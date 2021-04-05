Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский. ВИДЕО
Украинские полицейские будут помогать обеспечивать безопасность на улицах Катара во время чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Катаре.
"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в Государстве Катар. Мы подписали все документы, наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинцы должны гордиться такими вещами, ведь, по его словам, на такие меры "наших берут как лучших".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу.
в арабскую страну поедут люди которые не знают местных законов, менталитета и традиций и будут помогать?
я даже знаю чему эти помощники научат полицейских катара
В чем они лучшие мы знаем...
А взятки у них брать не принято.
Ведь бедным полицейским прийдется делать особоизощренный групповой анингулис с целой кучей начальников
- широкоизвестная в узких кругах специалистов, ограниченных синтетическим сознанием, Зеля Дипломат достигает новых высот дна на подступах к загадочному и тонкому Востоку..
бо ей - пох, она уже забыла что сказала.. а турысту Авакову - приятно
В стране война, а недолугий посылает силовик охранять ЧМ хрен знает где и зачем!
https://twitter.com/gladenkoa
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·https://twitter.com/gladenkoa/status/1379132735202156547 33 мин
Кагарлицький відділок вже вилетів в Катар повним складом.