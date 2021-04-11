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У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі. ВIДЕО

В окупованій Керчі 11 квітня, в рамках святкування Дня визволення міста від нацистських загарбників, на території колишнього морського вокзалу провели акцію "Постріл пам'яті", на якій були заплановані залпи з двох гармат.

Знаряддя встановили таким чином, щоб постріли були спрямовані в море, в результаті гармати розгорнули в бік російського берега, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тому російські військові бігом перемістилися до іншого знаряддя, з якого і зробили кілька пострілів.

Також читайте: Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку

За повідомленням сайту "Керч ФМ", в результаті пострілів у розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.

Сайт "Керч - моє місто" пише, що "мирні жителі, що ніколи не бачили міць гарматної стрілянини, були вражені гуркотом".

В окупованій Керчі в неділю, 11 квітня, відзначають День визволення міста від нацистських загарбників. В рамках святкування заплановано низку заходів. Російська адміністрація міста планувала 11 квітня презентувати "новий гімн" Керчі, проте під тиском громадськості результати конкурсу музичних композицій пообіцяли переглянути.

армія рф (17749) Керч (193) Крим (14183)


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Топ коментарі
+54
Генералы НАТО в ужасе, у них нету подобных технологий на вооружении.
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11.04.2021 19:51
+52
У российских военных заклинило!
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11.04.2021 19:48
+39
Высшие силы на стороне Украины. У кацаперов постоянно что-то заклинивает, а мозг и совесть заклинены с рождения.
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11.04.2021 19:50
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У российских военных заклинило!
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11.04.2021 19:48 Відповісти
Высшие силы на стороне Украины. У кацаперов постоянно что-то заклинивает, а мозг и совесть заклинены с рождения.
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11.04.2021 19:50 Відповісти
Эта пушка постояла возле "Арматы"
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11.04.2021 20:07 Відповісти
да нет аппендикс у дула или снаряд поперек ствола встало...
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11.04.2021 21:09 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 9174
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12.04.2021 06:07 Відповісти
Навіть москаль може вивчити українську мову,якщо йому лахтинський куратор накаже.
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11.04.2021 19:58 Відповісти
це навряд чи!
в москалів починає кров йти з очей, коли вони намагаються вимовити слово "паляниця" або "нісенітниця"
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11.04.2021 20:06 Відповісти
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11.04.2021 22:57 Відповісти
а коли вимовлять "незабаром" в них виникають інші асоціації, повязані з алкоголем.
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12.04.2021 00:37 Відповісти
О,лапоть)как там спина у пуйла-болит?)))))
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11.04.2021 19:57 Відповісти
Матушка, ну какое же пуйло, весь мир знает его как *****, общепринятое имя собственное
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11.04.2021 20:04 Відповісти
о путинский баран стойлового содержания что на помойке рамблера постный день.. иди анус плешивому сурикату лижи со товарщами.. такими же опарышами как и ты
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11.04.2021 20:00 Відповісти
"путинский баран стойлового содержания " --- шедевр!
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11.04.2021 20:10 Відповісти
У российских военных заклинило пушку во время "Выстрела памяти" в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 7982
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11.04.2021 19:51 Відповісти
Генералы НАТО в ужасе, у них нету подобных технологий на вооружении.
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11.04.2021 19:51 Відповісти
грех смеяться над убогими
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11.04.2021 19:52 Відповісти
Це знак перед можливим вторгненням
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11.04.2021 19:58 Відповісти
это знак, что у рукожопов сатанинских дело пойдут очень плохо, будут выгребать по самые помидоры.
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11.04.2021 20:23 Відповісти
Армия РФ по уровню соответствия эпохе напоминает войска царя Дария Третьего. Неистовая тяга к танкам и артиллерии при переходе армий развитых стран на более точное и более мобильное оружие, сыграет злую шутку с фанатами антиквариата.
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11.04.2021 19:58 Відповісти
на дне памяти заклинило память
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11.04.2021 19:59 Відповісти
Нехай би їм всі пушкі позаклинювало і більше ніколи не відклинювало...
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11.04.2021 19:59 Відповісти
та вони пожиттєво переклинуті...
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11.04.2021 20:00 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 3425
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11.04.2021 20:01 Відповісти
Хреновая для ваты примета ,ой хреновая ....
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11.04.2021 20:01 Відповісти
очередями?
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11.04.2021 20:03 Відповісти
Пушку заклинило сегодня, а мозги - давно... 🤯
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11.04.2021 20:05 Відповісти
привезли самую лучшую
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11.04.2021 20:07 Відповісти
Всё отправили на Воронеж. Стреляли что попалось.
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11.04.2021 20:05 Відповісти
с них даже дети слышно смеются
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11.04.2021 20:06 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 4128
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11.04.2021 20:07 Відповісти
Ну, зданию судоремонтного завода уже всё равно, есть в нём стёкла или нет...
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11.04.2021 20:10 Відповісти
это знак.
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11.04.2021 20:20 Відповісти
Нікада такова нє било. І вот апять...
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11.04.2021 20:29 Відповісти
это будет избиение и унижение кацапов, примерно как в Сирии и Карабахе, но только жестче.
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11.04.2021 20:33 Відповісти
«Вістрєл памяті»))))) пілять)))))
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11.04.2021 20:33 Відповісти
Китайские снаряды дают свой безупречный результат.
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11.04.2021 20:45 Відповісти
"лес символов немых следит со всех сторон" (С) )) Програмер ещё тот приколист ))
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11.04.2021 20:49 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 7262
Севастополь передает эстафету.
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11.04.2021 21:02 Відповісти
В социальных сетях активно обсуждают видео с нарезкой кадров про "подвиги" российской армии, которые попали на камеры очевидцев в течение последнего времени. Кадры публикует "Диалог.UA" на своей странице в социальной сети Twitter.

