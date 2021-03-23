Экс-наемник "ДНР" задержан в Дружковке, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В Дружковке (Донецкая область) пограничники задержали экс-наемника РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
54-летний житель Дружковки в мае 2014 года выполнял задание российских наемников на одном из блок-постов в своем городе. По поручению оккупантов мужчина проверял документы и осматривал вещи и транспорт. Впоследствии гражданин отказался от сотрудничества и покинул ряды террористов.
Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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