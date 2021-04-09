Родичі зниклих у Нагірному Карабасі намагалися штурмувати Міноборони Вірменії. ВIДЕО
Родичі солдатів, які зникли безвісти в Нагірному Карабасі, взяли в облогу будівлю міністерства оборони Вірменії. Співробітників евакуювали на вертольоті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Акції протесту родичів зниклих безвісти солдатів проходять по всій Вірменії. В Єревані вони спробували зірвати ворота головного в'їзду на територію міністерства оборони. Сили правопорядку відтіснили протестувальників від воріт, але ті заблокували всі інші входи і виходи в міністерство і утримують блокаду вже більше доби. Весь цей час співробітники і службовці військового відомства не можуть покинути свої робочі місця.
Частину співробітників евакуювали на вертольоті. Також вертольотами в будівлю доставляють продовольство.
Крім цього, учасники протесту з вівторка блокують автошляхи, що зв'язують Єреван з другим за величиною містом Гюмрі і містом Ванадзор, і залізницю Гюмрі-Єреван. Графік руху поїздів порушено, коли його відновлять - невідомо. Таким чином, у Єреван не можна потрапити ні залізницею, ні автомобільним шляхом. Перекрито навіть путівці.
За різними даними, зараз в азербайджанському полоні перебувають від 188 до 228 вірменських військовослужбовців. Родичі солдатів вимагають від влади інформувати їх хоча б про хід пошукових робіт, про їхнє здоров'я і стан. Люди вважають, що влада не вживає належних зусиль для повернення їхніх родичів додому.
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Перші звинувачують другх в тому, що обіцяли допомогу, однак, не послали своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Другі, перших - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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2.Обломки на тот момент еще не нашли.
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- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
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