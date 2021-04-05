Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський. ВIДЕО
Українські поліцейські допомагатимуть забезпечувати безпеку на вулицях Катару під час чемпіонату світу з футболу в 2022 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом в Катарі.
"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в Державі Катар. Ми підписали всі документи, наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що українці повинні пишатися такими речами, адже, за його словами, на такі заходи "наших беруть як кращих".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу.
в арабскую страну поедут люди которые не знают местных законов, менталитета и традиций и будут помогать?
я даже знаю чему эти помощники научат полицейских катара
В чем они лучшие мы знаем...
А взятки у них брать не принято.
Ведь бедным полицейским прийдется делать особоизощренный групповой анингулис с целой кучей начальников
- широкоизвестная в узких кругах специалистов, ограниченных синтетическим сознанием, Зеля Дипломат достигает новых высот дна на подступах к загадочному и тонкому Востоку..
бо ей - пох, она уже забыла что сказала.. а турысту Авакову - приятно
В стране война, а недолугий посылает силовик охранять ЧМ хрен знает где и зачем!
https://twitter.com/gladenkoa
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·https://twitter.com/gladenkoa/status/1379132735202156547 33 мин
Кагарлицький відділок вже вилетів в Катар повним складом.