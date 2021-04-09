Родичі зниклих у Нагірному Карабасі намагалися штурмувати Міноборони Вірменії. ВIДЕО

Родичі солдатів, які зникли безвісти в Нагірному Карабасі, взяли в облогу будівлю міністерства оборони Вірменії. Співробітників евакуювали на вертольоті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Акції протесту родичів зниклих безвісти солдатів проходять по всій Вірменії. В Єревані вони спробували зірвати ворота головного в'їзду на територію міністерства оборони. Сили правопорядку відтіснили протестувальників від воріт, але ті заблокували всі інші входи і виходи в міністерство і утримують блокаду вже більше доби. Весь цей час співробітники і службовці військового відомства не можуть покинути свої робочі місця.

Частину співробітників евакуювали на вертольоті. Також вертольотами в будівлю доставляють продовольство.

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Крім цього, учасники протесту з вівторка блокують автошляхи, що зв'язують Єреван з другим за величиною містом Гюмрі і містом Ванадзор, і залізницю Гюмрі-Єреван. Графік руху поїздів порушено, коли його відновлять - невідомо. Таким чином, у Єреван не можна потрапити ні залізницею, ні автомобільним шляхом. Перекрито навіть путівці.

За різними даними, зараз в азербайджанському полоні перебувають від 188 до 228 вірменських військовослужбовців. Родичі солдатів вимагають від влади інформувати їх хоча б про хід пошукових робіт, про їхнє здоров'я і стан. Люди вважають, що влада не вживає належних зусиль для повернення їхніх родичів додому.