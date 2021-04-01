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Суддя госпсуду Києва Баранов за 37 хвилин дослідив 4 тис. сторінок за позовом до Приватбанку і виніс рішення на користь підприємства Коломойського, - ЗМІ. ВIДЕО

Суддя Господарського суду міста Києва Дмитро Баранов дослідив докази у справі за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" до "Приватбанку" за 37 хвилин. Йдеться про 4 тисячі сторінок з матеріалів справи.

Про це свідчить протокол судового засідання, який є в розпорядженні "Центру протидії корупції", йдеться в матеріалі "Врятувати Коломойського" "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Саме рішення також було винесено в рекордні терміни. Документ, як стверджують експерти, був необхідний українському олігарху Ігорю Коломойському для захисту в США.

Завод, який належить Ігорю Коломойському, подав десятки позовів до державного банку про визнання зобов’язань по кредитах, виданих "Приватом" ще до його націоналізації, припиненими. Судді Оксана Марченко та Дмитро Баранов задовольнили вимоги заводу.

У кінці 2019 року державний "Приватбанк" подав позов у штаті Делавер до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до пов’язаних з ними компаній про відшкодування збитків на кілька сотень мільйонів доларів. За версією "Приватбанку", вони в попередні роки незаконно отримали від банку гроші, на які фінансували свій американський бізнес, а також купували нерухомість.

"Нікопольський завод феросплавів" не є стороною у цій справі. Однак він фігурує в позові як підприємство, якому ще контрольований олігархами банк нібито незаконно видавав кредити, що згодом через низку компаній йшли на покупку американської нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За колишніх топменеджерок "ПриватБанку" Шмальченко і Конопкіну внесли застави

Також згідно з аналітикою "Центру протидії корупції", суддя оприлюднив повний текст рішення на понад 60 тисяч знаків у той же самий день, що й виніс його, — 22 січня 2021 року.

"Такі обставини можуть свідчити про те, що текст рішення міг бути виготовлений заздалегідь, адже, щоб тільки надрукувати текст такого обсягу, судді треба було щонайменше 5 годин робочого часу", — каже адвокат "Центру протидії корупції" Олексій Бойко.

На думку антикорупційників, повний текст рішення був необхідний "Нікопольському заводу феросплавів" саме 22 січня, адже це був останній робочий день перед засіданням в Делавері у справі "Приватбанку" проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних з ними компаній.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Коломойський Ігор (3122) США (23032) Приватбанк (2434) Центр протидії корупції (265) Слідство.Інфо (43)


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Топ коментарі
+33
швидкість вивчення справи напряму залежить від отриманої суми
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01.04.2021 11:22
+17
ну вот пришел купленный судья, полюбуйтесь, хрестоматийный случай..
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01.04.2021 11:28
+15
А звучит-то как характерно, судья баранов...
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01.04.2021 11:27
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швидкість вивчення справи напряму залежить від отриманої суми
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01.04.2021 11:22 Відповісти
а что там рассматривать если НФЗ исполнил все обязательства по кредитному договору.
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01.04.2021 11:47 Відповісти
зебобик
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01.04.2021 11:51 Відповісти
мне Зеленский такой же самый как и Петя,
статья написана по дебильному и порохоботы тут же прилетели как мухи на гавно
суть иска тяжело было написать
Источник: https://censor.net/ru/v3256943Джерело: https://censor.net/ua/v3256943
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01.04.2021 12:14 Відповісти
Нема чому дивоватися. Зеленсько-Коломойськй продаёт Русь-Україну Москві
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01.04.2021 11:23 Відповісти
Ахренительно Зеленский 'дружит' с Коломойским
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн. Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.
А ваши бредни остаются вашими бреднями
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01.04.2021 12:18 Відповісти
А кошти списали, чи просто винесли рішення? А суд ще не виносив рішення?
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01.04.2021 12:43 Відповісти
Конечно, вынесли решение, если не будет возмещён ущерб, то будут суды, конфискации, аресты имущества. Все в рамках закона. Но ваша секта таких вещей не замечает, талдычите матры про зраду
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01.04.2021 14:50 Відповісти
ви мабуть з іншої планети до нас завітали
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01.04.2021 19:52 Відповісти
звичайно, хіба можна змушувати чекати такого поважного гаспадіна?
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01.04.2021 11:24 Відповісти
А звучит-то как характерно, судья баранов...
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01.04.2021 11:27 Відповісти
Суддя(баранОВ) дивився, дивився на справу як на нові ворота, а потім розбігся та ба-бах і вони...
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01.04.2021 14:51 Відповісти
Ну так, баран - он и в Африке - БАРАН!!!
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01.04.2021 23:25 Відповісти
ну вот пришел купленный судья, полюбуйтесь, хрестоматийный случай..
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01.04.2021 11:28 Відповісти
Таки Тема не розкрита !
Не озвучено основне - скільки суддя заробив за 37 мінут
судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", Источник: https://censor.net/ru/v3256943
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01.04.2021 12:12 Відповісти
Е-судья? ))))
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01.04.2021 11:28 Відповісти
А вот зебилам нужно 37 лет для осознания факта, что они зебилы А по сути - не поможет. Бене нужна защита и думает, что украинский суд ее предоставит Странно для человека, у которого серого вещества больше, чем у миллионов за него проголосовавших.
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01.04.2021 11:28 Відповісти
Я бы даже сказал, что у него в коричневом веществе мозгов больше чем у зебилов всех вместе взятых.
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01.04.2021 11:31 Відповісти
"37 лет для осознания факта" - отдельным особям и 42 года не хватило...
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01.04.2021 12:42 Відповісти
Жрите зеленые ушлепки, эти мародеры и из трупа свой гешефт сделают. Обрезь обокрала вас, страну, избежит ответственности еще получит компенсацию. Гипотетически максимум что с ними может случится, это смерть от гомерического хохота над вами тупыми идиотами.
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01.04.2021 11:28 Відповісти
Vi videli familiyu... i chto vi ot nego zdali ..
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01.04.2021 11:30 Відповісти
Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу". - Стать судьей стоит 250000 долларов. Судьи «отбивают» деньги так.В Административных судах ходят суммы в несколько миллионов долларов за решение о признании выборов несостоявшимися. В Хозяйственных судах такса 3% от суммы иска о приватизации и 50% от наследства. В судах общей юрисдикции отказ в аресте, принятие решения ,направление дела на дополнительное расследование, исключение из приговора "тяжких" статей стоит от $10000.
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01.04.2021 11:31 Відповісти
Учитывая, что хозяйственные суды не рассматривают наследственные дела (их рассматривают суды общей юрисдикции), корректность остальной части Ваших комментариев даже обсуждать бессмысленно.

