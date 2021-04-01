Суддя госпсуду Києва Баранов за 37 хвилин дослідив 4 тис. сторінок за позовом до Приватбанку і виніс рішення на користь підприємства Коломойського, - ЗМІ. ВIДЕО
Суддя Господарського суду міста Києва Дмитро Баранов дослідив докази у справі за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" до "Приватбанку" за 37 хвилин. Йдеться про 4 тисячі сторінок з матеріалів справи.
Про це свідчить протокол судового засідання, який є в розпорядженні "Центру протидії корупції", йдеться в матеріалі "Врятувати Коломойського" "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.
Саме рішення також було винесено в рекордні терміни. Документ, як стверджують експерти, був необхідний українському олігарху Ігорю Коломойському для захисту в США.
Завод, який належить Ігорю Коломойському, подав десятки позовів до державного банку про визнання зобов’язань по кредитах, виданих "Приватом" ще до його націоналізації, припиненими. Судді Оксана Марченко та Дмитро Баранов задовольнили вимоги заводу.
У кінці 2019 року державний "Приватбанк" подав позов у штаті Делавер до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до пов’язаних з ними компаній про відшкодування збитків на кілька сотень мільйонів доларів. За версією "Приватбанку", вони в попередні роки незаконно отримали від банку гроші, на які фінансували свій американський бізнес, а також купували нерухомість.
"Нікопольський завод феросплавів" не є стороною у цій справі. Однак він фігурує в позові як підприємство, якому ще контрольований олігархами банк нібито незаконно видавав кредити, що згодом через низку компаній йшли на покупку американської нерухомості.
Також згідно з аналітикою "Центру протидії корупції", суддя оприлюднив повний текст рішення на понад 60 тисяч знаків у той же самий день, що й виніс його, — 22 січня 2021 року.
"Такі обставини можуть свідчити про те, що текст рішення міг бути виготовлений заздалегідь, адже, щоб тільки надрукувати текст такого обсягу, судді треба було щонайменше 5 годин робочого часу", — каже адвокат "Центру протидії корупції" Олексій Бойко.
На думку антикорупційників, повний текст рішення був необхідний "Нікопольському заводу феросплавів" саме 22 січня, адже це був останній робочий день перед засіданням в Делавері у справі "Приватбанку" проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних з ними компаній.
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статья написана по дебильному и порохоботы тут же прилетели как мухи на гавно
суть иска тяжело было написать
Источник: https://censor.net/ru/v3256943Джерело: https://censor.net/ua/v3256943
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн. Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.
А ваши бредни остаются вашими бреднями
Не озвучено основне - скільки суддя заробив за 37 мінут
судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", Источник: https://censor.net/ru/v3256943
И с 2012 года пришли на судейские должности только 700 человек набора 2017 года (при Порошенко начали процедуру, при Зеленском закончили). Не поверите - бесплатно. Так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике. Нет, ну может кто-то кого-то и развёл, не исключаю, но это точно не правило, а исключение в режиме 1 на этих 700.
Это то же самое, что ссылаясь на Голодомор 1932-1933 годов, говорить, что сейчас в Украине невозможно еду достать . . .
Нет, я не говорю, что проблем никаких нет, но примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор. 7 лет назад в центре Киева массово людей расстреливали, но ведь сегодня по Майдану можно спокойно гулять, не так ли ?
Провокатор
(цифровий Баранов, так би мовити...) 🤖🐏
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!
Так и тут....судья кого??
Это у вас воровитый госслужащий на рыбном месте - предел карьерных мечтаний.
Я, мягко говоря, не фанат Коломойского, - будь я Президентом, он бы у меня двойную сумму от украденной в Привате положил бы в бюджет, чтобы обряд обрезания ему не повторили в почтенном возрасте (но на этот раз до корня). И даже допускаю, что могло иметь место коррупционное или административное влияние на судью в данном деле (увы).
Но обвинять суд только на том основании, что "быстро исследовали доказательства (4 тыс. стр. за 37 минут)" и "для решения на 60 тыс. знаков надо 5 часов рабочего времени" - простите, но это бред. Любой уважающий себя судья материалы дела берёт в руки не впервые на заседании, как и проект решения пишется не с нуля в совещательной комнате. Дело изучается, готовится днями. Дело проходит подготовительное заседание. Стороны все свои позиции подают в хозяйственном процессе письменно, даже если речь идёт о показаниях свидетелей (которые в хозпроцессе редко бывают, там по документам судятся). Копии всех документов предоставляются сторонам заранее и они подают счои возражения. То есть дело жёванное-пережёванное. После закрытия подготовительного заседания в основном судебном слушании уже только выступления сторон, исследование доказательств и короткие дебаты. Исследование состоит в оглашении названий документов, которые есть в деле. Судья предупреждает, мол если есть необходимость на чём-то остановиться подробнее, пусть стороны говорят с места, что в этом документе огласите то-то или обратите внимание на такую-то строчку. А дебаты вообще 2 минуты : "Прошу удовлетворить" (истец) и "Прошу отказать" (ответчик). Так что 37 минут - это ещё много. Что касается 60 тыс. знаков решения - так оно тоже заранее готовится. Ну может какие-то мелочи из последнего заседания вносятся в совещательной комнате (типа последние ходатайства и т.п.). Но основа заранее готова и это нормально - ненормально только разглашать до совещательной комнаты, что ты собираешься принять (это уже брутал и коррупция). А так заранее. Разве что если в основном рассмотрении что-то сверхъестественное всплывёт, на что суд внимание не обратил, тогда до 5 дней можно полный текст готовить.
Если заранее не готовиться к процессу, ты утонешь под количеством дел + решения будут некачественные. Надо же почитать дело, нормативку и практику судебную поискать, подумать медленно, проект выписать аккуратно, вычитать его 100 раз . . .
Поэтому истерика от общественников и журналистов тут не совсем уместна. В жизни оно не так, как в кино красивом.
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Разгадка способностей Коломойского лежит в пустых головах его опонентов.