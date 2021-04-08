Росія намагається розпалити конфлікт у Нагірному Карабаху, - представник Держдепу Кент

Росія, можливо, прагне зберегти конфлікт навколо Нагірного Карабаху, а не врегулювати його.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент, виступаючи на інтернет-семінарі, організованому вашингтонською неурядовою організацією "Турецька спадщина", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

"Я очікую зростання незадоволеності азербайджанської влади тим, що російські миротворці, як видається, залишаються на довгострокову перспективу в Нагірному Карабасі", - сказав Кент.

При цьому Кент, характеризуючи становище, яке складається в Нагірному Карабасі, по суті, звинуватив Росію в бажанні затягнути конфлікт. Він процитував неназваного заступника глави грузинського МЗС. "Один із заступників міністра закордонних справ Грузії заявив в листопаді:"Це та ситуація, в якій ми перебували в 1998 році. Потім Азербайджан опиниться в тій ситуації, в якій ми перебували в 2008 році. А потім він опиниться в тій ситуації, в якій ми зараз", - зазначив співробітник американського зовнішньополітичного відомства.

"Це досить песимістична, але, можливо, реалістична оцінка того, як Росія маніпулює конфліктом у Карабасі для отримання власної вигоди і без прагнення насправді врегулювати проблему і дозволити Вірменії та Азербайджану рухатися вперед", - вважає Кент.

Одночасно Кент запевнив, що США вітають припинення військових дій між Азербайджаном і Вірменією: "Ми всі вітаємо завершення бойових дій у листопаді минулого року, коли Путін висунув умови припинення вогню".

На думку американського дипломата, "в плані безпеки зберігається великий виклик: як підходити до конфлікту навколо Нагірного Карабаху таким чином, щоб це дозволило двом країнам досягти остаточної угоди щодо остаточного статусу". "... Азербайджан може сприйматися як переможець у війні. Однак це не призводить до врегулювання кризових ситуацій - так само, як Вірменія, можливо, перемогла в першій війні чверть століття тому", - заявив Кент.

"Іншим відкритим питанням залишається намір Росії", - вважає Кент. "Росія вирішила не домагатися узгодження умов припинення вогню через механізм співголів Мінської групи ... Вона забезпечила це безпосередньо ... в тристоронньому форматі", - сказав американський дипломат.

Кент підкреслив, що США зберігають готовність надавати Азербайджану і Вірменії сприяння у врегулюванні конфлікту, якщо в цьому зацікавлені Баку і Єреван: "У такій мірі, в якій Вірменія і Азербайджан прихильні мирному врегулюванню та використанню повноважень процесу співголів Мінської групи, США залишаються готові допомагати двом країнам знайти шлях вперед і віддані цьому".

Крім того, Кент прогнозував, що "потенційно це відкриває інші сприятливі можливості", включаючи потепління в майбутньому в стосунках між Вірменією і Туреччиною.