У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі. ВIДЕО

В окупованій Керчі 11 квітня, в рамках святкування Дня визволення міста від нацистських загарбників, на території колишнього морського вокзалу провели акцію "Постріл пам'яті", на якій були заплановані залпи з двох гармат.

Знаряддя встановили таким чином, щоб постріли були спрямовані в море, в результаті гармати розгорнули в бік російського берега, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тому російські військові бігом перемістилися до іншого знаряддя, з якого і зробили кілька пострілів.

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За повідомленням сайту "Керч ФМ", в результаті пострілів у розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.

Сайт "Керч - моє місто" пише, що "мирні жителі, що ніколи не бачили міць гарматної стрілянини, були вражені гуркотом".

В окупованій Керчі в неділю, 11 квітня, відзначають День визволення міста від нацистських загарбників. В рамках святкування заплановано низку заходів. Російська адміністрація міста планувала 11 квітня презентувати "новий гімн" Керчі, проте під тиском громадськості результати конкурсу музичних композицій пообіцяли переглянути.