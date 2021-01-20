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Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова. ВИДЕО

Террористы "ДНР" передадут посреднику шестерых незаконно удерживаемых лиц, "ЛНР" - трех. Ранее о возвращении украинцев договорился кум Путина, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, не предупредив официальную украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга на КПВВ "Золотой" в Луганской области рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Будет передача лиц, которые незаконно удерживаются, посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор города Луганск три человека, которых готовят для передачи. И в городе Донецк - шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через маршрут Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - рассказала Денисова.

Также она отметила, что не может назвать фамилии людей, которых готовят к освобождению.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Автор: 

Денисова Людмила (996) Донбасс (26956) пленные (2137) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+15
таксистов опять? а не солдат солдат ВСУ как обычно
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20.01.2021 17:24
+12
Військових точно не відпустять
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20.01.2021 17:29
+9
А ты, зерыгосрань,и рад что кацапня своих агентов нас через мертвечука втюхивает...тебя точно мама родила,а не папа через сраку?
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20.01.2021 17:29
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20.01.2021 17:23 Ответить
отправь своего полковника, Дрища, пусть порешает.
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20.01.2021 17:29 Ответить
договорился кум Путина, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, не предупредив официальную украинскую сторону.Источник: https://censor.net/ru/n3242982 По линии СБУ оно на пожизненное договорилось.
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20.01.2021 17:30 Ответить
таксистов опять? а не солдат солдат ВСУ как обычно
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20.01.2021 17:24 Ответить
ага "таксисты" а как вам такое--Янукович Виктор Федорович..
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20.01.2021 17:45 Ответить
Ну вот. Порошенко опять в аутсайдерах.
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20.01.2021 17:25 Ответить
Лікуйтесь
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20.01.2021 17:28 Ответить
А ты, зерыгосрань,и рад что кацапня своих агентов нас через мертвечука втюхивает...тебя точно мама родила,а не папа через сраку?
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20.01.2021 17:29 Ответить
рейтинг рухнул, #уйло спешит на помощь.
Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова - Цензор.НЕТ 9227
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20.01.2021 17:31 Ответить
Військових точно не відпустять
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20.01.2021 17:29 Ответить
К большому сожалению - подозреваю, что так оно и будет.......
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20.01.2021 17:35 Ответить
Хутін ліпить з медвечука героя.
Ніби так легко домовитись - потрібне лише наше бажання.
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20.01.2021 17:56 Ответить
Так ото ж....
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20.01.2021 18:21 Ответить
А посадить посредника слабо? Так и будем играть в кремлёвские игры?
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20.01.2021 17:30 Ответить
тупин за кума могёт войной пойти.
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20.01.2021 17:32 Ответить
а что посредник пообещал куму взамен ???? енергозависимость от рашкиного угля-электроэенергии-газа???? покупку фуфловакцины??? что?
сомневаюсь в благотворительности мертвечука...
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20.01.2021 17:37 Ответить
Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова - Цензор.НЕТ 7163
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20.01.2021 17:41 Ответить
Если Мертветчук решил стать посредником между Украиной и террористами - то на каком основании? А как частное лицо - это сотрудничество с террористами. За пособничество - полагается тюрьма.
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20.01.2021 18:05 Ответить
Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.
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20.01.2021 18:22 Ответить
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".

12.‎01.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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20.01.2021 18:29 Ответить
Давай гундосый, жги, ещё пару пачек Надежд Савченко, они рейтингу не помешают😁😁😁
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20.01.2021 18:37 Ответить
Такое телешоу сорвалось! Этой подляны от Медведчука Зе не ожидал. Нож в спину.
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20.01.2021 19:15 Ответить
Денисова не понимает разницы между пленными и заложниками? или сознательно подигрывает террористам
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20.01.2021 20:12 Ответить
Годувати в лугандоні тих хто порушив комендантську годину не вигідно. а ми повинні розцінити передачу утримуваних осіб як жест доброї волі. Не так щоб козир, але сильна карта для картинки в міжнародних інстанціях.
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20.01.2021 23:10 Ответить
 
 