
Да, но это приведет к цепной реакции насилия.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:52 Ответить
а что с ними делать если будут прыгать с оружием на военных, другого выхода нет
показать весь комментарий
13.01.2021 16:54 Ответить
Ох, не хотелось бы такого развития событий.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:00 Ответить
для этого этих петухов нельзя пускать в Вашингтон, в федеральном округе Колумбия запрещено ношение оружия
показать весь комментарий
13.01.2021 17:04 Ответить
Потрібно стріляти на слух, почувши любе слово на кацапській.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
ну и правильно.. пусть лупашат трамповских путиноидов))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:12 Ответить
Порошенко приглашен на инаугурацию Байдена не как частное лицо, а как пятый президент Украины и главный союзник США в Украине
показать весь комментарий
13.01.2021 15:13 Ответить
Зеленский враг США как следует с последних событий
показать весь комментарий
13.01.2021 15:15 Ответить
и враг народа
показать весь комментарий
13.01.2021 15:39 Ответить
А что, до этого им мечи и арбалеты выдавали?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:57 Ответить
...та газоаналізатори для виявлення русскава духа.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:30 Ответить
Так давай і бери.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:57 Ответить
 
 