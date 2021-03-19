Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Национальный совет реформ давать такие же результаты, как СНБО.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе открытия заседания Национального совета реформ, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня такой день важный, насыщенный, после заседания Национального совета реформ будет заседание СНБО. Я бы хотел, чтобы наш Нацсовет реформ давал такой самый реальный результат и позитивный фидбек как от результата СНБО. Это очень важно. Мы очень долго работали, готовились и уже где-то 6-7 недель подряд я горжусь результатами мощного нашего органа - СНБО", - отметил Зеленский.
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А подсанционный мертвечук и козак, и дубинский с деркачем сидят себе в Верховной Раде и с ее трибуны на всю Украину в прямом эфире все, что угодно им несут!
Такие санкции от зебила...
А как Юля пылала гневом в понедельник в ВР))
А вот и "латентна" коалиция:СН всего 205 голосов, кроме БЮТа помогли За майбутнє и Довіра.
и карабельными соснами ...
...
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье! Карусель, карусель - это радость для нас,
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Завтра знов засідання РНБО. Скликає Зеленський. Теми поки не відомі.
Або завтра на засідання будуть винесені важливі для країни рішення, або РНБО кінцево перетвориться на цирк шапіто, де продукуються часто безглузді речі, що не мають подальшого продовження.
Отже, питання які зараз Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИНОСИТИ:
1. Катастрофа з епідемією коронавірусу. Україна йде на дно «червоних зон». Вакцини майже немає. Тестування на низькому рівні. Лікарні не забезпечені.
2. Вагнергейт. РНБО зобов'язане втрутитись та нарешті зайнятись питанням зриву операції по вагнерівцям, інакше буде означати, що вони прикривають відвертих зрадників держави.
3. Санкції проти Коломойського. Зеленський має визначитись - він за Україну та весь цивілізований світ, чи за того хто грабував країну та знищував її зсереднини.
Якщо цього не буде - ми побачимо чергове шоу. Чергові ролики. Чергові брехні та фейкові рішення. Медведчук на волі, Деркач далі публікує плівки, Козак та Марченко спокійно займаються своїми справами. Російські помийки, а-ля каналу «Наш» працюють. Жодних дій немає.
Або - Або. Зеленському та його владі час визначитись.
И о ситуации в стране
( Демусика надулась и сопит)