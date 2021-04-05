РУС
Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские полицейские будут помогать обеспечивать безопасность на улицах Катара во время чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Катаре.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в Государстве Катар. Мы подписали все документы, наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы должны гордиться такими вещами, ведь, по его словам, на такие меры "наших берут как лучших".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу.

Также читайте: Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью

+19
Украинские полицейские себе помочь не могут! Надо лететь и всех бамбить...
05.04.2021 16:51 Ответить
+15
Клоун.
05.04.2021 16:52 Ответить
+11
ржунимагу!
05.04.2021 16:52 Ответить
А я то думал чего Аваков туда поехал
05.04.2021 16:51 Ответить
пестец оно тупой.. "будут помогать" - это как и сколько? аваков с рюкзаком - в котором геращенко засунут))
05.04.2021 17:23 Ответить
п.с. приезжает такой аваков и геращенко в Каитар.. с салом - и учат катарских полицейских как устраивать провокации, постить в ФБ "мусора не люди!" и разрисовывать стены
05.04.2021 17:25 Ответить
Украинские полицейские себе помочь не могут! Надо лететь и всех бамбить...
05.04.2021 16:51 Ответить
Так бамбіть законослухняних людей буде простіше, ніж навчених своїх!
05.04.2021 17:10 Ответить
ржунимагу!
05.04.2021 16:52 Ответить
Ужас.
05.04.2021 16:52 Ответить
Дебил!
05.04.2021 16:52 Ответить
Клоун.
05.04.2021 16:52 Ответить
Что оно постоянно принимает такое забористое?
05.04.2021 16:53 Ответить
яких вам ще реформ не вистачає?
05.04.2021 16:55 Ответить
вот это позорище будет -фром май харт
05.04.2021 16:56 Ответить
Я так понимаю, Авакову снова потребовались вертолеты с кораблями
05.04.2021 16:56 Ответить
05.04.2021 16:57 Ответить
дожили..... буба сделку века заключил......
05.04.2021 16:57 Ответить
ну наконец-то....

05.04.2021 16:58 Ответить
вот и первый коммерческий договор всплыл
05.04.2021 17:02 Ответить
прикинем
в арабскую страну поедут люди которые не знают местных законов, менталитета и традиций и будут помогать?
я даже знаю чему эти помощники научат полицейских катара
05.04.2021 17:04 Ответить
Дурачок.
05.04.2021 17:05 Ответить
05.04.2021 17:06 Ответить
"на такие меры "наших берут как лучших"."
В чем они лучшие мы знаем...
05.04.2021 17:06 Ответить
Наркоман.
05.04.2021 17:08 Ответить
Сначала мы были мастерами спорта по борьбе с ковидом. Теперь по полицейским функциям. Правда это все из уст гроссмейстера по трындежу.
05.04.2021 17:08 Ответить
Верніть це недолуге лайно на попередню наркоту! Бо "афганська співпраця" штирить його "нєпадецкі"! В нього вже геть мізки не працюють
05.04.2021 17:13 Ответить
вот и арсенио муссорини копеечка перепадёт от "инвестиций"
05.04.2021 17:14 Ответить
После ничьих с Финляндией и Казахстаном у украинской сборной заметно уменьшились шансы попасть на ЧМ в Катар. Ну пусть хоть Аваков с Геращенко прокатятся.
05.04.2021 17:16 Ответить
та ладно, ето ж арабы, шо они уже людей пытать разучились?
05.04.2021 17:20 Ответить
Це перемога!
05.04.2021 17:27 Ответить
Упорутый на прочь
05.04.2021 17:27 Ответить
Уже начали изучать "катарский" язык.
05.04.2021 17:33 Ответить
Ихним полицейским выгодней по служебной собаке взять чем наших полицейских. Они что с помощью жестов будут общаться?
05.04.2021 17:45 Ответить
Ну гатовтєсь, катарці.
05.04.2021 17:44 Ответить
У нас все полицейские свободно общаются на английском и арабском!
А взятки у них брать не принято.
05.04.2021 17:50 Ответить
Есть хирургическая операция по удленнению члена, а вот интересно есть ли аналогичная операция по удлиннению языка.???
Ведь бедным полицейским прийдется делать особоизощренный групповой анингулис с целой кучей начальников
05.04.2021 18:02 Ответить
в чужой монастырь со своим уставом? ну-ну..

- широкоизвестная в узких кругах специалистов, ограниченных синтетическим сознанием, Зеля Дипломат достигает новых высот дна на подступах к загадочному и тонкому Востоку..
бо ей - пох, она уже забыла что сказала.. а турысту Авакову - приятно
05.04.2021 18:26 Ответить
05.04.2021 18:29 Ответить
Напевно цих ..з наклеяними віями сотню-другу підкинуть у формі))
05.04.2021 18:44 Ответить
05.04.2021 18:47 Ответить
Это прорыв!
05.04.2021 19:10 Ответить
Зеленый песец!
В стране война, а недолугий посылает силовик охранять ЧМ хрен знает где и зачем!
05.04.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·https://twitter.com/gladenkoa/status/1379132735202156547 33 мин

Кагарлицький відділок вже вилетів в Катар повним складом.
05.04.2021 21:38 Ответить
Бл#ть
05.04.2021 22:59 Ответить
у зейло дах ще з'їжджає чи вже з'їхав?
06.04.2021 07:26 Ответить
 
 