Россия пытается разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, - представитель Госдепа Кент

Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией "Турецкое наследие", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

"Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - сказал Кент.

При этом Кент, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт. Он процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД. "Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Это довольно пессимистичная, но, возможно, реалистичная оценка того, как Россия манипулирует конфликтом в Карабахе для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить Армении и Азербайджану двигаться вперед", - считает Кент.

Одновременно Кент заверил, что США приветствуют прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией: "Мы все приветствуем завершение боевых действий в ноябре прошлого года, когда Путин выдвинул условия прекращения огня".

По мнению американского дипломата, "в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу". "...Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса - так же, как Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад", - заявил Кент.

"Другим открытым вопросом остается намерение России", - считает Кент. "Россия решила не добиваться согласования условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы... Она обеспечила это напрямую... в трехстороннем формате", - сказал американский дипломат.

Кент подчеркнул, что США сохраняют готовность оказывать Азербайджану и Армении содействие в урегулировании конфликта, если в этом заинтересованы Баку и Ереван: "В такой степени, в которой Армения и Азербайджан привержены мирному урегулированию и использованию полномочий процесса сопредседателей Минской группы, США остаются готовы помогать двум странам найти путь вперед и привержены этому".

Кроме того, Кент прогнозировал, что "потенциально это открывает другие благоприятные возможности", включая потепление в будущем в отношениях между Арменией и Турцией.