Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова. ВИДЕО

Террористы "ДНР" передадут посреднику шестерых незаконно удерживаемых лиц, "ЛНР" - трех. Ранее о возвращении украинцев договорился кум Путина, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, не предупредив официальную украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга на КПВВ "Золотой" в Луганской области рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Будет передача лиц, которые незаконно удерживаются, посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор города Луганск три человека, которых готовят для передачи. И в городе Донецк - шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через маршрут Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - рассказала Денисова.

Также она отметила, что не может назвать фамилии людей, которых готовят к освобождению.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

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