И с 2012 года пришли на судейские должности только 700 человек набора 2017 года (при Порошенко начали процедуру, при Зеленском закончили). Не поверите - бесплатно. Так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике. Нет, ну может кто-то кого-то и развёл, не исключаю, но это точно не правило, а исключение в режиме 1 на этих 700.
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01.04.2021 12:22 Відповісти
так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике/ Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный,реальный. И за базар отвечает . Гуглим: Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу". 10 февраля 2010, 07:14/ Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр.-Лучше ещё никто не сказал.
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01.04.2021 13:25 Відповісти
10 февраля 2010 года !!!!!!!!!!!!!!!!! А ничего, что с тех пор уже революция была и 3-й президент по счёту ? Ви ще згадайте, як баба дівкою була . . .

Это то же самое, что ссылаясь на Голодомор 1932-1933 годов, говорить, что сейчас в Украине невозможно еду достать . . .

Нет, я не говорю, что проблем никаких нет, но примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор. 7 лет назад в центре Киева массово людей расстреливали, но ведь сегодня по Майдану можно спокойно гулять, не так ли ?
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02.04.2021 04:29 Відповісти
примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор./Т.е. в нынешней ситуации судьи взятки а)не берут б) берут меньше и тому есть доказательства? Реальные и конкретные?
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02.04.2021 09:31 Відповісти
Кстати, направления дела на дополнительное расследование нет уже с реформы Портнова 2012 года, что тоже говорит о том, понимаете ли Вы, о чём говорите.
Провокатор
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01.04.2021 12:23 Відповісти
с реформы Портнова 2012 года. / И реформы Зеленского ."Еженедельное лишение мантий недостойных судей" : Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда. И вот он,результат судебной реформы. Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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01.04.2021 12:43 Відповісти
Суді...... суді, а що це таке?
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01.04.2021 11:31 Відповісти
в украіні це ті шо помогають преступнікам уйти від наказанія.
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01.04.2021 11:33 Відповісти
цей еврей купив не тікі судів. він і президента разос з усіею його шпаной купив з потрохами.
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01.04.2021 11:32 Відповісти
Он его не купил, он его вылепил из навоза, как якутский скульптор. В Италии Пиноккио из дерева, а у нас чмо зеФекалино из под хвоста Бабы Бени.
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01.04.2021 13:38 Відповісти
*maximum_sarcasm* Зуя собі швидкість! Це вже якийсь штучний інтелект!
(цифровий Баранов, так би мовити...) 🤖🐏
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01.04.2021 11:33 Відповісти
печально конечно, но самое печальное, что ему за это ничего не будет..., мы его как и раньше будем содержать и сейчас и потом, до самой смерти..., а почему бы ему полностью не перейти на довольствие от коломойского...
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01.04.2021 11:40 Відповісти
у мене лише одне питання- скільки грошей на хабар взяли ці судді. інших питань немає.
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01.04.2021 11:41 Відповісти
элементарно. 4000 умножить на те "страницы", шо ниже = $400 тыс.
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01.04.2021 11:51 Відповісти
я даже знаю как эти "страницы" выглядели.
Судья хозсуда Киева Баранов за 37 минут исследовал 4 тыс. страниц по иску к Приватбанку и вынес решение в пользу предприятия Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9447
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01.04.2021 11:46 Відповісти
Дело на в том сколько заплатил Коломойский судье Баранову за это решение. Дело в том, что судья Баранов на 100% уверен, что ему за это ничего не будет.
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01.04.2021 11:53 Відповісти
в цьому і проблема нашої країни - у безкарності суддів
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01.04.2021 19:55 Відповісти
Да разве только судьев?
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02.04.2021 09:30 Відповісти
Размер взятки прямо пропорционален скорости турборежима
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01.04.2021 11:53 Відповісти
Надеюсь, решение о линчевании судей будет выноситься еще быстрее
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01.04.2021 11:57 Відповісти
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01.04.2021 12:14 Відповісти
Наши поздравления!... и президенту в том числе...
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01.04.2021 12:03 Відповісти
Останавливает мент на дороге водителя и представляется:
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!

