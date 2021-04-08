Росія намагається розпалити конфлікт у Нагірному Карабаху, - представник Держдепу Кент
Росія, можливо, прагне зберегти конфлікт навколо Нагірного Карабаху, а не врегулювати його.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент, виступаючи на інтернет-семінарі, організованому вашингтонською неурядовою організацією "Турецька спадщина", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.
"Я очікую зростання незадоволеності азербайджанської влади тим, що російські миротворці, як видається, залишаються на довгострокову перспективу в Нагірному Карабасі", - сказав Кент.
При цьому Кент, характеризуючи становище, яке складається в Нагірному Карабасі, по суті, звинуватив Росію в бажанні затягнути конфлікт. Він процитував неназваного заступника глави грузинського МЗС. "Один із заступників міністра закордонних справ Грузії заявив в листопаді:"Це та ситуація, в якій ми перебували в 1998 році. Потім Азербайджан опиниться в тій ситуації, в якій ми перебували в 2008 році. А потім він опиниться в тій ситуації, в якій ми зараз", - зазначив співробітник американського зовнішньополітичного відомства.
"Це досить песимістична, але, можливо, реалістична оцінка того, як Росія маніпулює конфліктом у Карабасі для отримання власної вигоди і без прагнення насправді врегулювати проблему і дозволити Вірменії та Азербайджану рухатися вперед", - вважає Кент.
Одночасно Кент запевнив, що США вітають припинення військових дій між Азербайджаном і Вірменією: "Ми всі вітаємо завершення бойових дій у листопаді минулого року, коли Путін висунув умови припинення вогню".
На думку американського дипломата, "в плані безпеки зберігається великий виклик: як підходити до конфлікту навколо Нагірного Карабаху таким чином, щоб це дозволило двом країнам досягти остаточної угоди щодо остаточного статусу". "... Азербайджан може сприйматися як переможець у війні. Однак це не призводить до врегулювання кризових ситуацій - так само, як Вірменія, можливо, перемогла в першій війні чверть століття тому", - заявив Кент.
"Іншим відкритим питанням залишається намір Росії", - вважає Кент. "Росія вирішила не домагатися узгодження умов припинення вогню через механізм співголів Мінської групи ... Вона забезпечила це безпосередньо ... в тристоронньому форматі", - сказав американський дипломат.
Кент підкреслив, що США зберігають готовність надавати Азербайджану і Вірменії сприяння у врегулюванні конфлікту, якщо в цьому зацікавлені Баку і Єреван: "У такій мірі, в якій Вірменія і Азербайджан прихильні мирному врегулюванню та використанню повноважень процесу співголів Мінської групи, США залишаються готові допомагати двом країнам знайти шлях вперед і віддані цьому".
Крім того, Кент прогнозував, що "потенційно це відкриває інші сприятливі можливості", включаючи потепління в майбутньому в стосунках між Вірменією і Туреччиною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».