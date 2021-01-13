Нацгвардейцам на инаугурацию Байдена выдадут огнестрельное оружие
Американским нацгвардейцам, которые будут охранять Капитолий в ходе церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, выдадут оружие для пресечения возможных беспорядков сторонников Трампа.
Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что в целом порядок на инаугурации в Вашингтоне будут обеспечивать около 15 тысяч военных со всей страны, и по меньшей мере те из них, которые будут охранять Капитолий, будут вооружены.
Как отмечается, такое решение в американском Минобороны приняли после столкновений у Конгресса США в минувшую среду и беседы со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая призвала Пентагон усилить меры безопасности во время вступления в должность вновь избранного президента США Джо Байдена.
В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - сообщается на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook в ночь на вторник.
Будет плакать дома в своей каплычке.