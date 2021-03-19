РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости Видео
3 754 59

Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Национальный совет реформ давать такие же результаты, как СНБО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе открытия заседания Национального совета реформ, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня такой день важный, насыщенный, после заседания Национального совета реформ будет заседание СНБО. Я бы хотел, чтобы наш Нацсовет реформ давал такой самый реальный результат и позитивный фидбек как от результата СНБО. Это очень важно. Мы очень долго работали,  готовились и уже где-то 6-7 недель подряд я горжусь результатами мощного нашего органа - СНБО", - отметил Зеленский.

Читайте также: 19 марта Зеленский собирает заседание СНБО, "особо сенсационных решений не ожидается", - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) СНБО (4432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
тьфу
показать весь комментарий
19.03.2021 15:27
+15
Пан недопрезидент, а в итоге какой конкретный результат?
показать весь комментарий
19.03.2021 15:28
+15
этот родонок обвинил Кузьменко и Антоненко в убийстве,
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
показать весь комментарий
19.03.2021 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тьфу
показать весь комментарий
19.03.2021 15:27 Ответить
Во спасение это голого короля в ОПУ с Ермаком работает политтехнолог Сергей Быков - писал Юле в 2018 году Новый Курс на выборы презиыдентши ... Отлупил свою политтехнологжку аферистку жену Анне Быкову до уголовщины... Человек Медведчука и Бени. Спасал на местных выборах афериста Загида Краснова в Днепре ... У них в ОПУ уже трет разгребает ПРоблемки
показать весь комментарий
19.03.2021 16:01 Ответить
Ха, жена этого быкова, продвигала петушария на парламентских и местных выборах. Какое совпадение - кацапская агентура совсем не палится
показать весь комментарий
19.03.2021 16:11 Ответить
а какого петушария еще ? провсветите пжлст
показать весь комментарий
19.03.2021 16:32 Ответить
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - знайшла , ви мали на увазі цей прорашистський політичний центр ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри!
показать весь комментарий
19.03.2021 16:48 Ответить
хоч плюй, вітя, хоч не плюй, а раші тв вже НеМА. клятий рософоб цей ЗЕ
показать весь комментарий
19.03.2021 16:03 Ответить
дійсно трохи підтягне собі рейтинг - поки суди не відмінили ці санкції
показать весь комментарий
19.03.2021 16:11 Ответить
ЧУЧЕЛКО ...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:44 Ответить
Та ты шо! Нема???? Все болото из закрытых помоек переместилось на "наш" и вещает СПОКОЙНО, так же вещают по регионам ВСЕ пророссийские помойки!
А подсанционный мертвечук и козак, и дубинский с деркачем сидят себе в Верховной Раде и с ее трибуны на всю Украину в прямом эфире все, что угодно им несут!
Такие санкции от зебила...
показать весь комментарий
19.03.2021 22:58 Ответить
ВР 236 голосами проголосовала за законопроект об освобождении производителей вакцин от ответственности за последствия их применения.
А как Юля пылала гневом в понедельник в ВР))
А вот и "латентна" коалиция:СН всего 205 голосов, кроме БЮТа помогли За майбутнє и Довіра.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:28 Ответить
Охорона вр по півгодини витрачає на ідентифікацію ювт, бо камери не розпізнають ніхрена)))
показать весь комментарий
19.03.2021 15:35 Ответить
До речі там не тільки виробники, а й торговці, медики і "інші люди"!!! Там у висновку гнеу зп прямо написали, що суперечить всьому,що можна, а його все одно приймають. Це ****..ць!
показать весь комментарий
19.03.2021 15:40 Ответить
Пан недопрезидент, а в итоге какой конкретный результат?
показать весь комментарий
19.03.2021 15:28 Ответить
А як вже ми "пишаємось" твоєю роботою, якби ти лише знав..........
показать весь комментарий
19.03.2021 15:28 Ответить
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8104
показать весь комментарий
19.03.2021 15:29 Ответить
Вагнергейт. Крапка.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:29 Ответить
какими конкретно...по пунктам..
показать весь комментарий
19.03.2021 15:31 Ответить
гнидота
показать весь комментарий
19.03.2021 15:31 Ответить
зеленский ррокидал лохов избирателей и возгордился ...
показать весь комментарий
19.03.2021 15:33 Ответить
Гордилка еще не выросла, лошок малахольный.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:33 Ответить
Что сказать....Клоун есть клоун. Печального образа....
показать весь комментарий
19.03.2021 15:33 Ответить
а ещё рейтингами, купленными у разумкоаа,
и карабельными соснами ...
показать весь комментарий
19.03.2021 15:34 Ответить
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4285

...
показать весь комментарий
19.03.2021 15:34 Ответить
Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 126
показать весь комментарий
19.03.2021 15:39 Ответить
Імпічмент, арешт і суд за державну зраду і корупцію.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:34 Ответить
этот родонок обвинил Кузьменко и Антоненко в убийстве,
люди гниют в тюрьме,
зеленский скот и подонок
показать весь комментарий
19.03.2021 15:35 Ответить
https://youtu.be/iMY5F1c7Aac
Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье! Карусель, карусель - это радость для нас,
показать весь комментарий
19.03.2021 15:39 Ответить
особливо ***** пишається операцією по вагнеру. а особливо ії зливом
показать весь комментарий
19.03.2021 15:40 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXyDnvRyp1iM_o9yp0uT_CqYloBehiAV5PcpFGsvoR7LtfDc7SfxEebG2R7svml0DJElaMq9pe2FiYlcLsV9tJ_MqWhAHeNU2M0wjwSLShCM_W0ie7r_JKZwUwkH1bn1HE&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 20 ч. ·

Завтра знов засідання РНБО. Скликає Зеленський. Теми поки не відомі.

