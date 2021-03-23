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Колишнього найманця "ДНР" затримано в Дружківці, - Держприкордонслужба. ВІДЕО

У Дружківці (Донецька область) прикордонники затримали екснайманця РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

54-річний житель Дружківки в травні 2014 року виконував завдання російських найманців на одному з блокпостів у своєму місті. За дорученням окупантів чоловік перевіряв документи та оглядав речі й транспорт. Згодом громадянин відмовився від співпраці й покинув лави терористів.

Представники Національної поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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бойовик (3414) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Донбас (22356) найманці рф (2054)


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Расстрелять питора
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23.03.2021 17:11 Відповісти
так якщо виконував завдання найманців, то чого стаття за створення?
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23.03.2021 17:12 Відповісти
предполагаю что с ним сделает наша влада - назначит пенсию и отпустит! он же из категории "там же нашилюди" да зеля?
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23.03.2021 17:34 Відповісти
А когда он вышел с рядов? в понедельник ? сегодня вторник. Мразь.....
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23.03.2021 18:28 Відповісти
І куди ж тепер його "інтегрувати"? Подивишся, вони там святі і божі, тільки на блокпостах стояли та банки меду з вибухівкою підносили.
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23.03.2021 18:37 Відповісти
це ж не волонтер і не ветеран АТО за що його так жистоко?
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23.03.2021 18:39 Відповісти
Всі вони ссуки понялі... Проворовався та втік від таких же самих бандюків. Шо - він - там поняв, млять?...
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23.03.2021 19:26 Відповісти
А попытки к бегству небыло?Жаль.Жаль.Тут вы ребята не доработали.
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23.03.2021 19:52 Відповісти
 
 