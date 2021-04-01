Суддя госпсуду Києва Баранов за 37 хвилин дослідив 4 тис. сторінок за позовом до Приватбанку і виніс рішення на користь підприємства Коломойського, - ЗМІ. ВIДЕО

Суддя Господарського суду міста Києва Дмитро Баранов дослідив докази у справі за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" до "Приватбанку" за 37 хвилин. Йдеться про 4 тисячі сторінок з матеріалів справи.

Про це свідчить протокол судового засідання, який є в розпорядженні "Центру протидії корупції", йдеться в матеріалі "Врятувати Коломойського" "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Саме рішення також було винесено в рекордні терміни. Документ, як стверджують експерти, був необхідний українському олігарху Ігорю Коломойському для захисту в США.

Завод, який належить Ігорю Коломойському, подав десятки позовів до державного банку про визнання зобов’язань по кредитах, виданих "Приватом" ще до його націоналізації, припиненими. Судді Оксана Марченко та Дмитро Баранов задовольнили вимоги заводу.

У кінці 2019 року державний "Приватбанк" подав позов у штаті Делавер до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до пов’язаних з ними компаній про відшкодування збитків на кілька сотень мільйонів доларів. За версією "Приватбанку", вони в попередні роки незаконно отримали від банку гроші, на які фінансували свій американський бізнес, а також купували нерухомість.

"Нікопольський завод феросплавів" не є стороною у цій справі. Однак він фігурує в позові як підприємство, якому ще контрольований олігархами банк нібито незаконно видавав кредити, що згодом через низку компаній йшли на покупку американської нерухомості.

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Також згідно з аналітикою "Центру протидії корупції", суддя оприлюднив повний текст рішення на понад 60 тисяч знаків у той же самий день, що й виніс його, — 22 січня 2021 року.

"Такі обставини можуть свідчити про те, що текст рішення міг бути виготовлений заздалегідь, адже, щоб тільки надрукувати текст такого обсягу, судді треба було щонайменше 5 годин робочого часу", — каже адвокат "Центру протидії корупції" Олексій Бойко.

На думку антикорупційників, повний текст рішення був необхідний "Нікопольському заводу феросплавів" саме 22 січня, адже це був останній робочий день перед засіданням в Делавері у справі "Приватбанку" проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних з ними компаній.