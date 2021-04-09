УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9756 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
8 490 31

Родичі зниклих у Нагірному Карабасі намагалися штурмувати Міноборони Вірменії. ВIДЕО

Родичі солдатів, які зникли безвісти в Нагірному Карабасі, взяли в облогу будівлю міністерства оборони Вірменії. Співробітників евакуювали на вертольоті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Акції протесту родичів зниклих безвісти солдатів проходять по всій Вірменії. В Єревані вони спробували зірвати ворота головного в'їзду на територію міністерства оборони. Сили правопорядку відтіснили протестувальників від воріт, але ті заблокували всі інші входи і виходи в міністерство і утримують блокаду вже більше доби. Весь цей час співробітники і службовці військового відомства не можуть покинути свої робочі місця.

Частину співробітників евакуювали на вертольоті. Також вертольотами в будівлю доставляють продовольство.

Читайте також: Росія намагається розпалити конфлікт у Нагірному Карабаху, - представник Держдепу Кент

Крім цього, учасники протесту з вівторка блокують автошляхи, що зв'язують Єреван з другим за величиною містом Гюмрі і містом Ванадзор, і залізницю Гюмрі-Єреван. Графік руху поїздів порушено, коли його відновлять - невідомо. Таким чином, у Єреван не можна потрапити ні залізницею, ні автомобільним шляхом. Перекрито навіть путівці.

За різними даними, зараз в азербайджанському полоні перебувають від 188 до 228 вірменських військовослужбовців. Родичі солдатів вимагають від влади інформувати їх хоча б про хід пошукових робіт, про їхнє здоров'я і стан. Люди вважають, що влада не вживає належних зусиль для повернення їхніх родичів додому.

Автор: 

Вірменія (738) протест (2402) Нагірний Карабах (466) зниклий безвісти (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
оккупанты хреновы - помогло вам ваше Пуйло?!
показати весь коментар
09.04.2021 17:07
+23
Родственники пропавших в Нагорном Карабахе пытались штурмовать Минобороны Армении - Цензор.НЕТ 3202
показати весь коментар
09.04.2021 17:06
+18
Это было понятно. Алиев поставил на место зарвавшихся холуев Рашкостана.
показати весь коментар
09.04.2021 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Родственники пропавших в Нагорном Карабахе пытались штурмовать Минобороны Армении - Цензор.НЕТ 3202
показати весь коментар
09.04.2021 17:06 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося два народи - «брехуни" і "боягузи»… Вірмени і росіяни…
Перші звинувачують другх в тому, що обіцяли допомогу, однак, не послали своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Другі, перших - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
показати весь коментар
09.04.2021 17:51 Відповісти
В Україні є приказка- збираєшся як ж#д на войну. А у вірмен є приказка-Де був вірмен, там ж#ду нема що робити. Вобшем вони ідні других варті. З вірмена такий воїн як з прутня молоток.
показати весь коментар
09.04.2021 19:46 Відповісти
"В Україні є приказка- збираєшся як ж#д на войну" - не очень удачная поговорка, видимо арабы в неё охотно поверили, за что неоднократно были крепко биты
показати весь коментар
10.04.2021 19:14 Відповісти
"Вобшем вони ідні других варті" - по Вашему евреи плохо воюют? +поставки вооружения тому же Азербайджану...
показати весь коментар
11.04.2021 00:31 Відповісти
оккупанты хреновы - помогло вам ваше Пуйло?!
показати весь коментар
09.04.2021 17:07 Відповісти
пуйлоботы как всегда в каментах отчаянно пытаются прилепить военный провал ***** на не имеющего отношения к военным операциям филантропа Сороса)))
показати весь коментар
09.04.2021 18:46 Відповісти
Это было понятно. Алиев поставил на место зарвавшихся холуев Рашкостана.
показати весь коментар
09.04.2021 17:09 Відповісти
Пашинян соросенок полнейший, так что все там сложнее. Но молодцы Азербайджан однозначно - как удачно все провернули.
показати весь коментар
09.04.2021 17:35 Відповісти
Пашинян галимая кремлевская марионетка) А соросята существуют только в кремлинской говнопропаганде, кстати. Так как Сорос филантроп, а кремлины исповедуют мизантропию)
показати весь коментар
09.04.2021 18:42 Відповісти
Это твои проблемы
показати весь коментар
09.04.2021 19:16 Відповісти
Соросу, як справжньому єврею, на антропів насрать. Йому бабло головне. Сорос, - філбаблотроп. Все,що він витрачає, - лише винятково заради власних амбіцій.
показати весь коментар
10.04.2021 04:22 Відповісти
В Раше такое невозможно,там стадо рабов. Бабы еще нарожают.
показати весь коментар
09.04.2021 17:22 Відповісти
вака вака!? не молчи - помоги своим засранцам , свинюка
показати весь коментар
09.04.2021 17:43 Відповісти
"Искандеры" вышли России боком: Алиев отказал Путину и сорвал договоренность в последний момент После скандала с российскими "Искандерами" Азербайджан в последний момент сорвал освобождение пленных армян. Россия потеряла контроль. Отношения Азербайджана и России были серьезно подорваны после обнаружения остатков ракет от "Искандера" в Шуше. В итоге было сорвано освобождение пленных армянских солдат, в котором РФ выступала посредником. Детали опубликовала армянская газета "Грапарк", передает Диалог.UA. В четверг, 8 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Ожидалось, что итогом беседы станет освобождение армянских военных, которые попали в плен уже после окончания активных боев за Карабах. Чтобы забрать пленников, в Баку предварительно направили самолет с переговорщиком от РФ - командующим российскими миротворцами в Карабахе Рустамом Мурадовым. Однако разговор Алиева и Путина не задался. Пока неизвестно, что пошло не так. Но на борту самолета, вернувшегося в Ереван, был только Мурадов. Есть предположение, что срыв договоренностей мог быть последствием скандала с "Искандерами". Обломки ракеты в Шуше стали доказательством, что в войне за Карабах использовались установки Вооруженных сил России. Информацию прокомментировал азербайджанский анонимный Telegram-канал "Голос моря". "Азербайджан в союзе с Турцией после войны 2020 года больше не та страна, которой можно манипулировать и указывать из Москвы. России пора привыкать к новой реальности в Закавказье. Не так давно замминистра обороны РФ Булгаков приезжал в Карабах без уведомления Азербайджана через Армению. Вот и результат таких поездочек", - написал ресурс. Ранее Диалог.UA сообщал, что Путин назначил срочную встречу с премьером Армении Пашиняном после обнаружения обломков "Искандера" в Шуше: у России проблемы. Мы также писали, что в Баку потребовали объяснений от Москвы из-за обломков двух российских ракет в Шуше. Автор: Татьяна Шевченко

