Деякі контрабандисти, проти яких запровадили санкції, займалися ввезенням сигарет із окупованих територій, - Резніков

Дехто з "топдесятки" контрабандистів, щодо яких Україна ввела санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини через Росію в Україну, а потім - в Європу. Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Я як член Ради національної безпеки та оборони, не розкриваючи всієї таємниці засідань можу сказати, що деякі учасники цієї відомої "першої десятки" (контрабандистів - ред.), але не останньої, здійснюють контрабанду сигарет, які виготовляються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у контрабандний спосіб через Російську Федерацію завозяться в Україну, а з України - в Європу. Таким чином вони займаються підтримкою тероризму ", - сказав Резніков.

Він додав, що РНБО як колегіальний орган прийняв рішення про санкції стосовно "топдесятки контрабандистів", вислухавши інформацію від правоохоронних органів про наявність суттєвих ознак вчинення відповідних злочинів, які несуть загрозу національній безпеці.

Він додав, що санкції є обмежувальним і запобіжним заходом, а не вироком суду. Також Резніков зазначив, що правоохоронні органи мають завершити розслідування, довести до звинувачень і отримати позитивний вирок суду.

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