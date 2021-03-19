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Я пишаюся результатами роботи РНБО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав Національну раду реформ давати такі ж результати, як РНБО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час відкриття засідання Національної ради реформ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні такий день важливий, насичений, після засідання Національної ради реформ буде засідання РНБО. Я б хотів, щоб наша Нацрада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек, як від результату РНБО. Це дуже важливо. Ми дуже довго працювали, готувалися і вже десь 6-7 тижнів поспіль я пишаюся результатами потужного нашого органу - РНБО", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 березня Зеленський збирає засідання РНБО, "особливо сенсаційних рішень не очікується", - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+19
тьфу
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19.03.2021 15:27
+15
Пан недопрезидент, а в итоге какой конкретный результат?
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19.03.2021 15:28
+15
этот родонок обвинил Кузьменко и Антоненко в убийстве,
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
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19.03.2021 15:35
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тьфу
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19.03.2021 15:27 Відповісти
Во спасение это голого короля в ОПУ с Ермаком работает политтехнолог Сергей Быков - писал Юле в 2018 году Новый Курс на выборы презиыдентши ... Отлупил свою политтехнологжку аферистку жену Анне Быкову до уголовщины... Человек Медведчука и Бени. Спасал на местных выборах афериста Загида Краснова в Днепре ... У них в ОПУ уже трет разгребает ПРоблемки
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19.03.2021 16:01 Відповісти
Ха, жена этого быкова, продвигала петушария на парламентских и местных выборах. Какое совпадение - кацапская агентура совсем не палится
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19.03.2021 16:11 Відповісти
а какого петушария еще ? провсветите пжлст
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19.03.2021 16:32 Відповісти
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - знайшла , ви мали на увазі цей прорашистський політичний центр ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри!
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19.03.2021 16:48 Відповісти
хоч плюй, вітя, хоч не плюй, а раші тв вже НеМА. клятий рософоб цей ЗЕ
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19.03.2021 16:03 Відповісти
дійсно трохи підтягне собі рейтинг - поки суди не відмінили ці санкції
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19.03.2021 16:11 Відповісти
ЧУЧЕЛКО ...
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19.03.2021 16:44 Відповісти
Та ты шо! Нема???? Все болото из закрытых помоек переместилось на "наш" и вещает СПОКОЙНО, так же вещают по регионам ВСЕ пророссийские помойки!
А подсанционный мертвечук и козак, и дубинский с деркачем сидят себе в Верховной Раде и с ее трибуны на всю Украину в прямом эфире все, что угодно им несут!
Такие санкции от зебила...
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19.03.2021 22:58 Відповісти
ВР 236 голосами проголосовала за законопроект об освобождении производителей вакцин от ответственности за последствия их применения.
А как Юля пылала гневом в понедельник в ВР))
А вот и "латентна" коалиция:СН всего 205 голосов, кроме БЮТа помогли За майбутнє и Довіра.
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19.03.2021 15:28 Відповісти
Охорона вр по півгодини витрачає на ідентифікацію ювт, бо камери не розпізнають ніхрена)))
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19.03.2021 15:35 Відповісти
До речі там не тільки виробники, а й торговці, медики і "інші люди"!!! Там у висновку гнеу зп прямо написали, що суперечить всьому,що можна, а його все одно приймають. Це ****..ць!
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19.03.2021 15:40 Відповісти
Пан недопрезидент, а в итоге какой конкретный результат?
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19.03.2021 15:28 Відповісти
А як вже ми "пишаємось" твоєю роботою, якби ти лише знав..........
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19.03.2021 15:28 Відповісти
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8104
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19.03.2021 15:29 Відповісти
Вагнергейт. Крапка.
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19.03.2021 15:29 Відповісти
какими конкретно...по пунктам..
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19.03.2021 15:31 Відповісти
гнидота
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19.03.2021 15:31 Відповісти
зеленский ррокидал лохов избирателей и возгордился ...
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19.03.2021 15:33 Відповісти
Гордилка еще не выросла, лошок малахольный.
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19.03.2021 15:33 Відповісти
Что сказать....Клоун есть клоун. Печального образа....
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19.03.2021 15:33 Відповісти
а ещё рейтингами, купленными у разумкоаа,
и карабельными соснами ...
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19.03.2021 15:34 Відповісти
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4285

...
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19.03.2021 15:34 Відповісти
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 126
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19.03.2021 15:39 Відповісти
Імпічмент, арешт і суд за державну зраду і корупцію.
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19.03.2021 15:34 Відповісти
этот родонок обвинил Кузьменко и Антоненко в убийстве,
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
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19.03.2021 15:35 Відповісти
https://youtu.be/iMY5F1c7Aac
Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье! Карусель, карусель - это радость для нас,
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19.03.2021 15:39 Відповісти
особливо ***** пишається операцією по вагнеру. а особливо ії зливом
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19.03.2021 15:40 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXyDnvRyp1iM_o9yp0uT_CqYloBehiAV5PcpFGsvoR7LtfDc7SfxEebG2R7svml0DJElaMq9pe2FiYlcLsV9tJ_MqWhAHeNU2M0wjwSLShCM_W0ie7r_JKZwUwkH1bn1HE&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 20 ч. ·

Завтра знов засідання РНБО. Скликає Зеленський. Теми поки не відомі.

