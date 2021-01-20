Терористи "ЛДНР" через посередника передадуть Україні дев'ятьох полонених, - Денісова. ВIДЕО

Терористи "ДНР" передадуть посереднику шістьох незаконно утримуваних осіб, "ЛНР" - трьох. Раніше про повернення українців домовився кум Путіна, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, не попередивши офіційну українську сторону. Джерело: https://censor.net/ua/n3242982

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на"Громадське", про це під час брифінгу на КПВВ "Золоте" у Луганській області розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Буде передача осіб, які незаконно утримуються, посереднику. Нам відомо, що вже доставлені до слідчого ізолятора міста Луганськ троє осіб, яких готують для передачі. І в місті Донецьк — шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу, приводять в охайний вигляд. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через маршрут Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ", — розповіла Денісова.

Також вона зазначила, що не може назвати прізвища людей, яких готують до звільнення.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

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