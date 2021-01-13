Нацгвардійцям на інавгурацію Байдена видадуть вогнепальну зброю

Американським нацгвардійцям, які охоронятимуть Капітолій під час церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, видадуть зброю для припинення можливих заворушень прихильників Трампа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Зазначається, що загалом порядок на інавгурації у Вашингтоні забезпечуватимуть майже 15 тисяч військових з усієї країни, і щонайменше ті з них, які охоронятимуть Капітолій, будуть озброєні.

Як зазначається, таке рішення в американському Міноборони ухвалили після сутичок біля Конгресу США минулої середи і розмови зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, яка закликала Пентагон посилити заходи безпеки під час вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.