https://www.dialog.ua/war/227147_1617946237
показати весь коментар
09.04.2021 17:46 Відповісти
Молодец Алиев , но, как он мог согласиться на патрулирование с рашистами , зная , кто такой ***** ?
показати весь коментар
09.04.2021 17:55 Відповісти
1.Не молодец. Отец его - член ЦК КП Азербайджана. Не верится в кго честную победу на выборах.
2.Обломки на тот момент еще не нашли.
показати весь коментар
09.04.2021 18:08 Відповісти
У них там клановая пещера, но в её контексте он все-таки молодец. Азербайджанцы еще прийдут к реальной демократии, как нефть перестанет окупаться
показати весь коментар
09.04.2021 18:50 Відповісти
Украинцам до такого лидера еще ползти на карачках и ползти.
показати весь коментар
10.04.2021 18:05 Відповісти
А ведь Пашинян - друг Сороса. Шо-то Сорос не помог... Родичі зниклих у Нагірному Карабасі намагалися штурмувати Міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 9215
показати весь коментар
09.04.2021 17:47 Відповісти
А Сорос к военным операциям не имеет никакого отношения, Сорос тебе компьютерный класс в школу подарить может, как он это совкам в начале девяностых делал.
показати весь коментар
09.04.2021 18:44 Відповісти
ну почему, он очень влиятельный человек.
показати весь коментар
09.04.2021 20:06 Відповісти
А ще Сорос може завалити курс будь-якої національної валюти, як він це зробив з британським фунтом.
https://www.kommersant.ru/doc/437418 Спекулянт его превосходительства
показати весь коментар
10.04.2021 04:33 Відповісти
Потому что не для этого Сорос с ним дружит.
показати весь коментар
09.04.2021 19:19 Відповісти
А ещё у Пашиняна друг Макрон. И Макрон не помог.
показати весь коментар
09.04.2021 20:07 Відповісти
У тебя мозги кролячьи
показати весь коментар
09.04.2021 17:56 Відповісти
Армянці бунтують, дбл блдь...
показати весь коментар
09.04.2021 18:01 Відповісти
Наступило перемирие в Карабахе. И тут «арцахские партизаны» обстреляли азербайджанский блок-пост. Те подняли войска, окружили «партизан», накрыли минами. Кого убили, кого ранили, кого в плен взяли… Сидят «арцахцы» в плену, переговариваются:
- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
- А мы скажем, что приходили к армянам уговаривать их, чтобы те покинули Карабах, а они не послушались и нас в плену держали и стрелять заставляли…
показати весь коментар
09.04.2021 18:03 Відповісти
Угу. Одно дело было постить фейки об уничтоженных десятках тысяч азербайджанцев и турок (и наши придурки здесь на это велись), и совсем другое - внезапно обнаружить у самих себя огромное количество пропавших без вести...
показати весь коментар
10.04.2021 18:03 Відповісти
армяшки поплатились за свое лобызание перед кацапами
показати весь коментар
10.04.2021 21:01 Відповісти
 
 