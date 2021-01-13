Нацгвардійцям на інавгурацію Байдена видадуть вогнепальну зброю
Американським нацгвардійцям, які охоронятимуть Капітолій під час церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, видадуть зброю для припинення можливих заворушень прихильників Трампа.
Про це повідомили в Міністерстві оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Зазначається, що загалом порядок на інавгурації у Вашингтоні забезпечуватимуть майже 15 тисяч військових з усієї країни, і щонайменше ті з них, які охоронятимуть Капітолій, будуть озброєні.
Як зазначається, таке рішення в американському Міноборони ухвалили після сутичок біля Конгресу США минулої середи і розмови зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, яка закликала Пентагон посилити заходи безпеки під час вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.
Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Сталин собрал совет ЦК и рассказывал, как обращаться с народом. Ему принесли живую курицу. Сталин на глазах у ЦК ощипал ее живую. Прям до кожи, полностью.
Потом поставил ее на паркет и сказал.
- Видите, теперь курице и на солнце слишком жарко и в тени слишком холодно.
Посмотрел на курицу, прижавщуюся к его сапогу и бросил ей горсть пшена.
Вышел из зала, курица побежала за ним.
Вот такая была история."
(с)
Там прызедента застрелили на параде и он сидел у власти уже стоко, что успел всем наостодоеть
"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - сообщается на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook в ночь на вторник.
Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/
Будет плакать дома в своей каплычке.