Так и тут....судья кого??
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01.04.2021 12:04 Відповісти
У каждого БАРАНА свой пастушок ...
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01.04.2021 12:05 Відповісти
37 минут - то он купюры пересчитывал и на валидаторе проверял. серьезное же дело, "исследовать" надо.
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01.04.2021 12:05 Відповісти
Там наверное было 4000 купюр по 100 баксов....37 минут как раз хватит что бы пересчитать...
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01.04.2021 12:07 Відповісти
Между страницами 4000-х страничного тома материалов дела Столько времени перелистать, и вытащить купюры.
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01.04.2021 12:16 Відповісти
А тебя жаба давит, что ты так не можешь ?
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01.04.2021 13:53 Відповісти
Хм, завидовать ворам и взяточникам, считая их долю счастливой, и мечтать, чтоб и сам так когда либо смог - это ваш удел, русских.
Это у вас воровитый госслужащий на рыбном месте - предел карьерных мечтаний.
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01.04.2021 15:21 Відповісти
Нет, это ваш удел, африканских негров.
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01.04.2021 15:32 Відповісти
Детский сад, а не новость.

Я, мягко говоря, не фанат Коломойского, - будь я Президентом, он бы у меня двойную сумму от украденной в Привате положил бы в бюджет, чтобы обряд обрезания ему не повторили в почтенном возрасте (но на этот раз до корня). И даже допускаю, что могло иметь место коррупционное или административное влияние на судью в данном деле (увы).

Но обвинять суд только на том основании, что "быстро исследовали доказательства (4 тыс. стр. за 37 минут)" и "для решения на 60 тыс. знаков надо 5 часов рабочего времени" - простите, но это бред. Любой уважающий себя судья материалы дела берёт в руки не впервые на заседании, как и проект решения пишется не с нуля в совещательной комнате. Дело изучается, готовится днями. Дело проходит подготовительное заседание. Стороны все свои позиции подают в хозяйственном процессе письменно, даже если речь идёт о показаниях свидетелей (которые в хозпроцессе редко бывают, там по документам судятся). Копии всех документов предоставляются сторонам заранее и они подают счои возражения. То есть дело жёванное-пережёванное. После закрытия подготовительного заседания в основном судебном слушании уже только выступления сторон, исследование доказательств и короткие дебаты. Исследование состоит в оглашении названий документов, которые есть в деле. Судья предупреждает, мол если есть необходимость на чём-то остановиться подробнее, пусть стороны говорят с места, что в этом документе огласите то-то или обратите внимание на такую-то строчку. А дебаты вообще 2 минуты : "Прошу удовлетворить" (истец) и "Прошу отказать" (ответчик). Так что 37 минут - это ещё много. Что касается 60 тыс. знаков решения - так оно тоже заранее готовится. Ну может какие-то мелочи из последнего заседания вносятся в совещательной комнате (типа последние ходатайства и т.п.). Но основа заранее готова и это нормально - ненормально только разглашать до совещательной комнаты, что ты собираешься принять (это уже брутал и коррупция). А так заранее. Разве что если в основном рассмотрении что-то сверхъестественное всплывёт, на что суд внимание не обратил, тогда до 5 дней можно полный текст готовить.
Если заранее не готовиться к процессу, ты утонешь под количеством дел + решения будут некачественные. Надо же почитать дело, нормативку и практику судебную поискать, подумать медленно, проект выписать аккуратно, вычитать его 100 раз . . .

