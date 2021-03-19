Я пишаюся результатами роботи РНБО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав Національну раду реформ давати такі ж результати, як РНБО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час відкриття засідання Національної ради реформ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні такий день важливий, насичений, після засідання Національної ради реформ буде засідання РНБО. Я б хотів, щоб наша Нацрада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек, як від результату РНБО. Це дуже важливо. Ми дуже довго працювали, готувалися і вже десь 6-7 тижнів поспіль я пишаюся результатами потужного нашого органу - РНБО", - зазначив Зеленський.

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