https://www.dialog.ua/war/227286_1618146829
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11.04.2021 21:06 Відповісти
и ети рукожопы мечтают захватить Украину? У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 5837
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11.04.2021 23:01 Відповісти
даже пушки уже устали от этой фигни. причем две заклинило, а это уже знак
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11.04.2021 21:16 Відповісти
Трепещи НАТА, сруцькие идут...точнее ползут..
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11.04.2021 21:29 Відповісти
Навеяло из 1991 года: "Забил заряд я в тушку Пуго..."
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11.04.2021 21:29 Відповісти
Навеяло.
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!"
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень. (с)
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11.04.2021 21:53 Відповісти
«совки» развлекаются😀😀😀
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11.04.2021 21:37 Відповісти
Пушка в отличие от людей засомневалась в правильности происходящего.
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11.04.2021 21:52 Відповісти
у власовцев облом. вяличие не выстрелило. за что же тогда диды вытираны в заградотрядах и роа рона ваивале?
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11.04.2021 21:55 Відповісти
лучше бы ее не заклинило, а разорвало. вместе с кацапсинами.
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11.04.2021 21:58 Відповісти
согласен,так было бы еще смещнее
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11.04.2021 23:03 Відповісти
это холостой выстрел. там только гильза с порохом. а вот если бы был фугасный снаряд еще тогда да это было бы неплохо.
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11.04.2021 23:24 Відповісти
Если бы наш Бедоносец был там в тот момент - снаряд мог бы и в стволе орудия разорваться 😁
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11.04.2021 22:43 Відповісти
Смешно вам?..а вы пробовали заряжать пушку руками из ж..пы?
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11.04.2021 22:49 Відповісти
та еще и с лишней хромосомой
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11.04.2021 23:04 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 4989
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11.04.2021 23:07 Відповісти
Для освобождєнія города от нацистських захватчіков зробили постріли у бік росії
Рідкий случай коли все зроблено вірно
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11.04.2021 23:54 Відповісти
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 8199
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12.04.2021 00:08 Відповісти
Если память отшибло, то и пушку заклинило.
По идее снаряд должен был попасть в ближайший буксир и геройски, по-отцовски потопить.
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12.04.2021 00:26 Відповісти
так... це дуже добре...не пукнула... ну і нехай так буде завжди.
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12.04.2021 00:26 Відповісти
Ай да Пушки, ай да сукии…Не штреляють…
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12.04.2021 00:41 Відповісти
Криворукие уроды
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12.04.2021 06:31 Відповісти
А жаль.. Может там был снаряд с непредсказуемой траекторией...
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12.04.2021 10:16 Відповісти
 
 