Або завтра на засідання будуть винесені важливі для країни рішення, або РНБО кінцево перетвориться на цирк шапіто, де продукуються часто безглузді речі, що не мають подальшого продовження.

Отже, питання які зараз Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИНОСИТИ:

1. Катастрофа з епідемією коронавірусу. Україна йде на дно «червоних зон». Вакцини майже немає. Тестування на низькому рівні. Лікарні не забезпечені.

2. Вагнергейт. РНБО зобов'язане втрутитись та нарешті зайнятись питанням зриву операції по вагнерівцям, інакше буде означати, що вони прикривають відвертих зрадників держави.

3. Санкції проти Коломойського. Зеленський має визначитись - він за Україну та весь цивілізований світ, чи за того хто грабував країну та знищував її зсереднини.

Якщо цього не буде - ми побачимо чергове шоу. Чергові ролики. Чергові брехні та фейкові рішення. Медведчук на волі, Деркач далі публікує плівки, Козак та Марченко спокійно займаються своїми справами. Російські помийки, а-ля каналу «Наш» працюють. Жодних дій немає.

Або - Або. Зеленському та його владі час визначитись.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:43 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWVRKiwGD2PhzhLLR0r6r_9jhBPGXUw1fcKjCNNtLHNPWTGp8Oi-l-z6s-MZb9t5SWxjBZsBR6UiGtXRO2tKwEeBDaW-HBVcgztZh4EmhedoKNUyQD1CYOAIAKQtHohVmU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

И о ситуации в стране

Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
19.03.2021 15:45 Ответить
Застібнути дурня для Зєлі - непоганий вихід. Можна сказари, що єдиний у його ситуації. А які до дурня можуть бути претензії?
показать весь комментарий
19.03.2021 15:56 Ответить
Если больше нечем... А Король - то голый!
показать весь комментарий
19.03.2021 15:52 Ответить
Абсолютно решения СНБО - одежка голого короля без полномочий на действия .
показать весь комментарий
19.03.2021 15:54 Ответить
Работа СНБО - это сказанное А , а расследование и наказание это Б и В . Но как типа патриотическим пиаром можешь погордиться
показать весь комментарий
19.03.2021 15:52 Ответить
Панове, вы ошибаетесь в оценке деятельности Зеленского на посту президента. Все вы в душе уверенны, что лучшего руководителя страны у нас не было и только скромность и лёгкое сомнение не даёт вам заявить об этом в полный голос. Я права?
показать весь комментарий
19.03.2021 15:55 Ответить
Гордон прогнулся более тонко - вокруг него говно и предатели с аферистами , а он сам ну чистейшей души и моральных устоев человек , при этом с вагнеровцами его просто подвела свита
показать весь комментарий
19.03.2021 16:03 Ответить
Не считайте, Демусика, за обиду- стебусь )
показать весь комментарий
19.03.2021 16:05 Ответить
Пані Юлія Мендель! Після Вашого захисту Зеленського його рейтинг летить униз ще більш стрімко! Ви навмисно це робите?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:04 Ответить
Да ты чё базаришь Вань, Я не Мендель - в гугел глянь. Личность я, совсем не бот. И не обзывайся, вот...
( Демусика надулась и сопит)
показать весь комментарий
19.03.2021 16:31 Ответить
Ты еще за это ответишь клоун.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:03 Ответить
Вагнеровские слушания
Я пишаюся результатами роботи РНБО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3247
показать весь комментарий
19.03.2021 16:10 Ответить
а піаніна ? піаніна де? для імітування правдивості гри -не вистачає...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:15 Ответить
А вони там на РНБО в халатах засідають , як Яник з Медвєдєвим на Вовчиному соло?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:14 Ответить
Главная проблема зеленского в том, что он не понял главного - президент это не актер для видосиков, это человек от которого люди ждут действия для улучшения их жизни.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:14 Ответить
Сценаристи 95 кварталу про таке не подумали ...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:37 Ответить
Жалюгідне лайно ! Жалюгідніше тебе - лише кремлівський бункерний щур з дитячою щіталкою !
показать весь комментарий
19.03.2021 16:35 Ответить
... И ещё, давайте мы, ua-комментаторы, определим день, когда ВСЕ будем говорить о нашем президенте Зеленском, только в положительном ключе. Уверяю вас, наша жизнь сделает огромный качественный скачок и всего за один день. Давайте попробуем, а?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:47 Ответить
День,когда о человеке говорят или хорошее,или ничего,определяется Богом.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:49 Ответить
значит результаты говняные... и не удивительно...
показать весь комментарий
19.03.2021 17:28 Ответить
То пусте, тут важно, что бы избиратели гордились.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:46 Ответить
 
 