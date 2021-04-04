В Азербайджані продемонстрували уламки російських ракет "Іскандер", застосованих у Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж

Азербайджанське агентство з розмінування територій 2 квітня представило в Баку уламки двох ракет. Представник агентства сказав, що це фрагменти ракет "Іскандер", виявлені в місті Шуша.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ, начальник оперативного штабу агентства Ідріс Ісмайлов повідомив, що уламки ракет, випущених вірменськими збройними силами, були виявлені під час операційних заходів в двох різних територіях Шуші, передає Цензор.НЕТ. Було доведено до уваги, що агентство продовжує пошукові операції у всіх звільнених від окупації містах і районах. З грудня в місті Шуша був проведений огляд будинків, підвалів і всіх територій, де відбувалися бойові дії, і виявлено понад 100 боєприпасів.

Було зазначено, що 15 березня цього року, виконуючи службові обов'язки, співробітники відомства виявили уламки ракети, що вибухнула в двох різних місцях міста, про що негайно повідомили керівництву. Були перевірені модифікаційні коди останків цих ракет і встановлено, що це ракета "Іскандер". Довжина ракети складає 7,2 метра, діаметр - 920 мм.

"Є кілька типів цієї ракети. На уламках ракети не було виявлено жодних написів, уточнюючих модель. Зараз уточнюється тип цієї ракети", - додав Ідріс Ісмаїлов.

Він сказав, що нині співробітники агентства проводять розслідування на території, куди була випущена ракета.

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Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.