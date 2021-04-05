Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський. ВIДЕО

Українські поліцейські допомагатимуть забезпечувати безпеку на вулицях Катару під час чемпіонату світу з футболу в 2022 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом в Катарі.

"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в Державі Катар. Ми підписали всі документи, наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українці повинні пишатися такими речами, адже, за його словами, на такі заходи "наших беруть як кращих".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році