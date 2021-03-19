Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Национальный совет реформ давать такие же результаты, как СНБО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе открытия заседания Национального совета реформ, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня такой день важный, насыщенный, после заседания Национального совета реформ будет заседание СНБО. Я бы хотел, чтобы наш Нацсовет реформ давал такой самый реальный результат и позитивный фидбек как от результата СНБО. Это очень важно. Мы очень долго работали, готовились и уже где-то 6-7 недель подряд я горжусь результатами мощного нашего органа - СНБО", - отметил Зеленский.

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