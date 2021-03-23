Колишнього найманця "ДНР" затримано в Дружківці, - Держприкордонслужба. ВІДЕО
У Дружківці (Донецька область) прикордонники затримали екснайманця РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
54-річний житель Дружківки в травні 2014 року виконував завдання російських найманців на одному з блокпостів у своєму місті. За дорученням окупантів чоловік перевіряв документи та оглядав речі й транспорт. Згодом громадянин відмовився від співпраці й покинув лави терористів.
Представники Національної поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
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