Поэтому истерика от общественников и журналистов тут не совсем уместна. В жизни оно не так, как в кино красивом.
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01.04.2021 12:14 Відповісти
ну да . а если сюда добавить и то , что "судья не несет видповидальности за принятое им судебное решение" и судкйскую недоторканость, то пошли вы вообще все на йух и журналисты и общественники! да Володимир? т.е. вы судейскиеинеподконтрольные и неприасаемые и умвас свое государство в государстве. Володимир, ты судья? у тебя как дела обстоят с маетками, личным автопарком, пентхаузами, яхтами, роллексами и т.д. ??? объясни мне пересичному почему как ни судья так миллионер? вот этого баранова если на полиграф то что увидим? лицемеры вы ребята....
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01.04.2021 12:44 Відповісти
Люба державна структура з 4% довіри не може бути легітимною. Суди не виключення. Тому що б Ви не розказували - це вже не рішення "Іменем України". Це "ми з пацанами порішали".
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01.04.2021 16:03 Відповісти
таким " судям " місце на гіллякі поперед окружного суду у Київі
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01.04.2021 12:24 Відповісти
Все видят этот трэш и понимают, что происходит беззаконие, но никто не может найти управу для судей беспредельщиков. Пока судьи не сядут с конфискацией , ничего не поменяется.
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01.04.2021 12:26 Відповісти
судебная система в Украине прогнила насквозь и требует даже не реформирования а своеобразной замены! в том числе и замены коррумпированных старых судейских кадров. а вот этого баранова нельзя ли на полиграф (сколько взял) а потом на кичу?
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01.04.2021 12:35 Відповісти
ГБР должно с этим конкретно разобраться,а так же взять на пересмротр ещё сотни дел этого Баранова и других "волков" в судейских мантиях ...
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01.04.2021 12:37 Відповісти
Судью баранова- повесить ..., можно вниз головой..
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01.04.2021 12:40 Відповісти
Вся пліснява влада цим зайнята. А ви що думали, що беня просто так бабло в лайносеріальчик вкладав, щоб нарід повеселити?
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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01.04.2021 12:42 Відповісти
ПОКА НЕ ЛИКВИДИРУЮТ КУЧЕРЯВОГО МНОГО МИЛЛИАРДОВ УЙДЕТ К НЕМУ В КАРМАН
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01.04.2021 13:06 Відповісти
а в гробу карманов нет
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01.04.2021 13:17 Відповісти
Пока беню не отдали США,толку не будет.
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01.04.2021 14:17 Відповісти
Лайно
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01.04.2021 14:18 Відповісти
И "судье" за это абсолютно ничего не будет, судейская мафия у нас работает на олигархов, криминал и вату. Они как паразиты, которые убивают своего носителя и себя вместе с ним, но остановиться не могут в силу своей природы.
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01.04.2021 15:19 Відповісти
Ага, а раньше он это дело не видел. Несколько месяцев его слушал и не читал. А тут бац и в самый последний момент прочитал. Журнашлюхи уже не знают как лучше соврать ради резонанса.
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01.04.2021 15:35 Відповісти
Судья Баранов врубил турборежим и успел. Интересно в онлайн трансляции по ТВ может повторить? А ещё жалуются что судей не хватает . да стадо таких судей баранов перещелкает все дела по стране за неделю. И замете ещё не включался режим битурбо. Вообщем судья молодец , зафиксировать рекорд в книге рекордов Гиннеса. Главное что бы в работе удалец не перегрелся.
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01.04.2021 15:43 Відповісти
ВУНДЕРКІНД із ГОЛОВЮРИСТОМ і 100відсотковими - ТУРБОРЕЖИМ!!!
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01.04.2021 16:06 Відповісти
А знаете почему не могут прижать И.В. Коломойского? потому что это делают липкими руками. Господа! Мойте руки перед едой, чистой водой.
Разгадка способностей Коломойского лежит в пустых головах его опонентов.
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01.04.2021 16:37 Відповісти
Того суддю не посадиш тому потрвбно таких суддів зробити так щоб вони боялися навіть наближатись до суду
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01.04.2021 17:31 Відповісти
Пора США поуволнять половину наших мразей. Провести аудит из уволеных
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01.04.2021 22:18 Відповісти
***** и после этих вердиктов продажных шкур, ктото еще будет верещать о вандализьме под стенами АП???!!! ДА эти стены за поощрение такой судовой системы вообще разнести надо вместе с шайкой которая там обосновалась!....
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02.04.2021 00:09 Відповісти
Державо, ти є чи ***** нема, коли ти вже таких суддівських вирожків почнеш розвішувати на фонарях разом з їхніми самками, виродками та онуками?
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02.04.2021 04:45 Відповісти
 
 