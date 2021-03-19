Я пишаюся результатами роботи РНБО, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський закликав Національну раду реформ давати такі ж результати, як РНБО.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час відкриття засідання Національної ради реформ, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас сьогодні такий день важливий, насичений, після засідання Національної ради реформ буде засідання РНБО. Я б хотів, щоб наша Нацрада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек, як від результату РНБО. Це дуже важливо. Ми дуже довго працювали, готувалися і вже десь 6-7 тижнів поспіль я пишаюся результатами потужного нашого органу - РНБО", - зазначив Зеленський.
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А подсанционный мертвечук и козак, и дубинский с деркачем сидят себе в Верховной Раде и с ее трибуны на всю Украину в прямом эфире все, что угодно им несут!
Такие санкции от зебила...
А как Юля пылала гневом в понедельник в ВР))
А вот и "латентна" коалиция:СН всего 205 голосов, кроме БЮТа помогли За майбутнє и Довіра.
и карабельными соснами ...
...
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье! Карусель, карусель - это радость для нас,
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Завтра знов засідання РНБО. Скликає Зеленський. Теми поки не відомі.
Або завтра на засідання будуть винесені важливі для країни рішення, або РНБО кінцево перетвориться на цирк шапіто, де продукуються часто безглузді речі, що не мають подальшого продовження.
Отже, питання які зараз Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИНОСИТИ:
1. Катастрофа з епідемією коронавірусу. Україна йде на дно «червоних зон». Вакцини майже немає. Тестування на низькому рівні. Лікарні не забезпечені.
2. Вагнергейт. РНБО зобов'язане втрутитись та нарешті зайнятись питанням зриву операції по вагнерівцям, інакше буде означати, що вони прикривають відвертих зрадників держави.
3. Санкції проти Коломойського. Зеленський має визначитись - він за Україну та весь цивілізований світ, чи за того хто грабував країну та знищував її зсереднини.
Якщо цього не буде - ми побачимо чергове шоу. Чергові ролики. Чергові брехні та фейкові рішення. Медведчук на волі, Деркач далі публікує плівки, Козак та Марченко спокійно займаються своїми справами. Російські помийки, а-ля каналу «Наш» працюють. Жодних дій немає.
Або - Або. Зеленському та його владі час визначитись.
И о ситуации в стране
( Демусика надулась и сопит)