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Терористи "ЛДНР" через посередника передадуть Україні дев'ятьох полонених, - Денісова. ВIДЕО

Терористи "ДНР" передадуть посереднику шістьох незаконно утримуваних осіб, "ЛНР" - трьох. Раніше про повернення українців домовився кум Путіна, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, не попередивши офіційну українську сторону. Джерело: https://censor.net/ua/n3242982

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на"Громадське", про це під час брифінгу на КПВВ "Золоте" у Луганській області розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Буде передача осіб, які незаконно утримуються, посереднику. Нам відомо, що вже доставлені до слідчого ізолятора міста Луганськ троє осіб, яких готують для передачі. І в місті Донецьк — шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу, приводять в охайний вигляд. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через маршрут Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ", — розповіла Денісова.

Також вона зазначила, що не може назвати прізвища людей, яких готують до звільнення.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Також читайте: Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський

Автор: 

Денісова Людмила (883) Донбас (22355) полонені (2261) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+15
таксистов опять? а не солдат солдат ВСУ как обычно
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20.01.2021 17:24
+12
Військових точно не відпустять
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20.01.2021 17:29
+9
А ты, зерыгосрань,и рад что кацапня своих агентов нас через мертвечука втюхивает...тебя точно мама родила,а не папа через сраку?
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20.01.2021 17:29
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20.01.2021 17:23 Відповісти
отправь своего полковника, Дрища, пусть порешает.
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20.01.2021 17:29 Відповісти
договорился кум Путина, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, не предупредив официальную украинскую сторону.Источник: https://censor.net/ru/n3242982 По линии СБУ оно на пожизненное договорилось.
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20.01.2021 17:30 Відповісти
таксистов опять? а не солдат солдат ВСУ как обычно
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20.01.2021 17:24 Відповісти
ага "таксисты" а как вам такое--Янукович Виктор Федорович..
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20.01.2021 17:45 Відповісти
Ну вот. Порошенко опять в аутсайдерах.
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20.01.2021 17:25 Відповісти
Лікуйтесь
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20.01.2021 17:28 Відповісти
А ты, зерыгосрань,и рад что кацапня своих агентов нас через мертвечука втюхивает...тебя точно мама родила,а не папа через сраку?
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20.01.2021 17:29 Відповісти
рейтинг рухнул, #уйло спешит на помощь.
Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова - Цензор.НЕТ 9227
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20.01.2021 17:31 Відповісти
Військових точно не відпустять
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20.01.2021 17:29 Відповісти
К большому сожалению - подозреваю, что так оно и будет.......
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20.01.2021 17:35 Відповісти
Хутін ліпить з медвечука героя.
Ніби так легко домовитись - потрібне лише наше бажання.
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20.01.2021 17:56 Відповісти
Так ото ж....
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20.01.2021 18:21 Відповісти
А посадить посредника слабо? Так и будем играть в кремлёвские игры?
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20.01.2021 17:30 Відповісти
тупин за кума могёт войной пойти.
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20.01.2021 17:32 Відповісти
а что посредник пообещал куму взамен ???? енергозависимость от рашкиного угля-электроэенергии-газа???? покупку фуфловакцины??? что?
сомневаюсь в благотворительности мертвечука...
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20.01.2021 17:37 Відповісти
Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова - Цензор.НЕТ 7163
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20.01.2021 17:41 Відповісти
Если Мертветчук решил стать посредником между Украиной и террористами - то на каком основании? А как частное лицо - это сотрудничество с террористами. За пособничество - полагается тюрьма.
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20.01.2021 18:05 Відповісти
Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.
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20.01.2021 18:22 Відповісти
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".

12.‎01.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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20.01.2021 18:29 Відповісти
Давай гундосый, жги, ещё пару пачек Надежд Савченко, они рейтингу не помешают😁😁😁
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20.01.2021 18:37 Відповісти
Такое телешоу сорвалось! Этой подляны от Медведчука Зе не ожидал. Нож в спину.
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20.01.2021 19:15 Відповісти
Денисова не понимает разницы между пленными и заложниками? или сознательно подигрывает террористам
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20.01.2021 20:12 Відповісти
Годувати в лугандоні тих хто порушив комендантську годину не вигідно. а ми повинні розцінити передачу утримуваних осіб як жест доброї волі. Не так щоб козир, але сильна карта для картинки в міжнародних інстанціях.
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20.01.2021 23:10 Відповісти
 
 