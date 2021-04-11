У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі. ВIДЕО
В окупованій Керчі 11 квітня, в рамках святкування Дня визволення міста від нацистських загарбників, на території колишнього морського вокзалу провели акцію "Постріл пам'яті", на якій були заплановані залпи з двох гармат.
Знаряддя встановили таким чином, щоб постріли були спрямовані в море, в результаті гармати розгорнули в бік російського берега, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тому російські військові бігом перемістилися до іншого знаряддя, з якого і зробили кілька пострілів.
За повідомленням сайту "Керч ФМ", в результаті пострілів у розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.
Сайт "Керч - моє місто" пише, що "мирні жителі, що ніколи не бачили міць гарматної стрілянини, були вражені гуркотом".
В окупованій Керчі в неділю, 11 квітня, відзначають День визволення міста від нацистських загарбників. В рамках святкування заплановано низку заходів. Російська адміністрація міста планувала 11 квітня презентувати "новий гімн" Керчі, проте під тиском громадськості результати конкурсу музичних композицій пообіцяли переглянути.
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Севастополь передает эстафету.
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Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!"
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень. (с)
Рідкий случай коли все зроблено вірно
По идее снаряд должен был попасть в ближайший буксир и геройски, по-отцовски потопить.