Украинские полицейские будут помогать катарским на ЧМ-2022 по футболу, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские полицейские будут помогать обеспечивать безопасность на улицах Катара во время чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Катаре.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в Государстве Катар. Мы подписали все документы, наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы должны гордиться такими вещами, ведь, по его словам, на такие меры "наших берут как лучших".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу.

