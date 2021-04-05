УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4524 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 070 43

Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський. ВIДЕО

Українські поліцейські допомагатимуть забезпечувати безпеку на вулицях Катару під час чемпіонату світу з футболу в 2022 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом в Катарі.

"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в Державі Катар. Ми підписали всі документи, наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українці повинні пишатися такими речами, адже, за його словами, на такі заходи "наших беруть як кращих".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Катар (258) Нацполіція (15426) футбол (1591) ЧС (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Украинские полицейские себе помочь не могут! Надо лететь и всех бамбить...
показати весь коментар
05.04.2021 16:51 Відповісти
+15
Клоун.
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
+11
ржунимагу!
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я то думал чего Аваков туда поехал
показати весь коментар
05.04.2021 16:51 Відповісти
пестец оно тупой.. "будут помогать" - это как и сколько? аваков с рюкзаком - в котором геращенко засунут))
показати весь коментар
05.04.2021 17:23 Відповісти
п.с. приезжает такой аваков и геращенко в Каитар.. с салом - и учат катарских полицейских как устраивать провокации, постить в ФБ "мусора не люди!" и разрисовывать стены
показати весь коментар
05.04.2021 17:25 Відповісти
Украинские полицейские себе помочь не могут! Надо лететь и всех бамбить...
показати весь коментар
05.04.2021 16:51 Відповісти
Так бамбіть законослухняних людей буде простіше, ніж навчених своїх!
показати весь коментар
05.04.2021 17:10 Відповісти
ржунимагу!
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Ужас.
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Дебил!
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Клоун.
показати весь коментар
05.04.2021 16:52 Відповісти
Что оно постоянно принимает такое забористое?
показати весь коментар
05.04.2021 16:53 Відповісти
яких вам ще реформ не вистачає?
показати весь коментар
05.04.2021 16:55 Відповісти
вот это позорище будет -фром май харт
показати весь коментар
05.04.2021 16:56 Відповісти
Я так понимаю, Авакову снова потребовались вертолеты с кораблями
показати весь коментар
05.04.2021 16:56 Відповісти
Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
показати весь коментар
05.04.2021 16:57 Відповісти
дожили..... буба сделку века заключил......
показати весь коментар
05.04.2021 16:57 Відповісти
ну наконец-то....

..Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7365
показати весь коментар
05.04.2021 16:58 Відповісти
вот и первый коммерческий договор всплыл
показати весь коментар
05.04.2021 17:02 Відповісти
прикинем
в арабскую страну поедут люди которые не знают местных законов, менталитета и традиций и будут помогать?
я даже знаю чему эти помощники научат полицейских катара
показати весь коментар
05.04.2021 17:04 Відповісти
Дурачок.
показати весь коментар
05.04.2021 17:05 Відповісти
Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2225
показати весь коментар
05.04.2021 17:06 Відповісти
"на такие меры "наших берут как лучших"."
В чем они лучшие мы знаем...
показати весь коментар
05.04.2021 17:06 Відповісти
Наркоман.
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
Сначала мы были мастерами спорта по борьбе с ковидом. Теперь по полицейским функциям. Правда это все из уст гроссмейстера по трындежу.
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
Верніть це недолуге лайно на попередню наркоту! Бо "афганська співпраця" штирить його "нєпадецкі"! В нього вже геть мізки не працюють
показати весь коментар
05.04.2021 17:13 Відповісти
вот и арсенио муссорини копеечка перепадёт от "инвестиций"
показати весь коментар
05.04.2021 17:14 Відповісти
После ничьих с Финляндией и Казахстаном у украинской сборной заметно уменьшились шансы попасть на ЧМ в Катар. Ну пусть хоть Аваков с Геращенко прокатятся.
показати весь коментар
05.04.2021 17:16 Відповісти
та ладно, ето ж арабы, шо они уже людей пытать разучились?
показати весь коментар
05.04.2021 17:20 Відповісти
Це перемога!
показати весь коментар
05.04.2021 17:27 Відповісти
Упорутый на прочь
показати весь коментар
05.04.2021 17:27 Відповісти
Уже начали изучать "катарский" язык.
показати весь коментар
05.04.2021 17:33 Відповісти
Ихним полицейским выгодней по служебной собаке взять чем наших полицейских. Они что с помощью жестов будут общаться?
показати весь коментар
05.04.2021 17:45 Відповісти
Ну гатовтєсь, катарці.
показати весь коментар
05.04.2021 17:44 Відповісти
У нас все полицейские свободно общаются на английском и арабском!
А взятки у них брать не принято.
показати весь коментар
05.04.2021 17:50 Відповісти
Есть хирургическая операция по удленнению члена, а вот интересно есть ли аналогичная операция по удлиннению языка.???
Ведь бедным полицейским прийдется делать особоизощренный групповой анингулис с целой кучей начальников
показати весь коментар
05.04.2021 18:02 Відповісти
в чужой монастырь со своим уставом? ну-ну..

- широкоизвестная в узких кругах специалистов, ограниченных синтетическим сознанием, Зеля Дипломат достигает новых высот дна на подступах к загадочному и тонкому Востоку..
бо ей - пох, она уже забыла что сказала.. а турысту Авакову - приятно
показати весь коментар
05.04.2021 18:26 Відповісти
Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
05.04.2021 18:29 Відповісти
Напевно цих ..з наклеяними віями сотню-другу підкинуть у формі))
показати весь коментар
05.04.2021 18:44 Відповісти
Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8223
показати весь коментар
05.04.2021 18:47 Відповісти
Это прорыв!
показати весь коментар
05.04.2021 19:10 Відповісти
Зеленый песец!
В стране война, а недолугий посылает силовик охранять ЧМ хрен знает где и зачем!
показати весь коментар
05.04.2021 21:32 Відповісти
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·https://twitter.com/gladenkoa/status/1379132735202156547 33 мин

Кагарлицький відділок вже вилетів в Катар повним складом.
показати весь коментар
05.04.2021 21:38 Відповісти
Бл#ть
показати весь коментар
05.04.2021 22:59 Відповісти
у зейло дах ще з'їжджає чи вже з'їхав?
показати весь коментар
06.04.2021 07:26 Відповісти
 
 