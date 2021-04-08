РУС
Россия пытается разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, - представитель Госдепа Кент

Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией "Турецкое наследие", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

"Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - сказал Кент.

При этом Кент, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт. Он процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД. "Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Это довольно пессимистичная, но, возможно, реалистичная оценка того, как Россия манипулирует конфликтом в Карабахе для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить Армении и Азербайджану двигаться вперед", - считает Кент.

Одновременно Кент заверил, что США приветствуют прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией: "Мы все приветствуем завершение боевых действий в ноябре прошлого года, когда Путин выдвинул условия прекращения огня".

По мнению американского дипломата, "в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу". "...Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса - так же, как Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад", - заявил Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минская группа 28 лет работала безрезультатно. Мы дали ответ на поле боя" - Алиев

"Другим открытым вопросом остается намерение России", - считает Кент. "Россия решила не добиваться согласования условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы... Она обеспечила это напрямую... в трехстороннем формате", - сказал американский дипломат.

Кент подчеркнул, что США сохраняют готовность оказывать Азербайджану и Армении содействие в урегулировании конфликта, если в этом заинтересованы Баку и Ереван: "В такой степени, в которой Армения и Азербайджан привержены мирному урегулированию и использованию полномочий процесса сопредседателей Минской группы, США остаются готовы помогать двум странам найти путь вперед и привержены этому".

Кроме того, Кент прогнозировал, что "потенциально это открывает другие благоприятные возможности", включая потепление в будущем в отношениях между Арменией и Турцией.

Азербайджан (814) Армения (838) россия (96970) Нагорный Карабах (471) Кент Джордж (50)
+7
Яка несподіванка!
08.04.2021 10:27
+7
дурные айзеры сами виноваты сложившейся ситуации... победа была так близка... а они остановились, гипноз кацапов подействовал??... дали шанс кацапам, вместе с армяшками сохранить конфликтный очаг... теперь излечить карабахскую язву будет во сто крат сложнее и тяжелее....
08.04.2021 10:48
+6
Пустили козла в огород, капусту охранять.
08.04.2021 10:31
Яка несподіванка!
08.04.2021 10:27
Карабах був ,є і буде ,на довгі роки гемором !!! )))
08.04.2021 10:31
Пустили козла в огород, капусту охранять.
08.04.2021 10:31
Если Рашка затеет авантюру в ОРДЛО, Азербайджан под шумок полностью разберется с Карабахской проблемой, а вслед за ним Грузия восстановит порядок в Абхазии и Южной Осетии. У Рашки просто рук не хватит и Ваньки с Хачами могут только попеременно утешать друг-дружку в шоколадный глаз.
08.04.2021 10:43
А ви дкмали, що росія миротворець? Росія смертітворець і руйнвник всього цивілізованного.
08.04.2021 10:44
дурные айзеры сами виноваты сложившейся ситуации... победа была так близка... а они остановились, гипноз кацапов подействовал??... дали шанс кацапам, вместе с армяшками сохранить конфликтный очаг... теперь излечить карабахскую язву будет во сто крат сложнее и тяжелее....
08.04.2021 10:48
Тю, а хтось вірив, що ця худоба буде дотримуватись домовленостей?
08.04.2021 10:52
Расия - страна сволочь: сама подыхает, но стремится прихватить с собой в ад как можно больше окружающих.
08.04.2021 11:07
Пустили лису в курятник.. Нет не так, скорее волка в овчарню. Все шло к решению Азербайджаном военным путем проблемы Карабаха.. на может оставалось 2-3 недели. И тут " неожиданно" рашен вертолет влетел туда где не был должен находиться и был сбит азербайджанцами , погибшим пилотам по медальке, Раше оккупация Карабаха и контроль над ситуацией с увеличением влияния на обе стороны конфликта. Возможность скинуть Пашиняна и сделать более зависимым и лояльным Алиева.
08.04.2021 11:08
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
08.04.2021 11:26
 
 