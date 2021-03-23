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Экс-наемник "ДНР" задержан в Дружковке, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Дружковке (Донецкая область) пограничники задержали экс-наемника РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

54-летний житель Дружковки в мае 2014 года выполнял задание российских наемников на одном из блок-постов в своем городе. По поручению оккупантов мужчина проверял документы и осматривал вещи и транспорт. Впоследствии гражданин отказался от сотрудничества и покинул ряды террористов.

Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Также читайте: В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы

Автор: 

боевик (16779) Госпогранслужба (6432) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Расстрелять питора
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23.03.2021 17:11 Ответить
так якщо виконував завдання найманців, то чого стаття за створення?
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23.03.2021 17:12 Ответить
предполагаю что с ним сделает наша влада - назначит пенсию и отпустит! он же из категории "там же нашилюди" да зеля?
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23.03.2021 17:34 Ответить
А когда он вышел с рядов? в понедельник ? сегодня вторник. Мразь.....
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23.03.2021 18:28 Ответить
І куди ж тепер його "інтегрувати"? Подивишся, вони там святі і божі, тільки на блокпостах стояли та банки меду з вибухівкою підносили.
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23.03.2021 18:37 Ответить
це ж не волонтер і не ветеран АТО за що його так жистоко?
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23.03.2021 18:39 Ответить
Всі вони ссуки понялі... Проворовався та втік від таких же самих бандюків. Шо - він - там поняв, млять?...
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23.03.2021 19:26 Ответить
А попытки к бегству небыло?Жаль.Жаль.Тут вы ребята не доработали.
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23.03.2021 19:52 Ответить
 
 