Або завтра на засідання будуть винесені важливі для країни рішення, або РНБО кінцево перетвориться на цирк шапіто, де продукуються часто безглузді речі, що не мають подальшого продовження.

Отже, питання які зараз Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИНОСИТИ:

1. Катастрофа з епідемією коронавірусу. Україна йде на дно «червоних зон». Вакцини майже немає. Тестування на низькому рівні. Лікарні не забезпечені.

2. Вагнергейт. РНБО зобов'язане втрутитись та нарешті зайнятись питанням зриву операції по вагнерівцям, інакше буде означати, що вони прикривають відвертих зрадників держави.

3. Санкції проти Коломойського. Зеленський має визначитись - він за Україну та весь цивілізований світ, чи за того хто грабував країну та знищував її зсереднини.

Якщо цього не буде - ми побачимо чергове шоу. Чергові ролики. Чергові брехні та фейкові рішення. Медведчук на волі, Деркач далі публікує плівки, Козак та Марченко спокійно займаються своїми справами. Російські помийки, а-ля каналу «Наш» працюють. Жодних дій немає.

Або - Або. Зеленському та його владі час визначитись.
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19.03.2021 15:43 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWVRKiwGD2PhzhLLR0r6r_9jhBPGXUw1fcKjCNNtLHNPWTGp8Oi-l-z6s-MZb9t5SWxjBZsBR6UiGtXRO2tKwEeBDaW-HBVcgztZh4EmhedoKNUyQD1CYOAIAKQtHohVmU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

И о ситуации в стране

Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7329
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19.03.2021 15:45 Відповісти
Застібнути дурня для Зєлі - непоганий вихід. Можна сказари, що єдиний у його ситуації. А які до дурня можуть бути претензії?
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19.03.2021 15:56 Відповісти
Если больше нечем... А Король - то голый!
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19.03.2021 15:52 Відповісти
Абсолютно решения СНБО - одежка голого короля без полномочий на действия .
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19.03.2021 15:54 Відповісти
Работа СНБО - это сказанное А , а расследование и наказание это Б и В . Но как типа патриотическим пиаром можешь погордиться
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19.03.2021 15:52 Відповісти
Панове, вы ошибаетесь в оценке деятельности Зеленского на посту президента. Все вы в душе уверенны, что лучшего руководителя страны у нас не было и только скромность и лёгкое сомнение не даёт вам заявить об этом в полный голос. Я права?
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19.03.2021 15:55 Відповісти
Гордон прогнулся более тонко - вокруг него говно и предатели с аферистами , а он сам ну чистейшей души и моральных устоев человек , при этом с вагнеровцами его просто подвела свита
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19.03.2021 16:03 Відповісти
Не считайте, Демусика, за обиду- стебусь )
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19.03.2021 16:05 Відповісти
Пані Юлія Мендель! Після Вашого захисту Зеленського його рейтинг летить униз ще більш стрімко! Ви навмисно це робите?
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19.03.2021 16:04 Відповісти
Да ты чё базаришь Вань, Я не Мендель - в гугел глянь. Личность я, совсем не бот. И не обзывайся, вот...
( Демусика надулась и сопит)
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19.03.2021 16:31 Відповісти
Ты еще за это ответишь клоун.
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19.03.2021 16:03 Відповісти
Вагнеровские слушания
Я пишаюся результатами роботи РНБО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3247
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19.03.2021 16:10 Відповісти
а піаніна ? піаніна де? для імітування правдивості гри -не вистачає...
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19.03.2021 16:15 Відповісти
А вони там на РНБО в халатах засідають , як Яник з Медвєдєвим на Вовчиному соло?
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19.03.2021 16:14 Відповісти
Главная проблема зеленского в том, что он не понял главного - президент это не актер для видосиков, это человек от которого люди ждут действия для улучшения их жизни.
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19.03.2021 16:14 Відповісти
Сценаристи 95 кварталу про таке не подумали ...
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19.03.2021 16:37 Відповісти
Жалюгідне лайно ! Жалюгідніше тебе - лише кремлівський бункерний щур з дитячою щіталкою !
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19.03.2021 16:35 Відповісти
... И ещё, давайте мы, ua-комментаторы, определим день, когда ВСЕ будем говорить о нашем президенте Зеленском, только в положительном ключе. Уверяю вас, наша жизнь сделает огромный качественный скачок и всего за один день. Давайте попробуем, а?
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19.03.2021 16:47 Відповісти
День,когда о человеке говорят или хорошее,или ничего,определяется Богом.
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19.03.2021 17:49 Відповісти
значит результаты говняные... и не удивительно...
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19.03.2021 17:28 Відповісти
То пусте, тут важно, что бы избиратели гордились.
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19.03.2021 19:46 Відповісти
 
 